ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಭಾರತ್ ಜೋಡೋ ಯಾತ್ರೆ: ಬಾಲಕನೊಂದಿಗೆ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಪುಷ್ಅಪ್‌

Karnataka

oi-Sunitha B

ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಪುಷ್ಅಪ್ ಚಾಲೆಂಜ್‌ನ ವಿಡಿಯೋ ಭಾರತ್ ಜೋಡೋ ಯಾತ್ರೆಯ ಹೈಲೈಟ್ ಆಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದೆ. ಕರ್ನಾಟಕದ ಮೂಲಕ ಸಾಗುತ್ತಿರುವ ಭಾರತ್ ಜೋಡೋ ಯಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ರಾಹುಲ್ ಪುಷ್ಅಪ್ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದು ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ರಾಹುಲ್ ಜೊತೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮುಖಂಡರಾದ ಡಿ.ಕೆ.ಶಿವಕುಮಾರ್, ಕೆ.ಸಿ.ವೇಣುಗೋಪಾಲ್ ಕೂಡ ನಡಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದಾರು. ಈ ವೇಳೆ ಬಾಲಕನೊಬ್ಬನೊಂದಿಗೆ ರಾಹುಲ್ ಪುಷ್ಅಪ್‌ ಮಾಡಿರುವ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿವೆ.

ಕಾಂಗ್ರೆಸ್‌ನ ಭಾರತ್ ಜೋಡೋ ಯಾತ್ರೆ 12 ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಗಲಿದ್ದು ಸದ್ಯ ಕರ್ನಾಟಕದ ಚಿತ್ರದುರ್ಗದಲ್ಲಿದೆ. ರಾಹುಲ್ ಅವರ ಪುಷ್‌ಅಪ್ ವಿಡಿಯೋ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಫನ್ನಿ ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳು ಬರುತ್ತಿವೆ. ಇದು ನಿಜವಾದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಎಂದು ಬಣ್ಣಿಸಿರುವ ಶಿವ್ ಎಂಬ ಬಳಕೆದಾರರು ಹಿಮಾಚಲ ಮತ್ತು ಗುಜರಾತ್‌ನತ್ತ ಗಮನ ಹರಿಸುವಂತೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್‌ಗೆ ಸಲಹೆ ನೀಡಿದರು. ಇನ್ನೇನು ಕೆಲವೇ ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಎರಡು ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಗಳು ನಡೆಯಲಿವೆ.

ಭಾರತ್ ಜೋಡೋ ಯಾತ್ರೆ: ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದ ಸಂಜೆವರಿಗೂ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ದಿನಚರಿ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ?

ಭಾರತ್ ಜೋಡೋ ಯಾತ್ರಾ ಕರ್ನಾಟಕ ಮೂಲಕ ಹಾದು ಹೋಗುವಾಗ ನಡುರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ವಾಸ್ತವವಾಗಿ, ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಬಾಲಕನೊಂದಿಗೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರು ಮತ್ತು ಅವರು ರಸ್ತೆಯಲ್ಲೇ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಪುಷ್ಅಪ್‌ಗಳನ್ನು ಮಾಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು.

English summary

Video of Rahul Gandhi pushup challenge has emerged as highlight of Bharat Jodo Yatra. Rahul was seen doing pushups during the Bharat Jodi Yatra, which is passing through Karnataka.