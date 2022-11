ಅಮೆರಿಕ ಮಧ್ಯಂತರ ಚುನಾವಣೆ: ಭಾರತೀಯ ಮೂಲದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ದಾಖಲೆಯ ಜಯ

International

oi-Minuddin Nadaf

ಭಾರತೀಯ ಮೂಲದವರು ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ದಾಖಲೆ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಗೆಲುವು ದಾಖಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬಾರಿ ಅಮೆರಿಕದ ಮಧ್ಯಾವಧಿ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯರು ಅಭೂತಪೂರ್ವವಾಗಿ ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಅಮೆರಿಕದ ಮಧ್ಯಂತರ ಚುನಾವಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಭಾರತೀಯ ಮೂಲದವರು ಐತಿಹಾಸಿಕ ವಿಜಯ ದಾಖಲಿಸಿದರು.

ಮೇರಿಲ್ಯಾಂಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಅರುಣಾ ಮಿಲ್ಲರ್ ಲೆಫ್ಟಿನೆಂಟ್ ಗವರ್ನರ್ ರೇಸ್‌ನ್ನು ಗೆಲ್ಲುವ ಮೂಲಕ ಇತಿಹಾಸ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮಿಚಿಗನ್‌ನಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಶೋ ಅವರು ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಯುಎಸ್‌ ಸಂಸತ್ತಿಗೆ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇವರನ್ನು ಈ ವೇಳೆ 'ಸಮೋಸಾ ಕಾಕಸ್'ನ 5ನೇ ಸದಸ್ಯರನ್ನಾಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಪ್ರತಿನಿಧಿಯಾಗಿದ್ದ ಪ್ರಮೀಳಾ ಜಯಪಾಲ್, ಅಮಿ ಬೆರಾ ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಲಿಫೋರ್ನಿಯಾದ ರೋ ಖನ್ನಾ ಮತ್ತು ಇಲಿನಾಯ್‌ನ ರಾಜಾ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಕೂಡ ಅಮೆರಿಕದ ಮಧ್ಯಂತರ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಜಯ ಸಾಧಿಸಿದ್ದಾರೆ.

My name is Nabeela Syed. I’m a 23-year old Muslim, Indian-American woman. We just flipped a Republican-held suburban district.



And in January, I’ll be the youngest member of the Illinois General Assembly.