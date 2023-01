ರಾಜಧಾನಿಯನ್ನೇ ಬದಲಿಸಿದ ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾ: ಏಕೆ ಈ ನಿರ್ಧಾರ? ಹೊಸ ರಾಜಧಾನಿಯ ವಿಶೇಷತೆ ಏನು? ಇಲ್ಲಿದೆ ಮಾಹಿತಿ

International

oi-Ravindra Gangal

ನುಸಂತಾರಾ (ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾ), ಜನವರಿ 10: ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾವು ತನ್ನ ರಾಜಧಾನಿಯನ್ನು ಜಕಾರ್ತದಿಂದ ನುಸಂತಾರಾಕ್ಕೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸುತ್ತಿದೆ. ಜಾವಾ ದ್ವೀಪದಲ್ಲಿರುವ ಜಕಾರ್ತದಿಂದ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸುವ ಮಸೂದೆಯನ್ನು ಸಂಸತ್ತು ಈಗಾಗಲೇ ಅನುಮೋದಿಸಿದೆ. ಹೊಸ ರಾಜಧಾನಿಯು ಬೋರ್ನಿಯೊ ದ್ವೀಪದಲ್ಲಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ 'ನುಸಂತಾರಾ' ಎಂದು ಹೆಸರಿಸಲಾಗುವುದು.

ಬೊರ್ನಿಯೊ ದ್ವೀಪದ ಮೇಲೆ ಹೊಸ ರಾಜಧಾನಿಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವ ಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಜೋಕೊ ವಿಡೋಡೊ ಅವರು 2019 ರಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದರು. ಆದರೆ, ಕೋವಿಡ್ -19 ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರೋಗದಿಂದಾಗಿ ಈ ಮಸೂದೆ ಅನುಮೋದನೆಗೆ ವಿಳಂಬವಾಯಿತು. ಪ್ರಸ್ತುತ ಜಕಾರ್ತಾ ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ಬೃಹತ್ ಪರಿಸರ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ನಿವಾರಿಸಲು ಮತ್ತು ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಮರುಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಲು ಈ ಬದಲಾವಣೆಯು ಅವಶ್ಯವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಜೋಕೊ ವಿಡೋಡೊ ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.

English summary

Indonesia is relocating its capital from Jakarta, on the island of Java to Nusantara, meaning 'archipelago' in Javanese, located in the province of East Kalimantan by 2024. The Parliament has already approved a bill to relocate the capital from Jakarta to a site on the island of Borneo that will be named 'Nusantara',