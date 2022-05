International

oi-Mahesh Malnad

ಲ್ಹಾಸಾ, ಮೇ 12: ಟಿಬೇಟ್ ಏರ್‌ಲೈನ್ಸ್ ವಿಮಾನವೊಂದಕ್ಕೆ ಬೆಂಕಿ ತಗುಲಿದ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ. ಗುರುವಾರ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಚೀನಾದ ಚಾಂಗ್‌ಕಿಂಗ್ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದ ರನ್ ವೇನಲ್ಲಿ ಸಾಗುತ್ತಿದ್ದ ವಿಮಾನದಲ್ಲಿ ಏಕಾಏಕಿ ಬೆಂಕಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ.

ರನ್‌ವೇಯಿಂದ ಹೊರಟ ವಿಮಾನದಲ್ಲಿ ಬೆಂಕಿ ಹೊತ್ತಿಕೊಂಡಿದೆ ಎಂದು ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾಧ್ಯಮ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ. ವಿಮಾನದಲ್ಲಿದ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಗಾಯಗಳಾಗಿವೆ.

"ಚಾಂಗ್‌ಕಿಂಗ್ ಜಿಯಾಂಗ್‌ಬೀ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಚಾಂಗ್‌ಕಿಂಗ್‌ನಿಂದ ಲಾಸಾಗೆ ವಿಮಾನವು ರನ್‌ವೇಯನ್ನು ಅತಿಕ್ರಮಿಸಿತು, ಇದರಿಂದಾಗಿ ವಿಮಾನವು ಬೆಂಕಿಗೆ ಆಹುತಿಯಾಗಿದೆ" ಎಂದು ಸರ್ಕಾರ ಪ್ರಸಾರಕ ಸಿಸಿಟಿವಿ ಹೇಳಿದೆ.

English summary

A Tibet Airlines plane caught fire Thursday morning at China's Chongqing airport after going off the runway, state media reported, adding there had been some injuries among the passengers.