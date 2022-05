ಕಳ್ಳರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರ ಕೊಡುವ ಬದಲು ಅಣುಬಾಂಬ್‌ ಎಸೆಯುವುದು ಉತ್ತಮ: ಇಮ್ರಾನ್‌ ಖಾನ್‌

International

oi-Punith BU

ಇಸ್ಲಮಾಬಾದ್‌, ಮೇ 14: "ಕಳ್ಳರಿಗೆ ಚುಕ್ಕಾಣಿಯನ್ನು ಹಸ್ತಾಂತರಿಸುವುದಕ್ಕಿಂತ ಪರಮಾಣು ಬಾಂಬ್ ಎಸೆಯುವುದು ಉತ್ತಮ" ಎಂದು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಮಾಜಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಇಮ್ರಾನ್‌ ಖಾನ್‌ ಅವರು ವಿವಾದಾತ್ಮಕ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ ತೆಹ್ರೀಕ್-ಎ-ಇನ್ಸಾಫ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಕೂಡ ಆಗಿರುವ ಖಾನ್‌ ಖಾಸಗಿ ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಯೊಂದಕ್ಕೆ ತಮ್ಮ ಬಾನಿಗಾಲದ ನಿವಾಸದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ದೇಶದ ಜನರು ಅಧಿಕಾರದ ಚುಕ್ಕಾಣಿ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸುವುದಕ್ಕಿಂತ ಪರಮಾಣು ಬಾಂಬ್ ಹಾಕುವುದು ಉತ್ತಮವಾಗಿದೆ. "ಹಿಂದಿನ ಆಡಳಿತಗಾರರ" ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರದ ಕಥೆಗಳನ್ನು ತನಗೆ ಹೇಳುವ ಪ್ರಬಲ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಇತರರ ವಿರುದ್ಧದ ಆರೋಪಗಳ ಬದಲಿಗೆ ತಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರದ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸಲು ಸಲಹೆ ನೀಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು ಎಂದು ಖಾನ್ ಹೇಳಿದರು.

ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದ ಕಳ್ಳರು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಮತ್ತು ನ್ಯಾಯಾಂಗ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ನಾಶಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಯಾವ ಸರ್ಕಾರಿ ಅಧಿಕಾರಿ "ಈ ಅಪರಾಧಿಗಳ" ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ತನಿಖೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಕೇಳಿದರು.

ಪ್ರಧಾನಿ ಶೆಹಬಾಜ್ ಷರೀಫ್ ಈ ಸಂಬಂಧ ಮಾತನಾಡಿ, ಇಮ್ರಾನ್ ಖಾನ್ ಅವರು ಸರ್ಕಾರಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡು ಭಾಷಣ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಜನರ ಮನಸ್ಸನ್ನು ವಿಷಪೂರಿತಗೊಳಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹೊಸ ಸರ್ಕಾರದ ರಚನೆಯ ನಂತರ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಸೆಂಬ್ಲಿಯ ಮೊದಲ ನಿಯಮಿತ ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ಶೆಹಬಾಜ್ ಅವರು "ಖಾನ್ (ಅಂದಿನ-ವಿರೋಧ ಮತ್ತು ಈಗ ಸರ್ಕಾರ) ಕಳ್ಳರು ಮತ್ತು ಡಕಾಯಿಟ್‌ಗಳು ಎಂದು ಪದೇ ಪದೇ ಕರೆಯುತ್ತಿದ್ದು, ರಾಷ್ಟ್ರವನ್ನು ವಿಭಜಿಸುವಂತೆ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಮೇ 20 ರಂದು ನಡೆಯಲಿರುವ ಲಾಂಗ್ ಮಾರ್ಚ್‌ನಲ್ಲಿ ಫೆಡರಲ್ ರಾಜಧಾನಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುವುದನ್ನು ಯಾವುದೇ ಶಕ್ತಿ ತಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಖಾನ್‌ ಅವರು ಶೆಹಬಾಜ್ ಷರೀಫ್ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದರು. ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಮುಸ್ಲಿಂ ಲೀಗ್ ನವಾಜ್ (ಪಿಎಂಎಲ್-ಎನ್) ನೇತೃತ್ವದ ಫೆಡರಲ್ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಅವರು ಎರಡು ದಶಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನರು ನಿಜವಾದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಇಸ್ಲಾಮಾಬಾದ್‌ಗೆ ತಲುಪುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು "ಆಮದು ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಸರ್ಕಾರದ" ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರತಿಭಟಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಅವರು ಖಾನ್‌ ಎಚ್ಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಅಡೆತಡೆಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಲು ಎಷ್ಟು ಕಂಟೈನರ್‌ಗಳನ್ನು ಹಾಕಿದರೂ ಎರಡು ಮಿಲಿಯನ್ ಜನರು ಫೆಡರಲ್ ರಾಜಧಾನಿಗೆ ಬರುತ್ತಾರೆ. ತಾಪಮಾನ ಹೆಚ್ಚಾದರೆ ಜನ ಹೊರಗೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ನಮ್ಮ ವಿರೋಧಿಗಳು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ, ಎಷ್ಟು ಕಂಟೈನರ್‌ಗಳನ್ನು ಹಾಕಬೇಕು, ಆದರೆ 2 ಮಿಲಿಯನ್ ಜನರು ಇಸ್ಲಾಮಾಬಾದ್‌ಗೆ ಬರುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಖಾನ್ ಶೆಹಬಾಜ್ ಷರೀಫ್ ನೇತೃತ್ವದ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ತಿಳಿಸಿದರು.

ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿರುವ ಸರ್ಕಾರವು ಅವರ ಉತ್ಸಾಹಕ್ಕೆ ಹೆದರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಮಾಜಿ ಪ್ರಧಾನಿ ತಮ್ಮ ಬೆಂಬಲಿಗರಿಗೆ ಹೇಳಿದರು ಮತ್ತು ಅವರನ್ನು ಅಧಿಕಾರದಿಂದ ತೆಗೆದುಹಾಕಲು 11 ಪಕ್ಷಗಳು ಒಟ್ಟುಗೂಡಿವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

