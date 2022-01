ಫಿಲಿಪೈನ್ಸ್ ಜೊತೆ ಭಾರತ-ರಷ್ಯಾ ನಿರ್ಮಿತ ಬ್ರಹ್ಮೋಸ್ ಕ್ಷಿಪಣಿ ಡೀಲ್

International

oi-Mahesh Malnad

ಭಾರತದ ರಕ್ಷಣಾ ಸಂಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಂಸ್ಥೆ(ಡಿಆರ್‌ಡಿಒ) ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿರುವ ಬ್ರಹ್ಮೋಸ್‌ ಕ್ಷಿಪಣಿಯನ್ನು ಭೂಮಿ, ಆಕಾಶ ಮತ್ತು ಸಮುದ್ರದಿಂದಲೂ ಉಡಾಯಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ. ಬ್ರಹ್ಮೋಸ್ ವಿಶ್ವದ ಶಬ್ದಾತೀತ ವೇಗದ ಕ್ಷಿಪಣಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಈ ಕ್ಷಿಪಣಿಯ ಪರೀಕ್ಷೆ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದೆ. ಈಗ ಕ್ಷಿಪಣಿಗೆ ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಫಿಲಿಪೈನ್ಸ್ ದೇಶದಿಂದ ಬ್ರಹ್ಮೋಸ್ ಕ್ಷಿಪಣಿಗಾಗಿ ಬೇಡಿಕೆ ಬಂದಿದ್ದು, ಈ ಕುರಿತಂತೆ ಉಭಯ ದೇಶಗಳ ನಡುವೆ ಅಧಿಕೃತ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಸಹಿ ಹಾಕಲಾಗಿದೆ.

ಫಿಲಿಪೈನ್ಸ್ ದೇಶವು ಶುಕ್ರವಾರ(ಜ.28)ದಂದು ಬ್ರಹ್ಮೋಸ್ ಏರೋಸ್ಪೇಸ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್‌ನೊಂದಿಗೆ 374.96 ಮಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಸಹಿ ಹಾಕಿದೆ. ಇದು ಭಾರತ ಮತ್ತು ರಷ್ಯಾ ನಡುವಿನ ಜಂಟಿ ಉತ್ಪನ್ನವಾಗಿರುವ ಕ್ಷಿಪಣಿಯ ಮೊದಲ ರಫ್ತು ಆದೇಶವಾಗಿದೆ.

ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಫಿಲಿಪೈನ್ಸ್‌ನ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರಕ್ಷಣಾ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಡೆಲ್ಫಿನ್ ಲೊರೆಂಜನಾ ಮತ್ತು ಬ್ರಹ್ಮೋಸ್ ಏರೋಸ್ಪೇಸ್ ಪ್ರೈವೇಟ್‌ನ ಮಹಾನಿರ್ದೇಶಕ ಅತುಲ್ ದಿನಕರ್ ರಾಣೆ ಸಹಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ಒಪ್ಪಂದದ ಪ್ರಕಾರ ಮೂರು ಬ್ಯಾಟರಿಗಳ ವಿತರಣೆ, ನಿರ್ವಾಹಕರು ಮತ್ತು ನಿರ್ವಾಹಕರಿಗೆ ತರಬೇತಿ ಮತ್ತು ಅಗತ್ಯ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟೆಡ್ ಲಾಜಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಸಪೋರ್ಟ್ (ILS) ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಒದಗಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಫಿಲಿಪೈನ್ ನೌಕಾಪಡೆಯ ಕರಾವಳಿ ರಕ್ಷಣಾ ರೆಜಿಮೆಂಟ್ ಕ್ಷಿಪಣಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಉದ್ಯೋಗದಾತವಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಜನವರಿ 14 ರಂದು ದಿ ಹಿಂದೂ ವರದಿ ಮಾಡಿದಂತೆ, ಫಿಲಿಪೈನ್ಸ್‌ನ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರಕ್ಷಣಾ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಡೆಲ್ಫಿನ್ ಲೊರೆಂಜನಾ ಅವರು ಡಿಸೆಂಬರ್ 31 ರಂದು $ 374,962,800 ಬೆಲೆಗೆ ಬ್ರಹ್ಮೋಸ್ ಏರೋಸ್ಪೇಸ್ ಪ್ರಸ್ತಾಪವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿ 'ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸೂಚನೆ'ಗೆ ಸಹಿ ಹಾಕಿದರು. 2017 ರ ಹಿಂದೆಯೇ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು, ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಕಚೇರಿಯು 2020 ರಲ್ಲಿ ಹಾರಿಜಾನ್ 2 ಆದ್ಯತಾ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ಅದರ ಸೇರ್ಪಡೆಯನ್ನು ಅನುಮೋದಿಸಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಮೊದಲೇ ವರದಿ ಮಾಡಿದಂತೆ, ಹಲವಾರು ದೇಶಗಳಿಂದ ಬ್ರಹ್ಮೋಸ್ ಕ್ಷಿಪಣಿಗಳನ್ನು ಸ್ವಾಧೀನಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಆಸಕ್ತಿ ಇದೆ. ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾ ಮತ್ತು ಥೈಲ್ಯಾಂಡ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಚರ್ಚೆಗಳು ಮುಂದುವರಿದ ಹಂತದಲ್ಲಿವೆ. ಭಾರತ ಮತ್ತು ರಷ್ಯಾ ಕ್ಷಿಪಣಿ ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ನೆಗಟಿವ್ ರಫ್ತು ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ದೀರ್ಘಕಾಲ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದವು.

ಬ್ರಹ್ಮೋಸ್ DRDO ಮತ್ತು ರಷ್ಯಾದ NPO Mashinostroyeniya ನಡುವಿನ ಜಂಟಿ ಉದ್ಯಮವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಕ್ಷಿಪಣಿಯು ಬ್ರಹ್ಮಪುತ್ರ ಮತ್ತು ಮೊಸ್ಕ್ವಾ ನದಿಗಳಿಂದ ತನ್ನ ಹೆಸರನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಕ್ಷಿಪಣಿಯು ಭೂಮಿ, ಸಮುದ್ರ, ಉಪ-ಸಮುದ್ರ ಮತ್ತು ಗಾಳಿಯಿಂದ ಮೇಲ್ಮೈ ಮತ್ತು ಸಮುದ್ರ-ಆಧಾರಿತ ಗುರಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಉಡಾವಣೆ ಮಾಡುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಮತ್ತು ಭಾರತೀಯ ಸಶಸ್ತ್ರ ಪಡೆಗಳಿಂದ ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಂಡಿದೆ.

ಕ್ಷಿಪಣಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ನಿಯಂತ್ರಣದ ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಕ್ಷಿಪಣಿಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ಮೂಲತಃ 290 ಕಿ.ಮೀ. ಜೂನ್ 2016 ರಲ್ಲಿ ಭಾರತವು ಕ್ಲಬ್‌ಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ ನಂತರ, ನಂತರದ ಹಂತದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು 450 ಕಿಮೀ ಮತ್ತು 600 ಕಿಮೀಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ವಿಸ್ತೃತ ಶ್ರೇಣಿಯ ಕ್ಷಿಪಣಿಯನ್ನು ಮೊದಲೇ ಪರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿತ್ತು ಮತ್ತು ಜನವರಿ 11 ರಂದು ಎರಡು ಬಾರಿ ಸ್ವದೇಶಿ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿ ರಹಸ್ಯ ಕ್ಷಿಪಣಿ ವಿಧ್ವಂಸಕ ಐಎನ್‌ಎಸ್ ವಿಶಾಖಪಟ್ಟಣಂ ಮತ್ತು ಒಡಿಶಾದ ಕರಾವಳಿಯ ಚಂಡೀಪುರದ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟೆಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ ರೇಂಜ್‌ನಿಂದ ಜನವರಿ 20 ರಂದು ಪರೀಕ್ಷಿಸಲಾಯಿತು.

2014ರಲ್ಲಿ ಸಮುದ್ರದಿಂದಲೂ ಉಡಾವಣೆ ಮಾಡಬಲ್ಲ ಬ್ರಹ್ಮೋಸ್‌ ಕ್ಷಿಪಣಿ ನೌಕಾಪಡೆಗೆ ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಂಡಿತ್ತು. ರಷ್ಯಾದ ಪಿ-800 ಕ್ಷಿಪಣಿ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿಯೇ ಬ್ರಹ್ಮೋಸ್ ತಯಾರು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

ಭಾರತ ಮತ್ತು ರಷ್ಯಾದ ಎರಡು ನದಿಗಳ ಹೆಸರನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಕ್ಷಿಪಣಿಗೆ ಬ್ರಹ್ಮೋಸ್ ಎಂದು ನಾಮಕರಣ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಭೂಮಿಯಿಂದ ಮತ್ತು ಸಮುದ್ರದಿಂದ ಉಡಾವಣೆಗೊಳ್ಳ ಬಲ್ಲ ಬ್ರಹ್ಮೋಸ್ ಕ್ಷಿಪಣಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಈಗಾಗಲೇ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದೆ. ಈ ಕ್ಷಿಪಣಿ ಮ್ಯಾಚ್ 4 ವೇಗದಲ್ಲಿ ಸಂಚಾರ ನಡೆಸುತ್ತಿತ್ತು. ಈಗ ಅದನ್ನು ಮ್ಯಾಚ್ 5.0 ವೇಗಕ್ಕೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಬ್ರಹ್ಮೋಸ್ ಸೂಪರ್ ಸಾನಿಕ ಕ್ರೂಸ್ ಕ್ಷಿಪಣಿಯನ್ನು ಸಬ್ ಮರೀನ್, ಹಡಗು, ಏರ್ ಕ್ರಾಫ್ಟ್ ಅಥವಾ ಭೂಮಿಯಿಂದ ಉಡಾಯಿಸಿದರೆ 400 ಹೆಚ್ಚು ಕಿಮೀ ದೂರ ಸಾಗುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೊಂದಿದೆ.

ಈ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು 800 ಕಿ.ಮೀಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಿ ಸರಣಿ ಉಡಾವಣಾ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಮುನ್ನೂರು ಕೆಜಿ ತೂಕದ ಸಿಡಿತಲೆಗಳನ್ನು ಹೊತ್ತೊಯ್ದು ಭೂಮಿ ಅಥವಾ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿರುವ ಗುರಿಯನ್ನು ನಾಶಪಡಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೊಂದಿದೆ.ಇದನ್ನು ಭಾರತ ಹಾಗೂ ರಷ್ಯಾ ಜೊತೆಯಾಗಿ ಸೇರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದೆ.

English summary

Philippines on Friday, January 28, 2022, signed a 374.96-million USD deal with BrahMos Aerospace Private Ltd. for the supply of shore-based anti-ship variant of the BrahMos supersonic cruise missiles. This is the first export order for the missile, which is a joint product between India and Russia.