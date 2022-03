ಆಸ್ಕರ್ ವಿಜೇತ ವಿಲ್ ಸ್ಮಿತ್ ವಿರುದ್ಧ ಕ್ರಿಸ್ ರಾಕ್ ದೂರು ನೀಡುವರೆ?

International

oi-Mahesh Malnad

ಆಸ್ಕರ್ 2022ರ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ನಟ ವಿಲ್ಸ್ಮಿ ತ್ ಚೊಚ್ಚಲ ಬಾರಿಗೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಗೆದ್ದ ಸಂಭ್ರಮದ ಜೊತೆಗೆ ಕ್ರಿಸ್ ರಾಕ್ ಜೊತೆಗಿನ ತಿಕ್ಕಾಟದ ಘಟನೆ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಆಸ್ಕರ್ ವಿಜೇತ ವಿಲ್ ಸ್ಮಿತ್ ವಿರುದ್ಧ ಕ್ರಿಸ್ ರಾಕ್ ದೂರು ನೀಡುವರೆ? ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ಎದ್ದಿದೆ. ಕ್ರಿಸ್ ರಾಕ್ ಕಪಾಳಕ್ಕೆ ಬಾರಿಸಿದ ವಿಲ್ ಸ್ಮಿತ್ ನಂತರ ಕ್ಷಮೆಯಾಚಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸಾಕ್ಷ್ಯಚಿತ್ರ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಾಗಿ ವಿಜೇತರನ್ನು ಘೋಷಿಸಲು ರಾಕ್ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬಂದಾಗ ವಿನಿಮಯ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು. ವಿಜೇತರನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುವ ಮೊದಲು, ಕ್ರಿಸ್ ರಾಕ್ ಅವರು ಪಿಂಕೆಟ್-ಸ್ಮಿತ್‌ರ ಮೇಲೆ ತಮಾಷೆ ಮಾಡಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದರು, ಅವರು "G.I. ಜೇನ್" ನ ಉತ್ತರಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು, ಅದಕ್ಕೆ ಅವಳು ಕಣ್ಣಾಲಿ ತಿರುಗಿಸುತ್ತಾ ನಿಂತು ಬಿಟ್ಟರು. ಆಟೋಇಮ್ಯೂನ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ ಅಲೋಪೆಸಿಯಾದಿಂದಾಗಿ ಪಿಂಕೆಟ್-ಸ್ಮಿತ್ ಅವರ ತಲೆ ಬೋಳಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಜೋಕ್ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿತ್ತು ಆದರೆ ಸ್ಮಿತ್‌ಗೆ ಅದು ಸರಿ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ, ಅವರು ವೇದಿಕೆಗೆ ಹೋಗಿ ರಾಕ್‌ಗೆ ಗುದ್ದಿದರು, ಈ ಘಟನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹಾಜರಿದ್ದ ಎಲ್ಲರೂ ಆಘಾತಕ್ಕೊಳಗಾಗಿದ್ದರು.

ನಟನಿಂದ ಹೊಡೆತ ತಿಂದ ಬಳಿಕ ರಾಕ್ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ "ವಾವ್. ವಿಲ್ ಸ್ಮಿತ್ ನನ್ನಿಂದ s**t ಅನ್ನು ಹೊರಹಾಕಿದ್ದಾನೆ ಎಂದರು." ವಿಲ್ ಸ್ಮಿತ್ ತನ್ನ ಸೀಟಿಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಿದ ನಂತರ, ಸ್ಮಿತ್ ರಾಕ್‌ಗೆ ಕೂಗಿ ಕರೆದು, "ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯ ಹೆಸರನ್ನು ನಿನ್ನ f***ing ಬಾಯಿಯಿಂದ ಹೊರಗಿಡು!". ಎಂದರು.

The Academy does not condone violence of any form.



Tonight we are delighted to celebrate our 94th Academy Awards winners, who deserve this moment of recognition from their peers and movie lovers around the world. — The Academy (@TheAcademy) March 28, 2022

ಇತ್ತೀಚಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳಲ್ಲಿ, ಲಾಸ್ ಏಂಜಲೀಸ್ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಯು ಹೇಳಿಕೆಯೊಂದನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ದು, ರಾಕ್ ಅವರು ಪೊಲೀಸ್ ವರದಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲು ನಿರಾಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. "LAPD ತನಿಖಾ ಘಟಕಗಳು ಅಕಾಡೆಮಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ನಡುವಿನ ಘಟನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದಿವೆ. ಘಟನೆಯು ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಕಪಾಳಮೋಕ್ಷ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿತ್ತು. ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಪೊಲೀಸ್ ವರದಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲು ನಿರಾಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಭಾಗಿಯಾದ ಪಕ್ಷವು ನಂತರದ ದಿನಾಂಕದಂದು ಪೊಲೀಸ್ ವರದಿಯನ್ನು ಬಯಸಿದರೆ, ತನಿಖಾ ವರದಿಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು LAPD ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತದೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದೆ.

ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ, ದಿ ಅಕಾಡೆಮಿ ಆಫ್ ಮೋಷನ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಆರ್ಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸೈನ್ಸಸ್ (AMPAS) ಸಹ ಸ್ಮಿತ್ ಮತ್ತು ರಾಕ್ ಒಳಗೊಂಡ ಕುಖ್ಯಾತ ಸ್ಲ್ಯಾಪ್‌ಗೇಟ್ ಘಟನೆಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದೆ, ಇದು "ಯಾವುದೇ ಸ್ವರೂಪದ ಹಿಂಸಾಚಾರ"ವನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ. ಸಮಾರಂಭವು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡ ನಂತರ, AMPAS ನ ಅಧಿಕೃತ ಟ್ವಿಟ್ಟರ್ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ, "ಅಕಾಡೆಮಿಯು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಹಿಂಸಾಚಾರವನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಇಂದು ರಾತ್ರಿ ನಮ್ಮ 94 ನೇ ಅಕಾಡೆಮಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿಜೇತರನ್ನು ಆಚರಿಸಲು ನಾವು ಸಂತೋಷಪಡುತ್ತೇವೆ, ಅವರು ತಮ್ಮ ಗೆಳೆಯರಿಂದ ಮತ್ತು ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತದ ಚಲನಚಿತ್ರ ಪ್ರೇಮಿಗಳು ಮನ್ನಣೆಯ ಈ ಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಅರ್ಹರಾಗಿದ್ದಾರೆ."

The Los Angeles Police Department told @ABC News it is aware of the onstage altercation between Will Smith and Chris Rock, but no police report has been filed. https://t.co/F827hXsWGm pic.twitter.com/ITvGPCmDhr — ABC News (@ABC) March 28, 2022

2022 ರ ಆಸ್ಕರ್‌ನಲ್ಲಿ ನೇರಪ್ರಸಾರವಾದ ಕ್ಷಣಗಳ ನಂತರ, ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಕ್ರಿಸ್‌ರನ್ನು ಸ್ಮಿತ್ ಹೊಡೆಯುವ ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಮೀಮ್, ಟ್ರಾಲ್ ಹೆಚ್ಚಳಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.

