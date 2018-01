ದಾವೂಸ್, ಜನವರಿ 23 : ದಾವೂಸ್ ಪ್ರವಾಸದಲ್ಲಿರುವ ಭಾರತದ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ, 48ನೇ ವಿಶ್ವ ಆರ್ಥಿಕ ಸಮ್ಮೇಳನ ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ಭಾಷಣವನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿದರು. 1997ರಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಪ್ರಧಾನಿಯಾಗಿದ್ದ ದೇವೇಗೌಡರು ದಾವೂಸ್‌ಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದರು ಎಂದು ಮೋದಿ ಹೇಳಿದರು.

'ಭಾರತ ಯಾವಾಗಲೂ ಒಕ್ಕೂಟ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬಗ್ಗೆ ನಂಬಿಕೆ ಹೊಂದಿದೆ. ವಸುಧೈವ ಕುಟುಂಬಕಂ ಎಂದರೆ ಇಡೀ ವಿಶ್ವವೇ ಒಂದು ಕುಟುಂಬ' ಎಂದರು.

'ಹವಾಮಾನ ವೈಫರಿತ್ಯ ಇಂದು ವಿಶ್ವದ ಪ್ರಮುಖ ಸವಾಲು ಆಗಿದೆ. ಹಲವು ದ್ವೀಪಗಳು ಮುಳುಗಡೆಯಾಗುತ್ತಿವೆ. ಇಲ್ಲವೇ ಮುಳುಗಡೆಯಾಗುವ ಭೀತಿಯಲ್ಲಿವೆ' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

This year the topic here is 'Creating a shared future in a fractured world'. New powers are changing the balance between Economic & Political strength. This is indicating a change in future of the world. World is facing challenges in maintaining peace, stability & security: PM pic.twitter.com/ZghYmYXK55

'ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರು ಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಹೊಂದಿದ್ದರು. ಇಂದು ನಾವು ನಮ್ಮ ಅಗತ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಪರಿಸರದ ಮೇಲೆ ದೌರ್ಜನ್ಯ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಇದು ನಮ್ಮ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯೇ?' ಎಂದು ನಾವು ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದರು.

'ಪರಿಸರದೊಂದಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಹೊಂದಿರಬೇಕು ಎಂದು ಭಾರತೀಯ ಪರಂಪರೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಜನರಿಗೆ ಹೇಳಿಕೊಡಲಾಗಿದೆ. ಭೂಮಿಯನ್ನು ನಾನು ತಾಯಿ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತೇವೆ'

'ಭಯೋತ್ಪಾದನೆ ಎಂಬುದು ಬಹುದೊಡ್ಡ ಬೆದರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಒಳ್ಳೆಯ ಮತ್ತು ಕೆಟ್ಟ ಭಯೋತ್ಪಾದನೆ ಎಂದು ನಾವು ವಿಂಗಡನೆ ಮಾಡುವುದು, ಅದಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡ ಬೆದರಿಕೆಯಾಗಿದೆ'.

Many societies & countries are becoming self-centred. It seems that gloabalisation, as opposed to its definition, is shrinking. Such misplaced preferences can't be considered any lesser threat than terrorism or climate change. We must admit shine of globalisation is fading: PM pic.twitter.com/lWtH97NU6A