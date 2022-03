ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಆಹಾರ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು: ಹಾಲಿನ ಪುಡಿ, ಅಕ್ಕಿ, ಸಕ್ಕರೆ ಬೆಲೆ ಗಗನಕ್ಕೇರಿದೆ

International

oi-Mahesh Malnad

ಕೊಲಂಬೋ, ಮಾರ್ಚ್ 23: ಶ್ರೀಲಂಕಾದಲ್ಲಿ ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು ತೀವ್ರಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. ಹಣದುಬ್ಬರದಿಂದಾಗಿ, ದೇಶದಲ್ಲಿ ಆಹಾರ ಮತ್ತು ಪಾನೀಯಗಳ ಬೆಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಜಿಗಿತ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ಜನರು ಸರತಿ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಗಂಟೆಗಟ್ಟಲೆ ಕಾಯಬೇಕಾದ ಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದೆ ಎಂದರೆ ಸಮಸ್ಯೆಯ ತೀವ್ರತೆ ಅರ್ಥವಾಗಬಹುದು.

ರಷ್ಯಾ- ಉಕ್ರೇನ್ ಸಂಘರ್ಷದಿಂದಾಗಿ ಅನೇಕ ಇಂಧನ ಪೂರೈಕೆ, ಬೆಲೆ ವ್ಯತ್ಯಯ ಉಂಟಾಗಿದೆ. ದ್ವೀಪರಾಷ್ಟ್ರ ಶ್ರೀಲಂಕಾದಲ್ಲಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬಂಕ್ ಮುಂದೆ ಗ್ರಾಹಕರು ಸಾಲುಗಟ್ಟಿ ನಿಂತ ದೃಶ್ಯ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿದೆ. ಇದೇ ರೀತಿ ಕ್ಯೂನಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದ್ದ ಇಬ್ಬರು ವೃದ್ಧರು ಮೃತಪಟ್ಟಿರುವ ಘಟನೆ ವರದಿಯಾದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಈ ಸುದಿ ಬಂದಿದೆ.

ಭಾರತದತ್ತ ಮುಖ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಲಂಕನ್ ತಮಿಳರು

ಶ್ರೀಲಂಕಾದಲ್ಲಿ ಆರ್ಥಿಕ ಮತ್ತು ಆಹಾರ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟನ್ನು ನೋಡಿದರೆ, ಶ್ರೀಲಂಕಾದ ಅನೇಕ ತಮಿಳರು ಈಗ ಭಾರತದತ್ತ ಮುಖ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮಂಗಳವಾರ ಸುಮಾರು 16 ಶ್ರೀಲಂಕಾದವರು ನಿರಾಶ್ರಿತರಾಗಿ ಭಾರತವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಲಂಕಾದವರು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಆಶ್ರಯ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಶ್ರೀಲಂಕಾ ನಿರಾಶ್ರಿತರ ಎರಡು ತಂಡಗಳು ಮಂಗಳವಾರ ಭಾರತೀಯ ಕರಾವಳಿಯನ್ನು ತಲುಪಿವೆ. ಈ ಪೈಕಿ ಆರು ಜನರ ತಂಡವನ್ನು ರಾಮೇಶ್ವರಂ ಕರಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಕರಾವಳಿ ರಕ್ಷಣಾ ಪಡೆ ರಕ್ಷಿಸಿದೆ. ಅವರು ಅರಿಚಲ್ ಮುನೈನಿಂದ ದೂರದಲ್ಲಿರುವ ದ್ವೀಪದಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡರು. ಈ ಜನರು ಉತ್ತರ ಜಾಫ್ನಾ ಅಥವಾ ಶ್ರೀಲಂಕಾದ ಮನ್ನಾರ್ ಪ್ರದೇಶದಿಂದ ಪ್ರಯಾಣಿಸಿದರು.

ಇಂಧನ ಖರೀದಿಗಾಗಿ ಕ್ಯೂನಲ್ಲಿ ಗಂಟೆಗಟ್ಟಲೇ ನಿಂತ ವೃದ್ಧರ ಸಾವು

ಮಂಗಳವಾರ ಬಂದ ನಿರಾಶ್ರಿತರಲ್ಲಿ ಮೂವರು ಮಕ್ಕಳಿದ್ದರು. ಈ ಜನರು ರಾಮೇಶ್ವರದ ದಡದ ಬಳಿಯ ದ್ವೀಪದಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡರು. ಭಾರತೀಯ ಕೋಸ್ಟ್ ಗಾರ್ಡ್‌ನ ಯೋಧರು ಅವರನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಕರೆತಂದಿದ್ದಾರೆ. 10 ಜನರ ಎರಡನೇ ತಂಡ ತಡರಾತ್ರಿ ಭಾರತದ ಕರಾವಳಿ ತಲುಪಿದೆ.

1989 ರ ಅಂತರ್ಯುದ್ಧದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬಂದ ಬೃಹತ್ ವಲಸೆ ಈಗಲೂ ಸಂಭವಿಸಬಹುದು ಎಂದು ವಿಶ್ಲೇಷಕರು ಕಳವಳ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಶ್ರೀಲಂಕಾದಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ ವಿದೇಶಿ ವಿನಿಮಯ ಸಂಗ್ರಹವು ಬತ್ತಿಹೋಗಿದೆ. ಹೊರಗಿನಿಂದ ಅಗತ್ಯ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ತರಲು ದೇಶಕ್ಕೆ ಹಣವಿಲ್ಲ.

ಅಗತ್ಯ ವಸ್ತುಗಳ ದರ ಗಗನಕ್ಕೆ

* 400 ಗ್ರಾಂ ಹಾಲಿನ ಪುಡಿ 790 ರೂ

* ಅಕ್ಕಿಯ ಬೆಲೆ ಪ್ರತಿ ಕೆಜಿಗೆ 500 ಶ್ರೀಲಂಕಾ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ತಲುಪಿದೆ.

* ಶ್ರೀಲಂಕಾದಲ್ಲಿ 400 ಗ್ರಾಂ ಹಾಲಿನ ಪುಡಿ 790 ರೂ.ಗೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ.

* ಕಳೆದ ಮೂರು ದಿನಗಳಿಂದ ಹಾಲಿನ ಪುಡಿ ಬೆಲೆ 250 ರೂ.

* ಶ್ರೀಲಂಕಾದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೆಜಿ ಸಕ್ಕರೆ ಬೆಲೆ 290 ರೂ.ಗೆ ತಲುಪಿದೆ

ಈ ವರ್ಷ ಅದು USD 6 ಶತಕೋಟಿ ಸಾಲವನ್ನು ಕಂತುಗಳಲ್ಲಿ ಮರುಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ವಿದೇಶಿ ವಿನಿಮಯ ಮೀಸಲು ಕೇವಲ ಎರಡು ಬಿಲಿಯನ್ ಆಗಿದೆ. ಇಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಚೀನಾ ಒಂದೆಡೆ ಕೈ ಎತ್ತಿರುವಾಗಲೇ ಭಾರತ ಮಾರ್ಚ್ 17ರಂದು 1 ಬಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಸಾಲ ಸೌಲಭ್ಯ ನೀಡಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ.

ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಭರ್ತಿ ಮಾಡುವ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಪಂಪ್‌ಗಳು ಒಣಗಿಹೋಗಿವೆ, ಇದು ವಿದೇಶಿ ವಿನಿಮಯ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟನ್ನು ಉಲ್ಬಣಗೊಳಿಸಿದೆ. ಶ್ರೀಲಂಕಾದ ಆರ್ಥಿಕತೆಯು ಆಹಾರ ಮತ್ತು ಇತರ ಅಗತ್ಯ ವಸ್ತುಗಳ ಕೊರತೆಯನ್ನು ಸಹ ನೋಡುತ್ತಿದೆ, ಇದು ಈ ವರ್ಷದ ಜನವರಿಯಲ್ಲಿ ಹಣದುಬ್ಬರವನ್ನು ದಾಖಲೆಯ ಶೇಕಡಾ 25 ಕ್ಕೆ ತಳ್ಳಿದೆ. ಪ್ರಮುಖ ವಿದೇಶಿ-ವಿನಿಮಯ ಗಳಿಸುವ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮವು ಕೋವಿಡ್ 19 ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರೋಗದಿಂದಾಗಿ ಭಾರಿ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿದೆ.

