Karnataka

oi-Puttaraju S

ಬೆಂಗಳೂರು, ಮೇ 27: ಆರ್‌ಎಸ್‌ಎಸ್‌ನವರು ಮೂಲ ಭಾರತೀಯರೇ? ಎಲ್ಲ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಬಾರದು ಎಂದು ನಾವು ಭಾವಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಆರ್ಯರು ಭಾರತದವರ ಇವರೇನು..? ದ್ರಾವಿಡರೆ ಇವರು ಆಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನದ ಮೂಲದವರು ಎಂದು ಹೇಳುವ ಮೂಲಕ ಆರ್‌ಎಸ್ಎಸ್ ಮೂಲವನ್ನು ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಕೆದಕಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಮೂಲಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ವಿವಾದ ಮಾತಿನ ಸಮರಕ್ಕೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯರ ಹೇಳಿಕೆ ಕಾರಣವಾಗಲಿದೆ.

ನೆಹರು ಪುಣ್ಯ ಸ್ಮರಣೆಗಾಗಿ ಪಂಡಿತ್ ಜವಾಹರ್ ಲಾಲ್ ನೆಹರು ಅವರನ್ನು ಸ್ಮರಿಸಲು ಇಲ್ಲಿ ಸೇರಿದ್ದೇವೆ. ಅವರನ್ನು ಗೌರವಿಸಿ, ಸ್ವತಂತ್ರ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ಅವರ ಕೊಡುಗೆ, ನಂತರ ದೇಶದ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ 17 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ದೇಶದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಅಡಿಪಾಯ ಹಾಕಿದ್ದನ್ನು ಸ್ಮರಿಸಬೇಕು. ದೇಶ, ವಿಜ್ಞಾನ-ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆಗಿದ್ದರೆ, ದೇಶಕ್ಕೆ ಆಹಾರ ಭದ್ರತೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದರೆ, ಪ್ರಭುತ್ವ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ನೆಲೆಯೂರಿದ್ದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನೆಹರು ಅವರೇ ಕಾರಣ ಎಂಬುದನ್ನು ಮರೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಹೇಳಿದರು.

ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರು ಒಂದು ಕಡೆ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ನೆಹರು ಅವರು ಈ ಜಗತ್ತಿನ ಅನರ್ಗ್ಯ ರತ್ನ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಇಂತಹ ರತ್ನವನ್ನು ಪಡೆದ ಭಾರತಮಾತೆಯೇ ಧನ್ಯಳು ಎಂದು ಗಾಂಧೀಜಿಯವರು ಹೇಳಿದ್ದರು. ಅವರೊಬ್ಬ ನಿಜವಾದ ಪ್ರಜಾತಾಂತ್ರಿಕ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿದ್ದರು. ನೆಹರು ಅವರ ನಂತರ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ಬೇರು ಬಿಡಲು ಅವರಂತೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದವರು ಬೇರಾರೂ ಇಲ್ಲ. ಅವರು ಪ್ರಧಾನಿಯಾಗಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದವರಿಗೆ ಮನ್ನಣೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದರು.

ಕೇಂದ್ರದ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳ ಆಯೋಗವು ಕಳೆದ ಮೂರು ವರ್ಷದಿಂದ ಯಾವುದೇ ಸಮೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಮಾಡದೆ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿಲ್ಲ. ದೇಶದ ಪ್ರಗತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳನ್ನು ಜನರ ಮುಂದೆ ಇಡುತ್ತಿಲ್ಲ. ಆರ್‌ಬಿಐ ನಿಷ್ಕ್ರಿಯವಾಗಿತ್ತು ಸರ್ಕಾರ ಹೇಳಿದಂತೆ ಕೇಳುವ ಸ್ಥಿತಿ ತಲುಪಿದೆ.ಸಿಎಜಿ ಕೂಡ ನಿಷ್ಕ್ರಿಯವಾಗಿದೆ. ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಸಂವಿಧಾನಿಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಮೋದಿಯವರು ನಿಷ್ಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸರ್ಕಾರದ ಯಾವುದೇ ಮಾಹಿತಿಯು ಸಿಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಅಂಕಿಅಂಶಗಳ ಆಯೋಗವು ದೇಶದ ಆರ್ಥಿಕತೆ ಆರೋಗ್ಯ ಸೂಚಂಕ ನಿರುದ್ಯೋಗ ಎಲ್ಲದರ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಅಂಕಿಅಂಶ ನೀಡುತ್ತಿತ್ತು. ಈಗ ಅದು ಯಾವುದೇ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದರು.

English summary

Congress Leader and Former CM Siddaramaiah questions the RSS Origin. He said are they original Indians? they are from afghanistan .