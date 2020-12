ಹೊಸ ಕೊರೊನಾವೈರಸ್ 8 ಯೂರೋಪಿಯನ್ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಪತ್ತೆ: ಕಿರಿಯ ವಯಸ್ಸಿನವರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಹರಡುತ್ತಿದೆ!

International

oi-Sagar AP

ಜಿನಿವಾ, ಡಿಸೆಂಬರ್ 26: ಯೂರೋಪ್‌ನ ಎಂಟು ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ರಿಟನ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬಂದ ಹೊಸ ಕೊರೊನಾವೈರಸ್ ಪತ್ತೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಡಬ್ಲ್ಯೂಹೆಚ್‌ಒ ಯೂರೋಪ್‌ನ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಯೂರೋಪ್‌ನ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಬ್ರಿಟನ್‌ನಲ್ಲಿ ಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದ ವೈರಸ್ ಎಂಟು ಯೂರೋಪಿಯನ್ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಿಗೆ ಹರಡಿದೆ ಎಂದು ಡಬ್ಲ್ಯೂಹೆಚ್‌ಎ ಯೂರೋಪ್ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಇಂದು ಫ್ರಾನ್ಸ್‌ ಮೊದಲ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ.

ರೂಪಾಂತರಿ ಕೊರೊನಾ ವೈರಸ್: ಹೊಸ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಕಾದಿದೆ ಶಾಕ್!

ಡಬ್ಲ್ಯುಹೆಚ್‌ಒ ಯುರೋಪಿನ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ನಿರ್ದೇಶಕ ಹ್ಯಾನ್ಸ್ ಕ್ಲುಗೆ ಪ್ರಕಾರ ಹೊಸ ಕೊರೊನಾವೈರಸ್ ರೂಪಾಂತರವು ಹಿಂದಿನ ತಳಿಗಳಿಗಿಂತ ಭಿನ್ನವಾಗಿ ಕಿರಿಯ ವಯಸ್ಸಿನವರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಹರಡುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

''@WHO_ಯುರೋಪ್ ಪ್ರದೇಶದ 8 ದೇಶಗಳು ಈಗ ಹೊಸ ಕೋವಿಡ್-19 ರೂಪಾಂತರ VOC-202012/01 ಅನ್ನು ಗುರುತಿಸಿವೆ. ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುವುದು ಅತ್ಯಗತ್ಯವಾಗಿದೆ : ಸಾಮಾಜಿಕ ಅಂತರ / ಮಾಸ್ಕ್‌ / ಬಯೋಬಬಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಉಳಿಯುವುದಾಗಿದೆ'' ಎಂದು ಹ್ಯಾನ್ಸ್ ಕ್ಲುಗೆ ಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

8 countries in the @WHO_Europe region have now identified the new #COVID19 variant VOC-202012/01. It is vital to strengthen existing protective measures: distancing/masks/staying in core support bubbles. @WHO is continuing to monitor & will provide updates👉 #solidarity is key