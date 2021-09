'ಕೊರೊನಾ ಎನ್ನುವುದು ಮುಗಿದ ಅಧ್ಯಾಯ, ಡೋಂಟ್ ವರಿ': ಡಾ.ರಾಜು ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ

Karnataka

oi-Balaraj Tantry

ಕೊರೊನಾ ಆರಂಭವಾದ ನಂತರ ತಮ್ಮ ಉಪಯುಕ್ತ ಸಲಹೆಗಳಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಮನೆಮಾತಾಗಿರುವ ರಾಜೂ ಹೆಲ್ತಿ ಇಂಡಿಯಾದ ಡಾ.ರಾಜು ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿಯವರು ಕೊರೊನಾ ಮೂರನೇ ಅಲೆ ಈಗಾಗಲೇ ಬಂದಾಗಿದೆ ಎಂದು ಖಚಿತವಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ನಗರದ ಮೂಡಲಪಾಳ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಾಗರ್ ಕ್ಲಿನಿಕ್ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಡಾ.ರಾಜು ಅವರು ಈ ಸಂಬಂಧ ಫೇಸ್ ಬುಕ್ ನಲ್ಲಿ ವಿಡಿಯೋ ಒಂದನ್ನು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದ್ದು, ಶೇ. 200ರಷ್ಟು ಗ್ಯಾರಂಟಿಯಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದೇನೆ, ಕೊರೊನಾ ಮೂರನೇ ಅಲೆಯೇ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಕಾಡುತ್ತಿರುವುದು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಮನೆಯಲ್ಲೋ, ಕಚೇರಿಯಲ್ಲೋ ಕೂತು, ರೋಗಿಗಳನ್ನು ನೋಡದೇ ಮೂರನೇ ಅಲೆ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಮೊದಲ ವಾರದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಮೂರನೇ ಅಲೆ ಬಂದು ಹದಿನೈದು ದಿನಗಳಾಗಿವೆ, ಈಗ ನಾವು ನೋಡುತ್ತಿರುವುದು ಕೊರೊನಾ ಮೂರನೇ ಅಲೆ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಲ್ಲೂ ಶೀತ, ಜ್ವರ, ನೆಗಡಿ ಈ ರೀತಿಯ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಕಾಣಲಾರಂಭಿಸಿದೆ ಎಂದು ಡಾ.ರಾಜು ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಸಾಧಾರಣವಾದ ಜ್ವರ, ಮೈಕೈನೋವು, ನೆಗಡಿ ಮತ್ತಿದರ ಜೊತೆಗೆ ಸುಸ್ತು ಇರುತ್ತದೆ. ಇದೇ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಕೊರೊನಾ ಮೂರನೇ ಅಲೆಯಲ್ಲೂ ಇರುತ್ತದೆ, ಇದು ತಜ್ಞರಲ್ಲೂ ಆಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಇವರೆಲ್ಲಾ ಕೋವಿಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಜನರು ವೈದ್ಯರ ಬಳಿ ಹೋದರೆ, ಆಗ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಸಲು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಈಗಿನ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಸಿದರೆ ಪಾಸಿಟೀವ್ ಬರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯೇ ಹೆಚ್ಚು ಎಂದು ಡಾಕ್ಟರ್, ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಮುಂದೆ ಓದಿ..

