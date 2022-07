ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು ಉಲ್ಬಣ: ಒಂದು ದಿನಕ್ಕಾಗುವಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಇಂಧನ

International

ಕೊಲಂಬೊ, ಜುಲೈ 04: ಶ್ರೀಲಂಕಾದ ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಉಲ್ಬಣಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಪೆಟ್ರೋಲ್, ಡೀಸೆಲ್ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಇಡೀ ದೇಶ ಕಂಗಾಲಾಗಿ ಹೋಗಿದೆ. ಪೆಟ್ರೋಲ್, ಡೀಸೆಲ್ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಕಿಲೋ ಮೀಟರ್ ಗಟ್ಟಲೆ ಸಾಲು ನಿಲ್ಲಬೇಕು, ಆದರೂ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಎನ್ನುವ ಖಾತ್ರಿ ಇಲ್ಲ.

ಶ್ರೀಲಂಕಾದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಒಂದು ದಿನಕ್ಕಾಗುವಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಇಂಧನ ಉಳಿದಿದೆ ಎಂದು ವಿದ್ಯುತ್ ಮತ್ತು ಇಂಧನ ಸಚಿವ ಕಾಂಚನಾ ವಿಜೆಶೇಖರ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಮುಖ ನಗರವಾದ ಕೊಲಂಬೊದಲ್ಲಿ ಕಿಲೋಮೀಟರ್‌ಗಟ್ಟಲೆ ಸರತಿ ಸಾಲುಗಳು ಸಾಲುಗಟ್ಟಿ ನಿಂತಿದ್ದರಿಂದ, ಒಂದು ದಿನದ ಬಳಕೆಯ ಮೌಲ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಕೇವಲ 4,000 ಟನ್‌ಗಳಷ್ಟು ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಸಂಗ್ರಹವಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಮಕ್ಕಳನ್ನು ತರಗತಿಗಳಿಗೆ ಕರೆದೊಯ್ಯಲು ಶಿಕ್ಷಕರು ಮತ್ತು ಪೋಷಕರಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಇಂಧನವಿಲ್ಲದ ಕಾರಣ ಶ್ರೀಲಂಕಾದಲ್ಲಿ ಶಾಲೆಗಳ ಬಾಗಿಲು ತೆರೆಯದಂತೆ ಸೂಚಿಸಿದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬಂಕ್‌ಗಳು ಹಲವು ದಿನಗಳಿಂದ ಬಂದ್ ಆಗಿವೆ.

ಇಂಧನ ಕೇಂದ್ರಗಳ ಹೊರಗೆ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಘರ್ಷಣೆಗಳು ನಡೆದಿವೆ ಎಂದು ಸ್ಥಳೀಯ ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ವರದಿ ಮಾಡಿವೆ. ಕಳೆದ ವಾರ, ಸೇನೆಯು ಸರತಿ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲದೆ ಮುಂದೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದನ್ನು ವಿರೋಧಿಸಿ ಪ್ರತಿಭಟಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಗುಂಪನ್ನು ಚದುರಿಸಲು ಸೈನಿಕರು ಗುಂಡು ಹಾರಿಸಿದ್ದರು.

