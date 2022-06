UK-India Week 2022 ಎರಡನೇ ದಿನ: ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಪರಿಹಾರ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ

International

oi-Vijayasarathi SN

ಲಂಡನ್, ಜೂನ್ 29: ಇಂಡಿಯಾ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಫೋರಂ ಆಯೋಜಿಸಿರುವ ಯುಕೆ-ಇಂಡಿಯಾ ವೀಕ್ 2022ಕ್ಕೆ ಇಂದು ಬುಧವಾರ ಮೂರನೇ ದಿನ. ನಿನ್ನೆ ಎರಡನೇ ದಿನದಂದು ಹವಾಮಾನ ಹಣಕಾಸು ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಶೃಂಗವಾಗಿ ನಡೆಸಲಾಗಿತ್ತು. ಪರಿಸರಪೂರಕ ವಿಚಾರಗಳಿಗೆ ಗಮನ ಕೇಂದ್ರಿತವಾಗಿತ್ತು.

ಬ್ರಿಟನ್ ಮತ್ತು ಭಾರತದ ಉನ್ನತ ಸಚಿವರು, ನೀತಿರೂಪಕರು ಮತ್ತು ಉದ್ಯಮ ಮುಖಂಡರು ಈ ಶೃಂಗ ಸಭೆಯ ಎರಡನೇ ದಿನದಂದು ಭಾಷಣ ಮತ್ತು ಚರ್ಚೆಗಳಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡರು.

ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆಯ ಗಂಭೀರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಚರ್ಚಿಸಲಾಯಿತು. ಬಹುವ್ಯಾಪಿಯ ಯುಕೆ ಮತ್ತು ಭಾರತದ ಸಹಭಾಗಿತ್ವವನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಲು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಹಣಕಾಸು ಯೋಜನೆಗಳ ಪಾತ್ರ ಏನು ಎಂಬುದನ್ನೂ ಚರ್ಚಿಸಲಾಯಿತು.

UK-India Week 2022, ಲಂಡನ್‌ನಲ್ಲಿ ವಜ್ರಮಹೋತ್ಸವ ಆರಂಭ

ಕೇಂದ್ರ ಪರಿಸರ, ಅರಣ್ಯ, ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆಯ ಸಚಿವ ಭೂಪೇಂದರ್ ಯಾದವ್, ಸಿಒಪಿ26 ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅಲೋಕ್ ಶರ್ಮಾ, ಈಶ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಸದ್ಗುರು ಜಗ್ಗಿ ವಾಸುದೇವ್, ಐಜಿಎಫ್ ಸ್ಥಾಪಕ ಪ್ರೊ. ಮನೋಜ್ ಲಾಡ್ವಾ ಮತ್ತಿತರರು ಎರಡನೇ ದಿನದ ಶಂಗಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.

ಜುಲೈ 1ರವರೆಗೂ ಯುಕೆ-ಇಂಡಿಯಾ ವೀಕ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ನಡೆಯಲಿವೆ. ಇವತ್ತು ಗುರುವಾರದ್ದೂ ಸೇರಿ ಇನ್ನೂ ಮೂರು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಶೃಂಗಸಭೆಗಳು ನಡೆಯಲಿವೆ.

ಯುಕೆ-ಇಂಡಿಯಾ ವೀಕ್ 2022: ಅಗ್ರಗಣ್ಯ ಸಚಿವರು, ಉದ್ಯಮಿಗಳಿಂದ ಸಂವಾದ

English summary

Day Two of UK-India Week 2022, organised by the UK-headquartered India Global Forum (IGF), took on a green focus with the Climate Finance and Technology Summit at Bloomberg headquarters in London.