ಲಂಡನ್, ಜೂನ್ 28: ಭಾರತ ಮತ್ತು ಯುಕೆ (ಬ್ರಿಟನ್) ದೇಶಗಳ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧಕ್ಕೆ 75 ವರ್ಷಗಳಾಗಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ವಜ್ರಮಹೋತ್ಸವದ ಆಚರಣೆಯಾಗಿ ಯುಕೆ-ಇಂಡಿಯಾ ವೀಕ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಸೋಮವಾರ ಆರಂಭಗೊಂಡವು. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಯೋಜಿಸಿದ ಇಂಡಿಯಾ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಫೋರಂನ ಸ್ಥಾಪಕ ಮತ್ತು ಸಿಇಒ ಪ್ರೊ. ಮನೋಜ್ ಲಾಡವಾ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಗಣ್ಯರು ಸೋಮವಾರ ಮೊದಲ ದಿನ ಭಾಷಣ ಮಾಡಿದರು.

ಪ್ರತೀ ವರ್ಷವೂ ಯುಕೆ-ಇಂಡಿಯಾ ವೀಕ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ. ಜುಲೈ 1ರವರೆಗೆ ಇರುವ ಈ ಬಾರಿಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ರೀಇಮ್ಯಾಜಿನ್@75 ಎಂಬ ಥೀಮ್ ನಿಗದಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಭಾರತ ಬ್ರಿಟನ್ ಸಂಬಂಧಕ್ಕೆ 75 ವರ್ಷವಾದ್ದರಿಂದ ವಿಶೇಷ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಯುಕೆ-ಇಂಡಿಯಾ ವೀಕ್ 2022: ಅಗ್ರಗಣ್ಯ ಸಚಿವರು, ಉದ್ಯಮಿಗಳಿಂದ ಸಂವಾದ

ಮೊದಲ ದಿನದ ಉಪನ್ಯಾಸಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾದುದು "ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಅಂಡ್ ಕಲ್ಚರಲ್ ಎಕನಾಮಿ" ವಿಚಾರವಾಗಿ ನಡೆದ ಚರ್ಚೆ, ಸಂವಾದಗಳು. ಹಾಗೆಯೇ, ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅಸಂಖ್ಯ ಅವಕಾಶಗಳ ಬಗೆಗಿನ ಸೆಮಿನಾರ್‌ನಿಂದ ಯುಕೆ-ಇಂಡಿಯಾ ವೀಕ್ ಚಾಲನೆಗೊಂಡಿತು.

"ಈ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಆಳವಾದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಬೆಸುಗೆಯು ಮನೆಮಾಡಿದೆ. ಈ ಗೆಲುವಿನ ಜೊತೆಗಾರಿಕೆಯ ನಿಜವಾದ ನಾಡಿಮಿಡಿತವೇ ಈ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಬೆಸುಗೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ರಂಗದಲ್ಲಿ ಬಹು ಅವಕಾಶಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನಕೇಂದ್ರಿತವಾದ ಉಪನ್ಯಾಸದೊಂದಿಗೆ ಯುಕೆ-ಇಂಡಿಯಾ ವೀಕ್ ೨೦೨೨ ಆರಂಭವಾಗಿರುವುದು ಬಹಳ ಸಂತೋಷ" ಎಂದು ಇಂಡಿಯಾ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಫೋರಂನ ಸ್ಥಾಪಕ ಮತ್ತು ಸಿಇಒ ಪ್ರೊ. ಮನೋಜ್ ಲಾಡ್ವಾ ಹೇಳಿದರು.

ಲಂಡನ್‌ನ ನೆಹರೂ ಸೆಂಟರ್‌ನಲ್ಲಿ ಉಪನ್ಯಾಸಗಳು ನಡೆದವು. ಭಾರತ ಮತ್ತು ಬ್ರಿಟನ್‌ನ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿರುವ ಪ್ರಮುಖ ಸೆಲಬ್ರಿಟಿಗಳು ಮತ್ತು ತಜ್ಞರು ಉಪನ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾದರು.

