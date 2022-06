ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ನಮಗೇನ್ ಒಪ್ಪಂದ: ಭಾರತದ ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ಕಚ್ಚಾತೈಲ ನೀಡಲ್ಲ ಎಂದ ರಷ್ಯಾ!

International

oi-Rajashekhar Myageri

ಮಾಸ್ಕೋ, ಜೂನ್ 9: ಉಕ್ರೇನ್ ಮೇಲೆ ರಷ್ಯಾ ಒಂದು ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಸಮರ ಸಾರಿದೆ. ಅಧ್ಯಕ್ಷ ವ್ಲಾಡಿಮಿರ್ ಪುಟಿನ್ ವಿರುದ್ಧ ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಬಂಧದ ಅಸ್ತ್ರ ಪ್ರಯೋಗಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇಂಥದರ ಮಧ್ಯೆ ರಷ್ಯಾದಿಂದ ಇಂಧನ ಖರೀದಿಗೆ ಮುಂದಾದ ಎರಡು ಭಾರತೀಯ ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ತೀವ್ರ ಹಿನ್ನಡೆಯಾಗಿದೆ.

ರಷ್ಯಾದ ರಾಸ್ನೆಫ್ಟ್ ಎರಡು ಭಾರತೀಯ ರಾಜ್ಯ ಸಂಸ್ಕರಣಾಗಾರಗಳೊಂದಿಗೆ ಹೊಸ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲ ಒಪ್ಪಂದಗಳಿಗೆ ಸಹಿ ಹಾಕುವುದನ್ನು ತಡೆಹಿಡಿದಿದೆ. ಆದರೆ ಇತರೆ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಬದ್ಧವಾಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ.

ಭಾರತೀಯ ಖಾಸಗಿ ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ಲಾಭ ಕೊಡುವುದು ಹೇಗೆ ರಷ್ಯಾದ ಕಚ್ಚಾತೈಲ!?

ಕಳೆದ ಫೆ. 24 ರಂದು ಉಕ್ರೇನ್‌ನ ಮೇಲೆ ಆಕ್ರಮಣ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಮಾಸ್ಕೋ ವಿರುದ್ಧ ನಿರ್ಬಂಧಗಳನ್ನು ವಿಧಿಸಿದೆ. ರಷ್ಯಾದ ಅಗ್ಗದ ತೈಲವನ್ನು ಬಳಸುವ ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕರಣಾಗಾರ ಕಂಪನಿಗಳ ಇಂಧನವನ್ನು ಪಾಶ್ಚಿಮಾತ್ಯ ಕಂಪನಿಗಳು ದೂರ ಇಡುತ್ತಿವೆ. ಇದನ್ನು ರಷ್ಯಾ ವಿರುದ್ಧದ "ವಿಶೇಷ ಮಿಲಿಟರಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ" ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

English summary

Russia doesn't have extra oil for new deals with two Indian buyers: Reuters, citing sources. Russia's Rosneft is holding back on signing new crude oil deals with two Indian state refiners. Know more.