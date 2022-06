ಜನರ ಆಕ್ರೋಶಕ್ಕೆ ಮಣಿದ ಸರ್ಕಾರ: ನೇಪಾಳದಲ್ಲಿ ಇಳಿಯಿತು ಪೆಟ್ರೋಲ್, ಡೀಸೆಲ್ ಬೆಲೆ

International

ಕಠ್ಮಂಡು, ಜೂನ್ 25: ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ಮತ್ತು ಸೇವೆಗಳ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ವಿರುದ್ಧ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆಕ್ರೋಶಕ್ಕೆ ನೇಪಾಳ ಸರ್ಕಾರ ಮಣಿದಿದೆ. ವೆಚ್ಚ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವ ಮೊದಲನೇ ಭಾಗವಾಗಿ ಇಂಧನ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ.

ಕ್ಸಿನ್ಹುವಾ ಪ್ರಕಾರ, ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ಮತ್ತು ಸೇವೆಗಳ ಬೆಲೆಗಳ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆಕ್ರೋಶಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯಾಗಿ ನೇಪಾಳಿ ಸರ್ಕಾರವು ಇಂಧನ ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದೆ. ಕೈಗಾರಿಕೆ, ವ್ಯಾಪಾರ ಮತ್ತು ಪೂರೈಕೆ ಸಚಿವ ದಿಲೇಂದ್ರ ಪ್ರಸಾದ್ ಬದು ಅವರ ಪ್ರಕಾರ, ಜೂನ್ 25 ರ ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿಯಿಂದ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಮತ್ತು ಡೀಸೆಲ್ ದರವು ಪ್ರತಿ ಲೀಟರ್‌ಗೆ ಕ್ರಮವಾಗಿ 20 ನೇಪಾಳಿ ರೂಪಾಯಿ (ಭಾರತದ 12.50 ರು.) ಮತ್ತು 29 ರೂಪಾಯಿ ( 18.12 ರು) ರಷ್ಟು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ. .

ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯಿಂದಾಗಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಅಗತ್ಯ ವಸ್ತುಗಳ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದ್ದು, ಜನಜೀವನದ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚು ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು. ನೇಪಾಳ ಆಯಿಲ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಪ್ರಕಾರ ರಷ್ಯಾ-ಉಕ್ರೇನ್ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು ಜಾಗತಿಕ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರದೆ ಇದರಿಂದ ಇಂಧನ ದರ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಜನರ ಒತ್ತಾಯಕ್ಕೆ ಮಣಿದು ಬೆಲೆ ಇಳಿಕೆ

ಸದ್ಯ ನೇಪಾಳದಲ್ಲಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬೆಲೆ ಲೀಟರ್‌ಗೆ 199 ರುಪಾಯಿ ಮತ್ತು ಡೀಸೆಲ್‌ನ ಬೆಲೆ 192 ರುಪಾಯಿ ಇದೆ. ಕ್ಸಿನ್ಹುವಾ ಪ್ರಕಾರ, ದರ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ನಂತರ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಮತ್ತು ಡೀಸೆಲ್ ಬೆಲೆಗಳು ಕ್ರಮವಾಗಿ ಲೀಟರ್‌ಗೆ 179 ರುಪಾಯಿ ಮತ್ತು 163 ರುಪಾಯಿಗಳಿಗೆ ಇಳಿಯುತ್ತವೆ.

ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇಂಧನ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರತಿಭಟನೆಗಳು ಭುಗಿಲೆದ್ದಿದ್ದರಿಂದ ಇಂಧನ ದರ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. "ಇದು ಅಂತಿಮ ಪರಿಹಾರವಲ್ಲ ಆದರೆ ಜನರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಪರಿಹಾರ ನೀಡುವ ಪ್ರಯತ್ನವಾಗಿದೆ" ಎಂದು ಬದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ನೇಪಾಳದ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ, ವರ್ಷದಿಂದ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಗ್ರಾಹಕ ಬೆಲೆ ಸೂಚ್ಯಂಕವು ಆಶ್ಚರ್ಯಕರವಾಗಿ ಶೇಕಡಾ 7.87ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ, ಇದು 69 ತಿಂಗಳ ಗರಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಮುಟ್ಟಿದೆ. ಕ್ಸಿನ್ಹುವಾ ಪ್ರಕಾರ, ನೇಪಾಳ ರಾಷ್ಟ್ರ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕಳೆದ ವರ್ಷದ ಮೇನಲ್ಲಿ ಇದು 3.65% ಆಗಿತ್ತು. ನೇಪಾಳಕ್ಕೆ ಏಕೈಕ ದೊಡ್ಡ ಆಮದು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಸರಕುಗಳನ್ನಾಗಿದೆ.

ಕಸ್ಟಮ್ಸ್ ಇಲಾಖೆಯ ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಸರಕುಗಳು ಒಟ್ಟು 281.61 ಶತಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳು (2.24 ಬಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್) ಅಥವಾ ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಅದರ ಒಟ್ಟು ಆಮದುಗಳ ಸುಮಾರು ಶೇಕಡಾ 16ರಷ್ಟು.

ನೇಪಾಳದಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯಾಗಿತ್ತು

ನೇಪಾಳದಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯಾದ ನಂತರ, ಸಂಸತ್ತಿನ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಪ್ರತಿಭಟನಾಕಾರರು ಪೊಲೀಸರೊಂದಿಗೆ ಹೋರಾಡಿದರು.

ಪ್ರತಿಭಟನಾಕಾರರು ಪಂಜುಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದು ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ಘೋಷಣೆ ಕೂಗುತ್ತಾ ವಿತ್ತ ಸಚಿವರು ಮತ್ತು ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿಯ ರಾಜೀನಾಮೆಗೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿ ಮೆರವಣಿಗೆ ನಡೆಸಿದರು.

ಪ್ರತಿಭಟನಾಕಾರರು ಸಂಸತ್ ಭವನ ಪ್ರವೇಶಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಪೊಲೀಸರು ಬಲಪ್ರಯೋಗವನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸಿದರು, ಇದನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ ಉದ್ರಿಕ್ತ ಪಕ್ಷಗಳು ಭದ್ರತಾ ಪಡೆಗಳ ಮೇಲೆ ಕಲ್ಲು ತೂರಾಟವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಭಟನಾ ಸ್ಥಳದಿಂದ ಹಾದು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದ ಸರ್ಕಾರಿ ಸ್ವಾಮ್ಯದ ವಾಹನವನ್ನು ಹಾನಿಗೊಳಿಸಿದ್ದರು.

