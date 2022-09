ದಿಢೀರ್ ಭೀಕರ ಭೂಕಂಪ: ನಡುಗಿದ ತೈವಾನ್- ಸುನಾಮಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆಗೆ ಜನ ತಲ್ಲಣ!

International

ತೈವಾನ್‌ನ ಆಗ್ನೇಯ ಕರಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಭಾನುವಾರ 6.9 ತೀವ್ರತೆಯ ಭೂಕಂಪ ಸಂಭವಿಸಿದೆ ಎಂದು ಯುಎಸ್ ಜಿಯೋಲಾಜಿಕಲ್ ಸರ್ವೆ (ಯುಎಸ್‌ಜಿಎಸ್) ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ. ಪ್ರಬಲ ಭೂಕಂಪನದ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಜಪಾನ್ ನಲ್ಲಿ ಸುನಾಮಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ 7.2 ತೀವ್ರತೆಯಲ್ಲಿ ಕಂಪಿಸಿದ ಭೂಮಿ ಬಳಿಕ 6.9 ತೀವ್ರತೆಗೆ ಇಳಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಭೂಮಿ ಕಂಪನಕ್ಕೆ ಇಡೀ ರೈಲು ಅಲುಗಾಡಿದೆ. ಬೃಹತ್ ಕಟ್ಟಡಗಳು ಧರೆಗೆ ಉರುಳಿದೆ. ಈ ದೃಶ್ಯಗಳು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿವೆ.

ಎನ್‌ಡಿಟಿವಿ ಪತ್ರಕರ್ತ ಉಮಾಶಂಕರ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರು ಟ್ವಿಟ್ಟರ್‌ನಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ವಿಡಿಯೊದಲ್ಲಿ, ಭೂಕಂಪದ ಪರಿಣಾಮವು ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ನಿಂತಿರುವ ರೈಲು ಅಲುಗಾಡುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು. "ಭೂಕಂಪದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ನಿಂತಿರುವ ರೈಲು ಹೇಗೆ ಅಲುಗಾಡಿತು ಎಂಬುದನ್ನು ನೋಡಿ?" ಎಂದು ವಿಡಿಯೋ ಸಮೇತ ಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ರಾಯಿಟರ್ಸ್ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಭೂಕಂಪ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 2:44 ಕ್ಕೆ 10 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಆಳದಲ್ಲಿ, ಟೈಟುಂಗ್‌ನ ಉತ್ತರಕ್ಕೆ 50 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ (30 ಮೈಲಿ) ದೂರದಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸಿದೆ. ಸೆಂಟ್ರಲ್ ನ್ಯೂಸ್ ಏಜೆನ್ಸಿ (CNA) ಪ್ರಕಾರ, ಭೂಕಂಪನದ ಬಳಿಕ ಯುಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಬೃಹತ್ ಕಟ್ಟಡವೊಂದು ಕುಸಿದಿದೆ. ಅದೇ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಶನಿವಾರ 6.6 ತೀವ್ರತೆಯಲ್ಲಿ ಹಲವು ಬಾರಿ ಭೂಮಿ ಕಂಪಿಸಿದೆ. ಹೀಗೆ ಭಾನುವಾರದ ಭೂಕಂಪವು ಹೆಚ್ಚು ಬಲವಾಗಿತ್ತು. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಜಪಾನ್‌ನ ಹವಾಮಾನ ಸಂಸ್ಥೆ ತೈವಾನ್ ಬಳಿಯ ದೂರದ ದ್ವೀಪಗಳಿಗೆ ಸುನಾಮಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ.

ಸುಮಾರು 4 ಗಂಟೆಗೆ (0700 GMT) ಒಂದು ಮೀಟರ್‌ನಷ್ಟು ಎತ್ತರದ ಅಲೆಗಳು ಬರುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಪೀಡಿತ ದ್ವೀಪಗಳಿಂದ ಲೈವ್ ಟಿವಿ ತುಣುಕಗಳ ಮೂಲಕ ತಕ್ಷಣವೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಲೆಗಳ ಸ್ಪಷ್ಟ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಸೆರೆಹಿಡಿಯುವ ಮೂಲಕ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

