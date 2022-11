ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ನೇಪಾಳಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮುನ್ನಡೆ

International

ಕಠ್ಮಂಡು, ನವೆಂಬರ್‌ 28: ನೇಪಾಳಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್, ನಿಯೋಜಿತ ಪ್ರಧಾನಿ ಶೇರ್ ಬಹದ್ದೂರ್ ದೇವುಬಾ ಅವರ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷವು ನವೆಂಬರ್ 20ರಂದು ನಡೆದ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಮತ ಎಣಿಕೆ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ ಸಮೀಪಿಸುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಅತ್ಯಧಿಕ ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ.

ದೇಶದ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗದ ಇತ್ತೀಚಿನ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಐದು ವಿಭಿನ್ನ ಪಕ್ಷಗಳ ಮೈತ್ರಿಯನ್ನು ರಚಿಸಿಕೊಂಡು ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಿದ್ದರೂ 53 ನೇಪಾಳಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸಹ ಫಸ್ಟ್-ಪಾಸ್ಟ್-ದಿ-ಪೋಸ್ಟ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಪ್ರತಿಪಕ್ಷ ಸಿಪಿಎನ್‌-ಯುಎಂಎಲ್‌ (ಕಮ್ಯುನಿಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟಿ ಆಫ್ ನೇಪಾಳ- ಯೂನಿಫೈಡ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್‌ವಾದಿ ಲೆನಿನಿಸ್ಟ್) ಬೆಳಗ್ಗೆ 11:15 ರ ಹೊತ್ತಿಗೆ 42 ಸ್ಥಾನಗಳೊಂದಿಗೆ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಕುಸಿದಿದೆ.

ನೇಪಾಳ ಚುನಾವಣೆ: ಹಾಲಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಶೇರ್ ಬಹದ್ದೂರ್ ದೇವುಬಾಗೆ ಗೆಲುವು

ಆಡಳಿತಾರೂಢ ಒಕ್ಕೂಟದ ಸದಸ್ಯ ಸಿಪಿಎನ್ ಮಾವೋವಾದಿ ಸೆಂಟರ್ 17 ಸ್ಥಾನಗಳೊಂದಿಗೆ ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದರೆ, ಸಿಪಿಎನ್ ಯುನಿಫೈಡ್ ಸೋಷಿಯಲಿಸ್ಟ್ 10 ಸ್ಥಾನಗಳೊಂದಿಗೆ ನಾಲ್ಕನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ಜನತಾ ಸಮಾಜಬಾದಿ, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರಜಾತಂತ್ರ ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸ್ವತಂತ್ರ ಪಕ್ಷ ತಲಾ 7 ಸ್ಥಾನಗಳೊಂದಿಗೆ ಐದನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ.

ಫಸ್ಟ್-ಪಾಸ್ಟ್-ದಿ-ಪೋಸ್ಟ್ ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರಮಾಣಾನುಗುಣವಾದ ಪ್ರಾತಿನಿಧ್ಯದ ಮತ ಎಣಿಕೆಯು ಸಹ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷವಾದ ಕಮ್ಯುನಿಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟಿ ಆಫ್ ನೇಪಾಳ- ಯೂನಿಫೈಡ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್‌ವಾದಿ ಲೆನಿನಿಸ್ಟ್ 2.5 ಮಿಲಿಯನ್ ಮತಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದೆ. ನೇಪಾಳಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ 2.3 ಮಿಲಿಯನ್ ಮತಗಳೊಂದಿಗೆ ಮುಂದುವರೆಯುತ್ತಿದೆ.

ನೇಪಾಳ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಚುನಾವಣೆ: ಮತದಾನ ಹೇಗೆ ನಡೆಯುತ್ತೆ?

ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸ್ವತಂತ್ರ ಪಕ್ಷವು 1 ಮಿಲಿಯನ್ ಮತಗಳ ಗಡಿ ದಾಟಿ ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ಮಾವೋವಾದಿ ಕೇಂದ್ರವು ನಾಲ್ಕನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ, ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಿಲಿಯನ್ ಗಡಿ ದಾಟಿದೆ. ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗದ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಅಂದಾಜಿನ ಪ್ರಕಾರ ಶೇ.61ರಷ್ಟು ಮತದಾನವಾಗಿದೆ. ಪ್ರಮಾಣಾನುಗುಣವಾದ ಪ್ರಾತಿನಿಧ್ಯದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ, ಒಂದು ಪಕ್ಷವು ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಒಟ್ಟು ಚಲಾವಣೆಯಾದ ಮತಗಳಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ ಮೂರು ಪ್ರತಿಶತವನ್ನು ಪಡೆಯುವುದು ಅಗತ್ಯವಾಗಿದೆ ಎಂದರೆ ಈ ಚುನಾವಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಕ್ಷವು ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು 3,20,000 ಮತಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಬೇಕು.

ಪಿಆರ್‌ ಮತಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಸೀಟುಗಳ ವಿಭಜನೆಯನ್ನು ಮಾಡುವುದರಿಂದ, ನೇಪಾಳವು ಇನ್ನೂ 275 ಆಸನಗಳ ಹೌಸ್ ಆಫ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಟಿವ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಶೇಕಡಾ 50 ರಷ್ಟು ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಹೆಣಗಾಡುತ್ತಿರುವ ಪಕ್ಷಗಳೊಂದಿಗೆ ಹಂಗ್ ಸಂಸತ್ತನ್ನು ಪಡೆಯಲಿದೆ. 275 ಸ್ಥಾನಗಳ ಪೈಕಿ 165 ಸದಸ್ಯರನ್ನು ಎಫ್‌ಪಿಟಿಪಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಿಂದ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು, 110 ಮಂದಿ ಪಿಆರ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಡಿ ಕೆಳಮನೆಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಪಡೆಯಲಿದ್ದಾರೆ.

ಸಂಸತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಪಕ್ಷದಿಂದ ಪ್ರಧಾನಿಯನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಸಂವಿಧಾನವು ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳಿಗೆ ನೀಡಿದೆ. ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗವು ತನ್ನ ಅಂತಿಮ ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನು ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ನಂತರ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ, ಅವರು ಈ ವರ್ಷದ ಅಂತ್ಯದ ವೇಳೆಗೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ.

The Nepali Congress, the political party of Prime Minister-designate Sher Bahadur Devuba, has secured the highest number of seats as the counting of votes nears the end of the November 20 election.