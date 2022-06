ಮನೆಯಿಂದಲೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಕಾನೂನು ಹಕ್ಕನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಲು ಬಯಸುತ್ತಿರುವ ಮೊದಲ ದೇಶ

International

ಹಲವಾರು ಕಂಪನಿಗಳು ತಮ್ಮ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳನ್ನು ಕಚೇರಿಗಳಿಗೆ ಕರೆದು, ಮನೆಯಿಂದ ಕೆಲಸವನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸುತ್ತಿರುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಇಬ್ಬರು ಡಚ್ ಶಾಸಕರು WFH ಅನ್ನು ಕಾನೂನುಬದ್ಧ ಹಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಶಾಸನವನ್ನು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಲು ಯೋಜಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಶಾಸನ ಅಂಗೀಕಾರವಾದರೆ WFH ಅನ್ನು ಕಾನೂನುಬದ್ಧ ಹಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ಥಾಪಿಸುವ ಮೊದಲ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ನೆದರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಒಂದಾಗಲಿದೆ.

COVID-19 ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಹಲವಾರು ಕಂಪನಿಗಳು ಮನೆಯಿಂದಲೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದವು (WFH). ಆದಾಗ್ಯೂ ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಸುಧಾರಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದಾಗಿನಿಂದ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಕಚೇರಿಗಳನ್ನು ಪುನರಾರಂಭಿಸಲು ಘೋಷಿಸಿವೆ.

ಬ್ಲೂಮ್‌ಬರ್ಗ್‌ನಲ್ಲಿನ ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರೊ-ಯುರೋಪಿಯನ್ D-66 ಪಕ್ಷದ ಸದಸ್ಯ ಸ್ಟೀವನ್ ವ್ಯಾನ್ ವೆಯೆನ್‌ಬರ್ಗ್ ಮತ್ತು ಗ್ರೀನ್ ಪಾರ್ಟಿಯ ಶಾಸಕರಾದ ಸೆನ್ನಾ ಮಾಟೌಗ್ ಅವರು WFH ಅನ್ನು ಕಾನೂನುಬದ್ಧ ಹಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಶಾಸನವನ್ನು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಲು ಯೋಜಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಜುಲೈ 3, 2022 ರಂದು ಸದನವು ಬೇಸಿಗೆಯ ವಿರಾಮವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸುವ ಮೊದಲು ಅವರು ಸಂಸತ್ತಿಗೆ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಬ್ಲೂಮ್‌ಬರ್ಗ್ ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ.

"ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗದಾತರ ಒಕ್ಕೂಟಗಳಿಂದ ನಾವು ಪಡೆದ ಬೆಂಬಲಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಈ ಹೊಸ ಕಾನೂನಿಗೆ ನಾವು ಹಸಿರು ನಿಶಾನೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದೇವೆ. ಇದು ಬೇಸಿಗೆಯ ಮೊದಲು ಅಂಗೀಕಾರಗೊಳ್ಳಬಹುದು ಎಂದು ನಾವು ತುಂಬಾ ಭರವಸೆ ಹೊಂದಿದ್ದೇವೆ" ಎಂದು ವೆಯೆನ್‌ಬರ್ಗ್ ಬ್ಲೂಮ್‌ಬರ್ಗ್‌ಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ತಿಂಗಳ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಎಲೋನ್ ಮಸ್ಕ್ ತನ್ನ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳನ್ನು ತಕ್ಷಣವೇ ಕಚೇರಿಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಲು ಆದೇಶಿಸಿತು. ಕಚೇರಿಯಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದವರಿಗೆ ರಾಜೀನಾಮೆಯನ್ನು ನೀಡುವಂತೆ ಕೇಳಿಕೊಂಡಿತು. ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿರುವ ಇಮೇಲ್‌ನಲ್ಲಿ, ಎಲೋನ್ ಮಸ್ಕ್ ಟೆಸ್ಲಾದಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಮನೆಯಿಂದ ಕೆಲಸ ಸ್ವೀಕಾರಾರ್ಹವಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಯುಎಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಕೋವಿಡ್ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಕಡಿಮೆಯಾದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ಕಚೇರಿಗಳು ತೆರೆಯುತ್ತಿರುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿಯ ಈ ಕ್ರಮವು ಮುನ್ನೆಲೆಗೆ ಬಂದಿದೆ.

"ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಲು ಬಯಸುವವರು ವಾರಕ್ಕೆ ಕನಿಷ್ಠ 40 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ (ಮತ್ತು ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಕನಿಷ್ಠ) ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿರಬೇಕು ಅಥವಾ ಕೆಲಸದಿಂದ ನಿರ್ಗಮಿಸಬೇಕು. ಇದು ನಾವು ಕಾರ್ಖಾನೆಯ ಕೆಲಸಗಾರರನ್ನು ಕೇಳುವ ಕಡಿಮೆ ಬೇಡಿಕೆಯಾಗಿದೆ... ನೀವು ಹಾಜರಾಗದಿದ್ದರೆ, ನೀವು ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡಿದ್ದೀರಿ ಎಂದು ನಾವು ಭಾವಿಸುತ್ತೇವೆ, "ಎಂದು ಸೋರಿಕೆಯಾದ ಇಮೇಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಎಲೋನ್ ಮಸ್ಕ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಇದರಿಂದ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಕಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ. ಮನೆಯಿಂದಲೇ ಕೆಲಸಗಾರರು ಕಂಪನಿಗಳ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮೀರಿ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಎಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಎನ್ನುವುದು ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ಆಯ್ಕೆಗೆ ಬಿಡುವಂತಾಗಬೇಕು ಎನ್ನುವ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಈ ಕಾನೂನು ಜಾರಿಗೆ ಬರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.

