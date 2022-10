ಪಶ್ಚಿಮದಿಂದ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಲೂಟಿ: ವಾಡ್ಲಿಮಿರ್‌ ಪುಟಿನ್

International

oi-Punith BU

ಮಾಸ್ಕೋ, ಅಕ್ಟೋಬರ್‌ 1: ಭೌಗೋಳಿಕ ರಾಜಕೀಯ ಲಾಭಗಳಿಗಾಗಿ ಪಶ್ಚಿಮವು ಯಾವುದೇ ದೇಶದಲ್ಲಿ ವರ್ಣ ಕ್ರಾಂತಿಯನ್ನು ಪ್ರಚೋದಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದ ರಷ್ಯಾದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ವ್ಲಾಡಿಮಿರ್ ಪುಟಿನ್, "ಸತ್ಯ, ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಮತ್ತು ನ್ಯಾಯ" ಮೌಲ್ಯಗಳಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಭಾರತದಂತಹ ದೇಶಗಳನ್ನು ಪಶ್ಚಿಮವು ಲೂಟಿ ಮಾಡಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ಪಶ್ಚಿಮವು ಮಧ್ಯಯುಗದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ವಸಾಹತುಶಾಹಿ ನೀತಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿತು. ನಂತರ ಗುಲಾಮರ ವ್ಯಾಪಾರವನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿತು. ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಬುಡಕಟ್ಟು ಜನಾಂಗದವರ ನರಮೇಧ, ಭಾರತ, ಆಫ್ರಿಕಾದ ಲೂಟಿ, ಚೀನಾ ವಿರುದ್ಧ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಮತ್ತು ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಯುದ್ಧಗಳು ನಡೆದವು. ಅವರು ಇಡೀ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳನ್ನು ಡ್ರಗ್ಸ್‌ಪಾಶಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿಸಿದರು. ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಇಡೀ ಜನಾಂಗೀಯ ಗುಂಪುಗಳನ್ನು ನಿರ್ನಾಮ ಮಾಡಿದರು ಎಂದು ಪುಟಿನ್ ಸೇಂಟ್ ಜಾರ್ಜ್ ಹಾಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಕ್ರೆಮ್ಲಿನ್ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದರು.

ಭೂಮಿ ಮತ್ತು ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳ ಸಲುವಾಗಿ ಅವರು ಪ್ರಾಣಿಗಳಂತೆ ಜನರನ್ನು ಬೇಟೆಯಾಡಿದರು. ಇದು ಮನುಷ್ಯನ ಸ್ವಭಾವ, ಸತ್ಯ, ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಮತ್ತು ನ್ಯಾಯಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪಶ್ಚಿಮವನ್ನು ಖಂಡಿಸಿದರು. ಯಾವುದೇ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಕ್ರಾಂತಿಯನ್ನು ಪ್ರಚೋದಿಸಲು ಪಶ್ಚಿಮವು ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಅವರ ಗುರಿಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ, ನಮ್ಮ ಭೌಗೋಳಿಕ ರಾಜಕೀಯ ವಿರೋಧಿಗಳು ಇತ್ತೀಚಿನವರೆಗೂ ನಾವು ಅವರನ್ನು ಕರೆಯುತ್ತಿದ್ದ ನಮ್ಮ ವಿರೋಧಿಗಳು - ಯಾರನ್ನಾದರೂ, ಯಾವುದೇ ದೇಶವನ್ನು ಬೆಂಕಿಯ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಇರಿಸಲು ಸಿದ್ಧರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನು ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿನ ಕೇಂದ್ರಬಿಂದುವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಲು ವರ್ಣ ಕ್ರಾಂತಿಯನ್ನು ಪ್ರಚೋದಿಸಲು ಸಿದ್ಧವಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದರು.

English summary

Accusing the West of fomenting color revolution in any country for geopolitical gains, Russian President Vladimir Putin said the West has looted countries like India against the values ​​of "truth, freedom and justice".