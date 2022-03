ಪುಟಿನ್- ಝಲೆನ್ಸ್ಕಿ ಮಾತುಕತೆ ಇದೀಗ ಸಾಧ್ಯ ಎಂದ ಉಕ್ರೇನ್ ಸಂಧಾನಕಾರ

International

oi-Mahesh Malnad

ಇಸ್ತಾನ್ ಬುಲ್, ಮಾರ್ಚ್ 29: ಸರಿ ಸುಮಾರು 33 ದಿನಗಳ ಬಳಿಕ ರಷ್ಯಾ ಹಾಗೂ ಉಕ್ರೇನ್ ನಡುವಿನ ಮಾತುಕತೆ, ಸಂಧಾನ ಸಫಲವಾಗುವ ಲಕ್ಷಣ ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ.

ಟರ್ಕಿಯ ಇಸ್ತಾನ್‌ಬುಲ್‌ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಚರ್ಚೆಯ ನಂತರ ಉಕ್ರೇನ್ ರಾಜಧಾನಿ ಕೀವ್ ಮತ್ತು ಚೆರ್ನಿಹಿವ್ ಬಳಿ ಮಿಲಿಟರಿ ಚಟುವಟಿಕೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವುದಾಗಿ ಮಾಸ್ಕೋ ಹೇಳಿದೆ. ಆ ಮೂಲಕ ಮಂಗಳವಾರ ನಡೆದ ಸಂಧಾನ ಮಾತುಕತೆಯು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಪುಟಿನ್- ಝಲೆನ್ಸ್ಕಿ ಮಾತುಕತೆ ಇದೀಗ ಸಾಧ್ಯ ಎಂದ ಉಕ್ರೇನ್‌ನ ಪ್ರಮುಖ ಸಂಧಾನಕಾರರು ಸುಳಿವು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ಉಕ್ರೇನ್‌ನ ಕೀವ್ ಮತ್ತು ಚೆರ್ನಿಹಿವ್ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಮಿಲಿಟರಿ ಚಟುವಟಿಕೆಯನ್ನು ತೀವ್ರವಾಗಿ ಕಡಿತಗೊಳಿಸಲು ರಷ್ಯಾ ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ ಎಂದು ಇಸ್ತಾನ್‌ಬುಲ್‌ನಲ್ಲಿ ರಷ್ಯಾ ಮತ್ತು ಉಕ್ರೇನಿಯನ್ ನಿಯೋಗಗಳ ನಡುವಿನ ಮಾತುಕತೆಯ ನಂತರ ರಕ್ಷಣಾ ಸಚಿವರೊಬ್ಬರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಉಭಯ ದೇಶಗಳ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ನಡುವಿನ ಸಭೆಯನ್ನು ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸಲು ರಷ್ಯಾದೊಂದಿಗಿನ ಸಂಘರ್ಷವನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲು ಟರ್ಕಿಯಲ್ಲಿ ಮಂಗಳವಾರ ನಡೆದ ಮಾತುಕತೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಉಕ್ರೇನ್‌ನ ಉನ್ನತ ಸಮಾಲೋಚಕರುಹೇಳಿದರು.

"ಇಂದಿನ ಸಭೆಯ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ನಾಯಕರ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸಭೆಗೆ ಸಾಕಾಗುತ್ತದೆ" ಎಂದು ಉಕ್ರೇನಿಯನ್ ಸಮಾಲೋಚಕ ಡೇವಿಡ್ ಅರಾಖಮಿಯಾ ಹೇಳಿದರು, ವೊಲೊಡಿಮಿರ್ ಝೆಲೆನ್ಸ್ಕಿ ಮತ್ತು ವ್ಲಾಡಿಮಿರ್ ಪುಟಿನ್ ನಡುವಿನ ಸಭೆಯ ಸಾಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ ಎಂದರು.

ರಷ್ಯಾ ತನ್ನ ನೆರೆಹೊರೆಯ ಮೇಲೆ ಆಕ್ರಮಣ ಮಾಡಿದ ಒಂದು ತಿಂಗಳ ನಂತರ ಟರ್ಕಿ ರಾಜಧಾನಿ ಇಸ್ತಾನ್‌ಬುಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ಮಾತುಕತೆಯಲ್ಲಿ ಉಕ್ರೇನಿಯನ್ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳೊಂದಿಗೆ "ಅರ್ಥಪೂರ್ಣ" ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ರಷ್ಯಾದ ಸಮಾಲೋಚಕರು ಸ್ವಾಗತಿಸಿದರು.

ಉಕ್ರೇನಿಯನ್ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿನ ಮಾನವೀಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಮತ್ತು ಇತರ ವಿಷಯಗಳ ನಡುವೆ ಉಕ್ರೇನ್ ತಟಸ್ಥ ರಾಜ್ಯವಾಗಬೇಕೆಂಬ ರಷ್ಯಾದ ಬೇಡಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸುತ್ತವೆ. ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ, ಉಕ್ರೇನ್ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಕರೆ ನೀಡಿತು, ಅದರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಇತರ ದೇಶಗಳು ತನ್ನ ಭದ್ರತೆಯನ್ನು ಖಾತರಿಪಡಿಸುತ್ತವೆ.

ಉಕ್ರೇನಿಯನ್ ಸಮಾಲೋಚಕ ಡೇವಿಡ್ ಅರಾಖಮಿಯಾ, NATO ನ ಆರ್ಟಿಕಲ್ 5 ಅನ್ನು ಹೋಲುವಂತಿರಬೇಕು, ಇದು ಮೈತ್ರಿಕೂಟದ ಸದಸ್ಯರು ಪರಸ್ಪರ ರಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಬದ್ಧವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ಉಕ್ರೇನ್‌ ಮೇಲೆ ರಷ್ಯಾದ ಆಕ್ರಮಣದ ನಂತರ, ನ್ಯಾಟೋ ಸದಸ್ಯ ಲಿಥುವೇನಿಯಾ ಅರ್ಟಕಲ್ 4 ಅನ್ನು ಬಳಸುವುದಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿದ್ದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಮರಿಸಬಹುದು. ಈ ದೇಶವು ಬೆಲಾರಸ್‌ನ ಗಡಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ, ಅಲ್ಲಿ ರಷ್ಯಾದ ಪಡೆಗಳು ನೆಲೆಗೊಂಡಿವೆ. ಎಸ್ಟೋನಿಯಾ, ಲಾಟ್ವಿಯಾ, ಪೋಲೆಂಡ್, ಸ್ಲೋವಾಕಿಯಾ, ಹಂಗೇರಿ ಮತ್ತು ರೊಮೇನಿಯಾದಂತೆಯೇ, ಬಾಲ್ಟಿಕ್ ರಾಜ್ಯವು ನ್ಯಾಟೋ ದ "ಪೂರ್ವ ಪಾರ್ಶ್ವದ" ಭಾಗವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ಬಹುತೇಕ ಎಲ್ಲಾ ದೇಶಗಳು ರಷ್ಯಾ ಪರ ನಿಲುವು ಹೊಂದಿವೆ.

ಉಕ್ರೇನ್ ಸದಸ್ಯರಾಷ್ಟ್ರವಲ್ಲದ ಕಾರಣ ಈ ವಿಧಿಯನ್ನು ಬಳಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ, ನ್ಯಾಟೋ ಈ ವಾರಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಭೆ ನಿರ್ಣಯವನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಲಿದೆ. ನ್ಯಾಟೋ ಸದಸ್ಯರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಒಕ್ಕೂಟವನ್ನು ಸೇರಲು ಬಯಸಿದ್ದೇ ಉಕ್ರೇನ್ ಪಾಲಿಗೆ ಮುಳುವಾಗಿದ್ದು, ಈಗ ಸಂಕಷ್ಟ ಬಂದಾಗ ನ್ಯಾಟೋದಿಂದ ಯಾವ ನೆರವು ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ.

Ukraine's top negotiator said enough progress had been made at talks Tuesday in Turkey to resolve the conflict with Russia to enable a meeting between the presidents of the two countries.