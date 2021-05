ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡ ಡಬಲ್ ಮ್ಯೂಟೆಂಟ್ ಕೊರೊನಾ ತಳಿ, ಆತಂಕ

Karnataka

oi-Nayana Bj

ಬೆಂಗಳೂರು, ಮೇ 11:ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲೂ ಡಬಲ್ ಮ್ಯೂಟೆಂಟ್ ಕೊರೊನಾ ತಳಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಎಲ್ಲರ ಆತಂಕಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.

ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕೊರೊನಾ 2ನೇ ಅಲೆಯ ಭಾರೀ ಸ್ಫೋಟಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಡಬಲ್ ಮ್ಯೂಟೆಂಟ್ (ಬಿ.1.167) ಕೊರೊನಾ ತಳಿಯು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲೂ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದು, ಆತಂಕ ಹೆಚ್ಚಾಗುವಂತೆ ಮಾಡಿದೆ.

ಡಬಲ್ ಮ್ಯೂಟೆಂಟ್ ವೈರಸ್ ಎಂದರೇನು?: ರೂಪಾಂತರವಾಗಿರುವ ಎರಡು ವೈರಸ್‌ಗಳು ಒಂದುಗೂಡಿರುವುದನ್ನು ಡಬಲ್ ಮ್ಯೂಟೆಂಟ್ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇವು ಸಾಮಾನ್ಯ ವೈರಸ್'ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಅಪಾಯಕಾರಿ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಈ ಡಬಲ್ ಮ್ಯೂಟೆಂಟ್ ವೈರಸ್ ಲಸಿಕೆಯಿಂದಲೂ ರಕ್ಷಣೆ ಸಿಗದಂತೆ ಮಾಡಬಲ್ಲವು. ಜೊತೆಗೆ ಮೂಲ ವೈರಸ್‌ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಹರಡಬಲ್ಲವು.

ಈ ಡಬಲ್ ಮ್ಯೂಟೆಂಟ್ ಕೊರೊನಾ ತಳಿಯು ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿ ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಪತ್ತೆಯಾಗಿತ್ತು. ನಂತರ ಇತರೆ ನಗರ ಹಾಗೂ ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೂ ಹರಡಲು ಆರಂಭಿಸಿದೆ.

English summary

The SARS-CoV-2 virus’ ‘double mutant’ variant, first detected during the month of October last year in Mumbai, not only appears to be ‘taking over’ other virus variants across Karnataka to wreak havoc, but has also been declared as a Variant of Concern (VoC) by the World Health Organisation.