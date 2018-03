ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿ! ಬಿಎಸ್ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪರಿಂದ 'ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ನ್ಯೂಸ್'

ಬೆಂಗಳೂರು, ಮಾರ್ಚ್ 15:ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷ(ಬಿಜೆಪಿ) ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಬಿ.ಎಸ್​.ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಅವರು ಶುಕ್ರವಾರ(ಮಾರ್ಚ್ 16) ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ನ್ಯೂಸ್ ನೀಡುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

'ನಾಳೆ(ಶುಕ್ರವಾರ) ಐದು ಗಂಟೆಗೆ ಬ್ರೇಕಿಂಗ್​ ನ್ಯೂಸ್​' ಎಂದು ಟ್ವೀಟ್​ ಮಾಡಿದ್ದು, ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲ ತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಪರ-ವಿರೋಧ ಹಾಗೂ ಹಾಸ್ಯಮಯ ಟ್ವೀಟ್ ಗಳು ಹರಿದು ಬರುತ್ತಿವೆ.



ಕಾಂಗ್ರೆಸ್​ ಸರಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ಬಿಎಸ್​ವೈ ಟ್ವೀಟ್​ಗಳ ಮಳೆ ಸುರಿಸಿರುವ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಅವರು ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ನ್ಯೂಸ್ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ ಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.



ಕಾಂಗ್ರೆಸ್​ ಸರ್ಕಾರದ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ, ಅವ್ಯಹಾರ, ಅನೈತಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಕುರಿತು ಮಹತ್ತರ ದಾಖಲೆ, ಸಿಡಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಬಹುದು ಎಂಬ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.



Are you going back to Jail?

Are you going relaunch KJP?

Are you joining Margdarshak Mandal?

Are you 'solving' Mahadayi again?



Everyone please predict what Yeddyurappa's Breaking News will be 😀#JailBirdToJourno