ಉಕ್ರೇನ್ ಬಳಿ ರಷ್ಯಾ ತನ್ನ ಸೇನಾ ಪಡೆಗಳ ಜಮೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸುತ್ತಿದೆ ಇನ್ನೊಂದೆಡೆ ಪೂರ್ವ ಯುರೋಪಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹಡಗುಗಳು ಮತ್ತು ಯುದ್ಧ ವಿಮಾನಗಳನ್ನು ಕಳಿಸಲು ನ್ಯಾಟೋ ಸದಸ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಮುಂದಾಗಿರುವ ಘಟನೆ ಸೋಮವಾರ ಸಂಭವಿಸಿದೆ. ಇದು ಬಾಲ್ಟಿಕ್ ಸಮುದ್ರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ತನ್ನ "ತಡೆಗಟ್ಟುವಿಕೆ" ಉಪಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ. ಉಕ್ರೇನ್ ಬೆಂಬಲಕ್ಕೆ ಈಗ 30-ದೇಶಗಳು ತಮ್ಮ ಮಿಲಿಟರಿ ಸಂಘಟನೆಮತ್ತು ಸಲಕರಣೆಗಳನ್ನು ನೀಡಲು ಮುಂದಾಗಿವೆ.

ಬಾಲ್ಟಿಕ್ಸ್‌ಗೆ ಫ್ರಿಗೇಟ್ ಮತ್ತು ಯುದ್ಧವಿಮಾನಗಳನ್ನು ಕಳುಹಿಸಲು ಡೆನ್ಮಾರ್ಕ್‌ ಮುಂದಾಗಿದ್ದು, ಮೈತ್ರಿಯನ್ನು ಸೂಚಿಸಿದೆ, ನೌಕಾ ನಿಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುವ ಮೂಲಕ ಸ್ಪೇನ್ ಮತ್ತು ನೆದರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ತನ್ನ ಕ್ಷಿಪ್ರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಪಡೆಗಳಿಗೆ ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದ್ದು,"ಹಡಗು ಮತ್ತು ಭೂ-ಆಧಾರಿತ ಘಟಕಗಳನ್ನು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್‌ಬೈನಲ್ಲಿ" ಇರಿಸಿದೆ.

ಉಕ್ರೇನ್ ಗಡಿ ವಿವಾದ: ರಷ್ಯಾದ ಬೇಡಿಕೆಯೇನು? ಯುದ್ಧ ಭೀತಿ ಏಕೆ?

ನ್ಯಾಟೋ ಮಿತ್ರರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್‌ಬೈನಲ್ಲಿ ಪಡೆಗಳನ್ನು ಇರಿಸಿದೆ ಮತ್ತು ಉಕ್ರೇನ್ ಸುತ್ತಲೂ ರಷ್ಯಾದ ಮಿಲಿಟರಿ ರಚನೆಯ ಮೇಲೆ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವಾಗ ಪೂರ್ವ ಯುರೋಪಿಯನ್ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಹಡಗುಗಳು ಮತ್ತು ಯುದ್ಧ ವಿಮಾನಗಳನ್ನು ರವಾನಿಸಿದೆ ಎಂದು ಒಕ್ಕೂಟವು ಸೋಮವಾರ ತಿಳಿಸಿದೆ.

"ಮೈತ್ರಿಯು ಪೂರ್ವ ಭಾಗವನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುವ ಮೂಲಕ ಎಲ್ಲಾ ಮಿತ್ರರಾಷ್ಟ್ರಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ಮತ್ತು ರಕ್ಷಿಸಲು NATO ಎಲ್ಲಾ ಅಗತ್ಯ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ಭದ್ರತಾ ಪರಿಸರದ ಯಾವುದೇ ಕ್ಷೀಣತೆಗೆ ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುತ್ತೇವೆ" ಎಂದು NATO ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಜೆನ್ಸ್ ಸ್ಟೋಲ್ಟೆನ್‌ಬರ್ಗ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ರಷ್ಯಾ ಹಾಗೂ ಉಕ್ರೇನ್ ಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇನ್ನೂ ಸುಧಾರಿಸಿಲ್ಲ. ಗಡಿಯಲ್ಲಿ ರಷ್ಯಾ ಸೇನೆ ಹಾಗೂ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರ ನಿಯೋಜನೆಯಿಂದ ಉದ್ವಿಗ್ನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ, ಯುದ್ಧದ ಭೀತಿ ಮತ್ತೆ ಆವರಿಸಿದೆ.

ಅಪಾರ ಪ್ರಮಾಣದ ಸೇನೆಯನ್ನ ಉಕ್ರೇನ್ ಗಡಿಯಲ್ಲಿ ನಿಯೋಜನೆ ಮಾಡಿರುವ ರಷ್ಯಾ, ಇವರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾಂಕರ್‌ಗಳನ್ನೂ ಗಡಿಗೆ ಕೊಂಡೊಯ್ದಿದೆ. ಇದು ಸಹಜವಾಗಿ ಆತಂಕ ಹೆಚ್ಚಾಗುವಂತೆ ಮಾಡಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಉಕ್ರೇನ್ ಆತಂಕ ಹೊರಹಾಕಿದೆ.



ಗಡಿಯಲ್ಲಿ ರಷ್ಯಾ ನಡೆ ಭಯ ಹುಟ್ಟಿಸುತ್ತಿದೆ. ವಿವಾದವಿರುವ ಗಡಿ ಭಾಗದಲ್ಲೇ ಭಾರಿ ಪ್ರಮಾಣದ ಸೇನೆ ನಿಯೋಜನೆ ಮಾಡಿದೆ ಎಂದಿದೆ. ಇದು ಯುರೋಪ್ ಹಾಗೂ ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತಿತರ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ನಿದ್ದೆ ಹಾರಿಹೋಗುವಂತೆ ಮಾಡಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಯುರೋಪ್‌ನಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧ ಆರಂಭವಾದರೆ 3ನೇ ಮಹಾಯುದ್ಧ ಆರಂಭ ಆದಂತೆ ಎಂಬುದು ತಜ್ಞರ ಆತಂಕ. ಆದರೆ, ನ್ಯಾಟೋ ದೇಶಗಳ ಆತಂಕ, ಗಡಿ ಭಾಗದ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆ ನಡುವೆಯೂ ರಷ್ಯಾ ಯುದ್ಧ ಮಾಡುವ ಉದ್ದೇಶ ಹೊಂದಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಸಂದೇಶ ನೀಡಿದೆ.

ಉಕ್ರೇನ್ ತನ್ನ ಗಡಿಯನ್ನು ರಷ್ಯಾ ಮತ್ತು ಯುರೋಪಿಯನ್ ಯೂನಿಯನ್ (EU) ದೇಶಗಳೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದೆ.

2014 ರಲ್ಲಿ ಉಕ್ರೇನ್‌ನ ಪೂರ್ವ-ರಷ್ಯಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಪದಚ್ಯುತಿಯು ಮಾಸ್ಕೋದಲ್ಲಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯ ಗಂಟೆಗಳನ್ನು ಬಾರಿಸಿತು, ಅದು ಉಕ್ರೇನ್‌ನ ದಕ್ಷಿಣ ಪರ್ಯಾಯ ದ್ವೀಪ ಕ್ರಿಮಿಯಾವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿತು ಮತ್ತು ಸ್ವಾಧೀನಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿತು. ಇದು ಪ್ರತ್ಯೇಕತಾವಾದಿಗಳನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಿತು, ಅವರು ಉಕ್ರೇನ್‌ನ ಪೂರ್ವ ಪ್ರದೇಶದ ದೊಡ್ಡ ಭಾಗಗಳನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡರು. ಅಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಎಂಟು ವರ್ಷಗಳ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ 14,000 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನರು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಉಕ್ರೇನ್ ಗಡಿ ಭೂ ಭಾಗ ಆಕ್ರಮಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ರಷ್ಯಾ ವಾದಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಗಡಿ ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಸೈನಿಕರನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸಿದೆ.

ರಷ್ಯಾದ ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವ ಸೆರ್ಗೆಯ್ ರಿಯಾಬ್ಕೋವ್ "ಉಕ್ರೇನ್ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡುವ ಯಾವುದೇ ಯೋಜನೆಗಳು ಅಥವಾ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಲ್ಲ" ಎಂದು ಭರವಸೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಫೆಬ್ರವರಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಯುದ್ಧದ ಆಟಗಳಿಗಾಗಿ ರಷ್ಯಾ ದೇಶದ ದೂರದ ಪೂರ್ವದಿಂದ ಬೆಲಾರಸ್‌ಗೆ ಅನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಸೈನಿಕರನ್ನು ಕಳುಹಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಗಳು ಹೊರಹೊಮ್ಮಿವೆ.

ನ್ಯಾಟೋ ದೇಶಗಳು ಉಕ್ರೇನ್‌ಗೆ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ತುಂಬುತ್ತಿವೆ ಮತ್ತು ಯುಎಸ್ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆಯನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಮಾಸ್ಕೋ ಆರೋಪಿಸಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾಗಿ ಈಗ ನ್ಯಾಟೋ ಪಡೆಗಳು ಉಕ್ರೇನ್ ಬೆಂಬಲ ನೀಡಲು ಗಡಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬೀಡು ಬಿಟ್ಟಿವೆ.

NATO said Monday that it's putting extra forces on standby and sending more ships and fighter jets to eastern Europe as Russia continues its troop build-up near Ukraine. It said that it's beefing up its “deterrence” presence in the Baltic Sea area. A number of members of the 30-country military organization have offered troops and equipment.