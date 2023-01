ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವಾಹನಗಳ ನೋಂದಣಿ ಹೆಚ್ಚಳ

Karnataka

ಬೆಂಗಳೂರು, ಜನವರಿ 3: ರಸ್ತೆ ಸಾರಿಗೆ ಮತ್ತು ಹೆದ್ದಾರಿಗಳ ಸಚಿವಾಲಯದ ಅಂಕಿ ಅಂಶಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಇ-ವಾಹನ ನೋಂದಣಿಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 1,500% ಹೆಚ್ಚಳವನ್ನು ಕಂಡಿದೆ. ಇದು 2019ರಲ್ಲಿ 6,150 ಇ ವಾಹನಗಳನ್ನು ನೋಂದಾಯಿಸಿದ್ದರೆ, 2022ರಲ್ಲಿ ಸಂಖ್ಯೆ 95,856ಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದೆ.

ಕಳೆದ ವರ್ಷ(2022) ಅಕ್ಟೋಬರ್ (10,787) ಮತ್ತು ನವೆಂಬರ್‌ನಲ್ಲಿ (10,960) ಇ ವಾಹನಗಳ ಮಾಸಿಕ ನೋಂದಣಿ 10,000 ದಾಟಿತ್ತು. ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ 2.9 ಕೋಟಿ ವಾಹನಗಳಿದ್ದು, 1.3 ಲಕ್ಷ ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನಗಳು ಮತ್ತು 9,831 ಕಾರುಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ 1.5 ಲಕ್ಷ ಇವಿಗಳಾಗಿವೆ.

ಇ ವಾಹನಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಏರಿಕೆಯಾಗುತ್ತಿರುವುದು ಒಳ್ಳೆಯ ಸಂಕೇತ. ಆದರೆ ಬ್ಯಾಟರಿಯಲ್ಲಿ ಚಲಿಸುವ ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನಗಳು ಮತ್ತು ಕಾರುಗಳು ಮಾತ್ರ ಸಂಚಾರ ದಟ್ಟಣೆ ಮತ್ತು ಮಾಲಿನ್ಯವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಬಿಎಂಟಿಸಿ ಮತ್ತು ಕೆಎಸ್‌ಆರ್‌ಟಿಸಿ ಸೇರಿದಂತೆ ರಸ್ತೆ ಸಾರಿಗೆ ನಿಗಮಗಳು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಕಡಿತಗೊಳಿಸಲು ಮತ್ತು ಪರಿಸರದ ಮೇಲಿನ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಇಂಧನ ತುಂಬುವ ಬಸ್‌ಗಳನ್ನು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಬಸ್‌ಗಳೊಂದಿಗೆ ಬದಲಾಯಿಸಬೇಕು.

ಇ ವಾಹನಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ಉತ್ಸುಕರಾಗಿರುವ ಆಟೋರಿಕ್ಷಾ ಚಾಲಕರಿಗೆ ನೆರವು ನೀಡಲು ಸರ್ಕಾರ ಗಮನಹರಿಸಬೇಕು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಕೇಂದ್ರಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ಪರಿವರ್ತನೆಯು ಸಮರ್ಥನೀಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಬ್ಯಾಟರಿಗಳ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ವಿಲೇವಾರಿ ಮತ್ತೊಂದು ಸವಾಲಾಗಿದ್ದು, ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಇದನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ ಎಂದು ಟಿಐಒ ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ.

ಗಗನಕ್ಕೇರುತ್ತಿರುವ ಇಂಧನ ಬೆಲೆಗಳು, ಕಡಿಮೆ ನಿರ್ವಹಣಾ ವೆಚ್ಚ, ಹೆಚ್ಚಿದ ಅರಿವು ಮತ್ತು ವಿವಿಧ ತಯಾರಕರಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾದರಿಗಳ ಲಭ್ಯತೆ ಇ ವಾಹನ ನೋಂದಣಿಯ ಹೆಚ್ಚಳಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ವರ್ಲ್ಡ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಇನ್‌ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಎನ್‌ಜಿಒ ನಿರ್ದೇಶಕ (ಎನರ್ಜಿ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಮತ್ತು ಗ್ರೀನ್ ಮೊಬಿಲಿಟಿ) ಪವನ್ ಮುಲುಕುಟ್ಲ. "ಕರ್ನಾಟಕ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಬೆಂಗಳೂರು, ಯಾವಾಗಲೂ ಹೊಸ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಆರಂಭಿಕ ಅಳವಡಿಕೆಯ ಪ್ರದೇಶವಾಗಿದೆ.

