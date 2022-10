ಒಬಿಸಿ ಅಡಿ ಮುಸ್ಮಿಮರಿಗೆ ನೀಡಿರುವ ಮೀಸಲಾತಿ ಕೈಬಿಡುವಂತೆ ಬಿಜೆಪಿ ಆಗ್ರಹ?

Karnataka

ಬೆಂಗಳೂರು, ಅಕ್ಟೋಬರ್‌ 13: ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಒಬಿಸಿ ವರ್ಗದಡಿಯಲ್ಲಿ ಮುಸ್ಲಿಮರಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ನೀಡಲಾದ 4 ಪ್ರತಿಶತ ಮೀಸಲಾತಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕುವ ಕೂಗು ಆಡಳಿತಾರೂಢ ಬಿಜೆಪಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ.

ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಫ್ರಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ (ಪಿಎಫ್‌ಐ) ಮೇಲಿನ ನಿಷೇಧದ ನಂತರ, ಆಡಳಿತಾರೂಢ ಬಿಜೆಪಿಯೊಳಗೆ ಸುತ್ತುತ್ತಿರುವ ಸಿದ್ಧಾಂತವೆಂದರೆ ಲಿಂಗಾಯತರು ಅಥವಾ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಲು ಮುಸ್ಲಿಮರಿಗೆ ಮೀಸಲಾತಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕುವುದು ವಿಧಾನಸಭೆ ಚುನಾವಣೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.

ಬಿಜೆಪಿಯ ಲಿಂಗಾಯತ ಶಾಸಕರಾದ ಅರವಿಂದ್ ಬೆಲ್ಲದ್ ಮತ್ತು ಬಸನಗೌಡ ಪಾಟೀಲ್ ಯತ್ನಾಳ್ ಅವರು ಮುಸ್ಲಿಂ ಕೋಟಾವನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಬೇಕೆಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ನಂತರ ಈ ಸಿದ್ಧಾಂತವು ಮುನ್ನೆಲೆಗೆ ಬರುತ್ತಿದೆ. ಮುಸ್ಲಿಮರನ್ನು ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ 2ಬಿ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ವರ್ಗೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ. 17 ಉಪ ಪಂಗಡಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಸಮುದಾಯವು ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗಗಳಲ್ಲಿ 4% ಮೀಸಲಾತಿಗೆ ಅರ್ಹವಾಗಿದೆ.

ಬಿಜಾಪುರ ನಗರ ಶಾಸಕ ಬಸನಗೌಡ ಪಾಟೀಲ್‌ ಯತ್ನಾಳ್, ಪ್ರವರ್ಗ 2ಎ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಲು ಬಯಸುವ ಪಂಚಮಸಾಲಿ ಲಿಂಗಾಯತರ ಪರವಾಗಿ ಮುಸ್ಲಿಂ ಕೋಟಾವನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸುವಂತೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು. ಅಲ್ಲಿ ಅವರು 5% ಕೋಟಾ ಹೊಂದಿರುವ ಪ್ರವರ್ಗ 3ಬಿ ಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ 15% ಮೀಸಲಾತಿಯಲ್ಲಿ ಪಾಲು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ ಎಂದರು.

ಈ ವಾರದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ, ಯತ್ನಾಳ್ ಅವರು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರ ಪರವಾಗಿ ಮುಸ್ಲಿಂ ಕೋಟಾವನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದು, ಅವರು ಸಹ ಕೋಟಾವನ್ನು ಕೋರಿದ್ದಾರೆ. ಮುಸ್ಲಿಂ ಮತ್ತು ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಕೋಟಾವನ್ನು ಪಂಚಮಸಾಲಿ ಲಿಂಗಾಯತ, ಕುರುಬ ಮತ್ತು ಮರಾಠರಿಗೆ ಬಳಸಬೇಕೆಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಧಾರವಾಡ ಪಶ್ಚಿಮ ಶಾಸಕ ಬೆಲ್ಲದ್ ಅವರು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಬಸವರಾಜ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಅವರಿಗೆ ಪತ್ರ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಕರ್ನಾಟಕದ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ನರು ವರ್ಗ 3ಬಿ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತಾರೆ.

There is a growing clamor in the BJP to remove the 4 percent administrative reservation given exclusively to Muslims under the OBC category in Karnataka.