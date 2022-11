ಸಲಿಂಗ ವಿವಾಹ ರಕ್ಷಣೆ ಮಸೂದೆ ಅಂಗೀಕರಿಸಿದ ಯುಎಸ್ ಸೆನೆಟ್

International

oi-Punith BU

ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್‌, ನವೆಂಬರ್‌ 30: ಯುಎಸ್ ಸೆನೆಟ್ ಮಂಗಳವಾರ ಸಲಿಂಗ ವಿವಾಹದ ಮಾನ್ಯತೆಯನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವ ಮಸೂದೆಯನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸಿದೆ. ಇದು ರಾಷ್ಟ್ರವ್ಯಾಪಿ ಕಾನೂನುಬದ್ಧಗೊಳಿಸಲಾಗಿದ್ದ 2015ರ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ರದ್ದುಗೊಳಿಸಬಹುದು ಎಂಬ ಆತಂಕಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಕ್ರಮವಾಗಿದೆ.

ಈ ಮಸೂದೆ ಪ್ರಕಾರ ಸಲಿಂಗ ಮದುವೆ ನಡೆಸಲ್ಪಟ್ಟ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಾನೂನುಬದ್ಧವಾಗಿದ್ದರೆ ಫೆಡರಲ್ ಸರ್ಕಾರವು ಮದುವೆಯನ್ನು ಗುರುತಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿರುತ್ತದೆ. ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಸಲಿಂಗ ವಿವಾಹದ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದರೆ ಅದು ಬ್ಯಾಕ್‌ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಸರ್ವೋಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಹಾಗೆ ಮಾಡಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡಿದರೆ ಸಲಿಂಗ ಅಥವಾ ಅಂತರ್ಜಾತಿ ವಿವಾಹಗಳನ್ನು ತಡೆಯುವುದರಿಂದ ಅದು ರಾಜ್ಯಗಳನ್ನು ನಿರ್ಬಂಧಿಸುವುದಿಲ್ಲ.

ಸಲಿಂಗ ವಿವಾಹ ಕಾನೂನುಬದ್ಧಗೊಳಿಸುವ ವಿಚಾರ: ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಸುಪ್ರೀಂ ನೋಟಿಸ್

ಇಂದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಮಾನತೆಯ ಕಡೆಗೆ ದೀರ್ಘವಾದ ಕಾನೂನು. ಆದರೆ ಅನಿವಾರ್ಯತೆಯಿಂದ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಸಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಸೆನೆಟ್ ಬಹುಮತದ ನಾಯಕ ಚಕ್ ಶುಮರ್ ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸೆನೆಟ್ ಈ ಮಸೂದೆಯನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಅಮೆರಿಕನ್ನರಿಗೆ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಕಳುಹಿಸುತ್ತಿದೆ. ನೀವು ಯಾರೇ ಆಗಿರಲಿ ಅಥವಾ ನೀವು ಪ್ರೀತಿಸುವವರಾಗಿರಲಿ, ನೀವೂ ಸಹ ಕಾನೂನಿನಡಿಯಲ್ಲಿ ಘನತೆ ಮತ್ತು ಸಮಾನ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಅರ್ಹರು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಮಸೂದೆ 61ರಿಂದ 36ಕ್ಕೆ ಅಂಗೀಕಾರವಾಗಿದ್ದು, ಅಂಗೀಕಾರಕ್ಕೆ 60 ಮತಗಳ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಹನ್ನೆರಡು ರಿಪಬ್ಲಿಕನ್ನರು ಮಸೂದೆಯನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಿದರು. 49 ಡೆಮೋಕ್ರಾಟ್‌ಗಳನ್ನು ಸೇರಿಕೊಂಡರು. ಒಬ್ಬ ಡೆಮೋಕ್ರಾಟ್, ಜಾರ್ಜಿಯಾದ ರಾಫೆಲ್ ವಾರ್ನಾಕ್, ಇಬ್ಬರು ರಿಪಬ್ಲಿಕನ್ ಸೆನೆಟರ್‌ಗಳು ಗೈರುಹಾಜರಾಗಿದ್ದರು.

47 ರಿಪಬ್ಲಿಕನ್ನರು ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಾ ಡೆಮೋಕ್ರಾಟ್‌ಗಳ ಬೆಂಬಲದೊಂದಿಗೆ ಇದೇ ರೀತಿಯ, ಆದರೆ ಒಂದೇ ರೀತಿಯದ್ದಲ್ಲದ ಮಸೂದೆಯನ್ನು ಈ ವರ್ಷದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಹೌಸ್ ಆಫ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಟಿವ್ಸ್ ಅಂಗೀಕರಿಸಿತು. ಈಗ ಕಾನೂನಿಗೆ ಸಹಿ ಹಾಕಲು ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಜೋ ಬಿಡೆನ್‌ಗೆ ಕಳುಹಿಸುವ ಮೊದಲು ಹೌಸ್ ಸೆನೆಟ್ ಆವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಅನುಮೋದಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.

English summary

The US Senate on Tuesday passed a bill protecting the recognition of same-sex marriage. The move comes in response to fears that the Supreme Court may overturn the 2015 decision that legalized it nationwide.