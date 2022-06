International

ನವದೆಹಲಿ, ಜೂನ್ 10: ಥೈಲ್ಯಾಂಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಗಾಂಜಾ ಬೆಳೆಯುವುದು ಕಾನೂನು ಬದ್ಧ ಎಂದು ಅಲ್ಲಿನ ಸರ್ಕಾರ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲೇ ಗಾಂಜಾವನ್ನು ಅಪರಾಧ ಮುಕ್ತಗೊಳಿಸಿದ ಏಷ್ಯಾದ ಮೊದಲ ದೇಶ ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೆ ಪಾತ್ರವಾಗಿದೆ.

ಗಾಂಜಾವನ್ನು ತೋಟಗಾರಿಕೆ, ವ್ಯಾಪಾರ ಹಾಗೂ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಬಳಸಬಹುದು ಇದು ಅಪರಾಧವಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಧೂಮಪಾನದ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೆ ಗಾಂಜಾ ಬಳಸಿದರೆ ಕಠಿಣ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಥೈಲ್ಯಾಂಡ್ ಆರೋಗ್ಯ ಸಚಿವ ಸಚಿವ ಅನುಟಿನ್ ಚಾರ್ನ್ ವಿರಾಕುಲ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ, ಅವರು ಆರ್ಥಿಕತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಗಾಂಜಾ ಕಾನೂನು ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ಅಪರಾಧೀಕರಿಸುವ ಕ್ರಮವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಮನರಂಜನೆಗಾಗಿ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಬಳಕೆ ಇನ್ನೂ ಕಾನೂನುಬಾಹಿರವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಎಚ್ಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಅನುತ್ಪಾದಕ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಗಾಂಜಾ ಸೇವನೆ, ಧೂಮಪಾನ ಅಥವಾ ಬಳಕೆಯನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಕಾನೂನಿನ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಸಚಿವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಅಪನಗದೀಕರಣದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ, ಗಾಂಜಾ ಮತ್ತು ಸೆಣಬಿನ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡುವುದು ಅಥವಾ ಅನಾರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಲು ಸಸ್ಯದ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಬಳಸುವುದು ಅಪರಾಧವಲ್ಲ ಎಂದು ಅವರು ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ಕೆಫೆಗಳು ಮತ್ತು ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್‌ಗಳು ಗಾಂಜಾ ತುಂಬಿದ ಆಹಾರ ಮತ್ತು ಪಾನೀಯಗಳನ್ನು ನೀಡಬಹುದು, ಆದರೆ ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಗಾಂಜಾ ಸಸ್ಯದ ಮುಖ್ಯ ಸೈಕೋಆಕ್ಟಿವ್ ಸಂಯುಕ್ತವಾದ ಶೇಕಡಾ 0.2 ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಟೆಟ್ರಾಹೈಡ್ರೊಕಾನ್ನಬಿನಾಲ್ (THC) ಅನ್ನು ಹೊಂದಿರಬೇಕು ಎಂದು ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದೆ.

ತಪ್ಪು ತಿಳುವಳಿಕೆಯಿಂದ ಥೈಲ್ಯಾಂಡ್‌ಗೆ ಬರಬೇಡಿ

"ವೈದ್ಯಕೀಯ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ ಥೈಲ್ಯಾಂಡ್ ಗಾಂಜಾ ಬೆಳೆಯುವುದಕ್ಕೆ ಉತ್ತೇಜನ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಪ್ರವಾಸಿಗರು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಾಗಿ ಬಂದರೆ ಅಥವಾ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಉತ್ಪನ್ನಗಳಿಗೆ ಬಂದರೆ ಅದು ಸಮಸ್ಯೆಯಲ್ಲ ಆದರೆ ಅವರು ಗಾಂಜಾ ಅಥವಾ ಗಾಂಜಾ ಕಾನೂನುಬದ್ಧವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಮತ್ತು ಥೈಲ್ಯಾಂಡ್‌ಗೆ ಬರಬಹುದು ಎಂದು ಅವರು ಭಾವಿಸಿ ಧೂಮಪಾನ ಮಾಡಿದರೆ ಕಠಿಣ ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು" ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.

ಗಾಂಜಾ ಉದ್ಯಮದ ಮೌಲ್ಯವು ಸುಲಭವಾಗಿ 2 ಬಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಮೀರುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ. "ಗಾಂಜಾ ಸಸ್ಯಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಯಲು ಥೈಲ್ಯಾಂಡ್ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸ್ಥಳವಾಗಿದೆ" ಎಂದು ಅನುಟಿನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಇಂದಿನ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ತಂತ್ರಗಳೊಂದಿಗೆ, ಜಾಗತಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಗಾಂಜಾ ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುವಲ್ಲಿ ಥೈಲ್ಯಾಂಡ್ ಯೋಚಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಸಚಿವರು ಹೇಳಿದರು.

ಶುಕ್ರವಾರ ಅದು ತನ್ನ ನಾಗರೀಕರಿಗೆ 1 ಮಿಲಿಯನ್ ಗಾಂಜಾ ಸಸ್ಯಗಳನ್ನು ಉಚಿತವಾಗಿ ನೀಡುವ ಅಭಿಯಾನ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ. ಥೈಲ್ಯಾಂಡ್ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಬಳಕೆಗಾಗಿ 2018 ರಲ್ಲಿ ಔಷಧೀಯ ಗಾಂಜಾವನ್ನು ಕಾನೂನುಬದ್ಧಗೊಳಿಸಿತ್ತು. ಈಗ ಅದನ್ನು ನಗದು ಬೆಳೆಯಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲು ಮತ್ತು ಲಾಭದಾಯಕ ಸ್ಥಳೀಯ ಉದ್ಯಮವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲು ಒಪ್ಪಿಗೆ ನೀಡಿದೆ.

ಥೈಲ್ಯಾಂಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಗಾಂಜಾ ಬೆಳೆಯಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡಿದ್ದರೂ ಅಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಧೂಮಪಾನ ಮಾಡುವುದನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸಿದೆ.

