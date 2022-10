Morbi Bridge: ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಕಳೆದ 20 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಸೇತುವೆ ದುರಂತಗಳು..

International

oi-Sunitha B

ಪ್ಯಾರಿಸ್ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 31: ಗುಜರಾತ್‌ನಲ್ಲಿ ಭಾನುವಾರ ಮೊರ್ಬಿ ತೂಗುಸೇತುವೆಯೊಂದು ಕುಸಿದು 140ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನ ಪ್ರಾಣ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. 1887 ರ ಸುಮಾರಿಗೆ ನಿರ್ಮಿಸಲಾದ 1.25 ಮೀ ಅಗಲ ಮತ್ತು 200 ಮೀ ಉದ್ದದ ಮೊರ್ಬಿ ಸೇತುವೆಯು ಗುಜರಾತ್‌ನ ದರ್ಬಾರ್ ಗಡ್ ಅರಮನೆ ಮತ್ತು ಲಖ್‌ಧಿರ್ಜಿ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಸೇತುವೆಯ ಇತಿಹಾಸ 140 ವರ್ಷಗಳಷ್ಟು ಹಳೆಯದು. ಇದನ್ನು ಮೊರ್ಬಿ ದೊರೆ ರಾಜಾ ವಾಘ್ಜಿ ರಾವಾಜಿ ಠಾಕೋರ್ ಅವರು 1887 ರ ಸುಮಾರಿಗೆ ಮಚ್ಚು ನದಿಯನ್ನು ದಾಟಲು ನಿರ್ಮಿಸಿದರು. ಈ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣದಲ್ಲಿ ಅಂದಿನ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಬಳಸಿ ತೂಗುಸೇತುವೆಯಾಗಿ ತಯಾರು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ಸೇತುವೆಯು ಮೋರ್ಬಿಯ ಜನರಿಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರವಾಸಿ ತಾಣವಾಗಿತ್ತು. ಸೇತುವೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದಾಗ, ಯುರೋಪಿನ ಅತ್ಯಂತ ಆಧುನಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಅದರಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾಯಿತು.

ಛಾತ್ ಪೂಜೆಯ ಕೆಲವು ಆಚರಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಲು ಸುಮಾರು 500 ಜನರು ಸೇತುವೆ ಮೇಲೆ ಜಮಾಯಿಸಿದ್ದ ವೇಳೆ ಭಾನುವಾರ ಸಂಜೆ 6.42ಕ್ಕೆ ಈ ಸೇತುವೆ ಕುಸಿದು ಬಿದ್ದಿದೆ. ಕಳೆದುಹೋದ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ದೇಶವನ್ನು ತಲ್ಲಣಗೊಳಿಸಿದ ಮಾರಣಾಂತಿಕ ವಿಪತ್ತುಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ಒಂದಾಗಿದೆ. ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಇಂತಹ ದುರ್ಘಟನೆಗಳು ಹಿಂದೊಮ್ಮೆ ಸಂಭವಿಸಿವೆ. ಕಳೆದ ಎರಡು ದಶಕಗಳಲ್ಲಿ ಹಿಂದೆ ಕೆಲವು ಸೇತುವೆಗಳು ಹೀಗೆ ಕುಸಿದಿದ್ದವು. ಈ ವೇಳೆ ಅಪಾರ ಸಾವು ನೋವು ಸಂಭವಿಸಿತ್ತು. ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ನಡೆದ ಇಂತಹ ಘಟನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮೆಲುಕು ಹಾಕೋಣ.

English summary

Morbi Bridge: Here are some of the deadliest bridge collapse accidents in the last 20 years around the world.