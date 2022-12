ನರೇಗಾ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಇನ್ನೂ 127 ಕೋಟಿ ಬಾಕಿ

Karnataka

ಬೆಂಗಳೂರು, ಡಿಸೆಂಬರ್‌ 26: ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಗ್ರಾಮೀಣ ಉದ್ಯೋಗ ಖಾತ್ರಿ ಯೋಜನೆ (ನರೇಗಾ) ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಅಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ಕಾರಣರಾದವರಿಂದ ಕರ್ನಾಟಕವು ಇನ್ನೂ ಕನಿಷ್ಠ 127 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳನ್ನು ವಸೂಲಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದ್ದು, ದತ್ತಾಂಶಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಈ ಬಾಕಿಯು ಹಲವಾರು ವರ್ಷಗಳಷ್ಟು ಹಳೆಯದಾಗಿ ಉಳಿದಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ.

2017 ರಿಂದ ನರೇಗಾ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆಯು ರೂ. 133.73 ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯದ ಅಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಪತ್ತೆ ಮಾಡಿದೆ. ಇದರ ವಿರುದ್ಧ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ರೂ. 21.89 ಕೋಟಿಗಳನ್ನು ಮರಳಿ ಪಡೆಯುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಬಸವರಾಜ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಅವರು ವಿಧಾನಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮಂಡಿಸಿದ ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ ಇದು ಕೇವಲ 16% ನಷ್ಟು ಚೇತರಿಕೆಯ ದರವಾಗಿದೆ.

ರಾಯಚೂರಿನಲ್ಲಿ ನರೇಗಾ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಕೊರತೆ

ಸಿಎಂ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಅವರು ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಸಚಿವರೂ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. 2010 ರಿಂದ ಈ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಒಂಬುಡ್ಸ್‌ಮನ್‌ಗಳು ರೂ 24 ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯದ ವಂಚನೆಗಳನ್ನು ಪತ್ತೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ರೂ 8.2 ಕೋಟಿ ವಸೂಲಿಯಾಗಿದೆ. ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಆದಾಗ್ಯೂ, ಅಕ್ರಮಗಳ ಎಲ್ಲಾ ಉಲ್ಲೇಖಿತ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕವು 100% ಚೇತರಿಕೆಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ನರೇಗಾ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆಗಳು ಮತ್ತು ಒಂಬುಡ್ಸ್‌ಮೆನ್ ಆದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು, ನಕಲಿ ಬಿಲ್‌ಗಳು, ತಪ್ಪು ಬಿಲ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಮುಂತಾದವುಗಳನ್ನು ಅಕ್ರಮಗಳೆಂದು ಗುರುತಿಸಿ, ಅದರ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಮರುಪಡೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸ್ಥಳೀಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ಹಣ ವಸೂಲಿ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು, ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಯಾರೇ ಹೊಣೆಗಾರರಾಗಿದ್ದರೋ ಅವರಿಂದಲೇ ವಸೂಲಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಯುಕ್ತೆ ಶಿಲ್ಪಾ ನಾಗ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಡಿಎಚ್‌ಒ ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ.

"ಸಾಮಾಜಿಕ ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆಗಳನ್ನು ಸ್ವತಂತ್ರ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯದಿಂದ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಏಪ್ರಿಲ್ ಮತ್ತು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ನಡುವೆ ಮಾಡಿದ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಷದ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಮತ್ತು ಮಾರ್ಚ್ ನಡುವೆ ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅಂತೆಯೇ, ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಮತ್ತು ಮಾರ್ಚ್ ನಡುವಿನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಏಪ್ರಿಲ್‌ನಿಂದ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್‌ವರೆಗೆ ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಶಿಲ್ಪಾ ಅವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಅಕ್ರಮಗಳ ದೃಢಪಡಿಸಿದ ಪ್ರಕರಣಗಳಿದ್ದು, ಇಲ್ಲಿ ವಸೂಲಿಗೆ ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಲಾದ ಪ್ರಕರಣಗಳಿವೆ. ಕೆಲವು ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ವಸೂಲಿ ದರವು 100% ಆಗಿದೆ. ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಿದ ಪ್ರಕರಣಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ದರ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಶಿಲ್ಪಾ ಹೇಳಿದರು. ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಎಲ್‌ಕೆ ಅತ್ತೀಕ್‌ ಮಾತನಾಡಿ, ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಸಮಿತಿಯಿದೆ. ಪಂಚಾಯತ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು (ಪಿಡಿಇ) ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಪಿಡಿಒ ನೀಡುವ ವಿವರಣೆ ತೃಪ್ತಿ ತಂದರೆ ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ಕೈಬಿಡುವ ಅಧಿಕಾರ ಸಮಿತಿಗೆ ಇದೆ ಎಂದರು.

ನರೇಗಾ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ, ಕೇಂದ್ರ ಪ್ರಾಯೋಜಿತ, ವೇತನ ಮತ್ತು ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ವೆಚ್ಚಗಳನ್ನು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ಭರಿಸುತ್ತದೆ. ವಸ್ತು ವೆಚ್ಚಗಳನ್ನು ಒಕ್ಕೂಟ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯದ ನಡುವೆ 75:25 ಅನುಪಾತದಲ್ಲಿ ಹಂಚಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರಸಕ್ತ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕವು 13 ಕೋಟಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ದಿನಗಳನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ನವೆಂಬರ್ ಅಂತ್ಯದ ವೇಳೆಗೆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ 9.71 ಕೋಟಿ ಆದಾಯ ಬಂದಿದೆ. ಉದ್ಯೋಗ ಉತ್ಪಾದನೆಯು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಷದ ಕೊನೆಯ ಮೂರು ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಶಿಲ್ಪಾ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

