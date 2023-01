ಪತ್ರಿಕಾ ಸ್ವಾತಂತ್ರವನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಿ: ಬಿಬಿಸಿ ಬೆಂಬಲಕ್ಕೆ ನಿಂತ ಅಮೆರಿಕಾ

ಯುಎಸ್‌ನ ರಾಜ್ಯ ಇಲಾಖೆ ವಕ್ತಾರರಾದ ನೆಡ್ ಪ್ರೈಸ್, ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಮುಕ್ತ ಪತ್ರಿಕಾ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದಂತಹ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ತತ್ವಗಳನ್ನು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸುವುದು ಅತ್ಯಂತ ಮಹತ್ವದ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ ಎಂದು

ವಾಷಿಂಗ್‌ಟನ್‌, ಜನವರಿ 26: ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರ ಕುರಿತಾದ ಬಿಬಿಸಿ ಸಾಕ್ಷ್ಯಚಿತ್ರವನ್ನು ಭಾರತ ನಿಷೇಧಿಸಿರುವುದಕ್ಕೆ ವಿರೋಧಿಸಿರುವ ಅಮೆರಿಕಾ ಇದು ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದಂತಹ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ತತ್ವಗಳ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸಲು ಇದು ಸಕಾಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ.

ಯುಎಸ್‌ನ ರಾಜ್ಯ ಇಲಾಖೆ ವಕ್ತಾರರಾದ ನೆಡ್ ಪ್ರೈಸ್, ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಮುಕ್ತ ಪತ್ರಿಕಾ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದಂತಹ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ತತ್ವಗಳನ್ನು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸುವುದು ಅತ್ಯಂತ ಮಹತ್ವದ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

PM Modi BBC Documentary: JNUನಲ್ಲಿ ಮೋದಿ ಸಾಕ್ಷ್ಯಚಿತ್ರ ಪ್ರದರ್ಶನ ತಡೆಹಿಡಿಯಲು ವಿದ್ಯುತ್, ಇಂಟರ್‌ನೆಟ್ ಸ್ಥಗಿತ

ಮಾಧ್ಯಮದ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ ನೆಡ್‌ ಪ್ರೈಸ್, ನಾವು ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಮುಕ್ತ ಪತ್ರಿಕಾ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತೇವೆ. ನಾವು ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ, ಧರ್ಮ ಅಥವಾ ನಂಬಿಕೆಯಂತಹ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ತತ್ವಗಳ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸುವುದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತೇವೆ. ನಮ್ಮ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವಗಳ ಬಲವರ್ಧನೆಗಾಗಿ ಇದು ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ನಮ್ಮ ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಡುವ ಒಂದು ಅಂಶವಾಗಿದೆ. ಇದು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ನಾವು ಭಾರತದಲ್ಲಿಯೂ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಇದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ, ಸೋಮವಾರ (ಸ್ಥಳೀಯ ಕಾಲಮಾನ) ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಪ್ರೈಸ್, ರಾಜಕೀಯ, ಆರ್ಥಿಕ ಮತ್ತು ಅಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಆಳವಾದ ಜನರಿಂದ ಜನರ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಭಾರತದೊಂದಿಗಿನ ಯುಎಸ್‌ನ ಜಾಗತಿಕ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ಪಾಲುದಾರಿಕೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಹಲವಾರು ಅಂಶಗಳಿವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ನೀವು ಉಲ್ಲೇಖಿಸುತ್ತಿರುವ ಸಾಕ್ಷ್ಯಚಿತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೆ ಪರಿಚಯವಾಗಿಲ್ಲ. ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ಭಾರತವನ್ನು ಎರಡು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಶೀಲ, ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ಮೌಲ್ಯಗಳೊಂದಿಗೆ ನನಗೆ ಬಹಳ ಅಭಿಮಾನ ಹೊಂದಿವೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾದ ಕ್ರಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಕಾಳಜಿ ಇದ್ದಾಗ ನಾವು ನಾವು ಅದನ್ನು ಮಾಡಲು ಒಂದು ಸಂದರ್ಭವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದವರಿಗೆ ಧ್ವನಿ ನೀಡಿದ್ದೇವೆ ಅವರು ಹೇಳಿದರು.

ಕಳೆದ ವಾರ ಯುಕೆ ಪ್ರಧಾನಿ ರಿಷಿ ಸುನಕ್ ಅವರು ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರನ್ನು ಸಮರ್ಥಿಸಿಕೊಂಡರು ಮತ್ತು ಬಿಬಿಸಿ ಸಾಕ್ಷ್ಯಚಿತ್ರ ಸರಣಿಯಿಂದ ದೂರವಿದ್ದರು. ಅವರು ತಮ್ಮ ಭಾರತೀಯ ಪ್ರತಿರೂಪದ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಒಪ್ಪುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಮೂಲದ ಸಂಸದ ಇಮ್ರಾನ್ ಹುಸೇನ್ ಅವರು ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಸಂಸತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಎತ್ತಿದ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಕುರಿತ ಸಾಕ್ಷ್ಯಚಿತ್ರದ ಕುರಿತು ಸುನಕ್ ಈ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

2002 ರ ಗುಜರಾತ್ ಗಲಭೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿಯವರು ಗುಜರಾತ್ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿದ್ದ ಅವಧಿಯ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡುವ ಎರಡು ಭಾಗಗಳ ಸರಣಿಯನ್ನು ಯುಕೆಯ ಬಿಬಿಸಿ ಪ್ರಸಾರ ಮಾಡಿತು. ಸಾಕ್ಷ್ಯಚಿತ್ರವು ವಿವಾದವನ್ನು ಎಬ್ಬಿಸಿತು ಮತ್ತು ವಿವಿಧ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲಣ ವೇದಿಕೆಗಳಿಂದ ತೆಗೆದುಹಾಕಲ್ಪಟ್ಟಿತು.

English summary

Opposing India's ban on a BBC documentary on Prime Minister Narendra Modi, the US has said it is time to highlight the importance of democratic principles like freedom of expression in India.