ದಕ್ಷಿಣ ಕೊರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಮಾಸ್ಕ್ ಬದಲು ಬಳಸುತ್ತಿರುವ 'ಕೋಸ್ಕ್‌' ವಿಶೇಷತೆ ಏನು?

ದಕ್ಷಿಣ ಕೊರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಕೊರೊನಾ ಸೋಂಕು ತಡೆಗೆ ಮಾಸ್ಕ್ ಬದಲು ಕೋಸ್ಕ್ ಬಳಕೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

ದಕ್ಷಿಣ ಕೊರಿಯಾ ಮೂಲದ ಮಾಸ್ಕ್ ತಯಾರಿಕಾ ಕಂಪನಿಯು ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಮಾಸ್ಕ್ ಒಂದನ್ನು ತಯಾರಿಸಿದ್ದು, ಇದೀಗ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ.

ಅದರ ಆಕಾರ ಹಾಗೂ ಬಳಕೆಯ ವಿಧಾನದಿಂದಾಗಿ ತುಂಬಾ ಫೇಮಸ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ, ತಿನ್ನುವಾಗ ಅಥವಾ ಕುಡಿಯುವಾಗ ಧರಿಸಬಹುದಾದ ಮಾಸ್ಕ್ ಇದಾಗಿದೆ. ಮಾಸ್ಕ್ ಮೂಗನ್ನು ಮಾತ್ರ ಮುಚ್ಚುವಂಥದ್ದಾಗಿದೆ, ಬಾಯಿಯನ್ನು ಮುಕ್ತವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಆರಾಮವಾಗಿ ಆಹಾರ ಸೇವಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ.

ಅಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಸ್ಕ್‌ ಅನ್ನು ದಕ್ಷಿಣ ಕೊರಿಯಾದ ಅಟ್ಮನ್ ಎಂಬ ಕಂಪನಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದೆ. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ, ಇದು ಬಾಯಿ ಮತ್ತು ಮೂಗನ್ನು ಮುಚ್ಚುವ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಸ್ಕ್ ಆಗಿದ್ದು, ಅದನ್ನು ಮಡಚಬಹುದು, ಅದು ಮೂಗನ್ನು ಮಾತ್ರ ಮುಚ್ಚುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನಿಮಗೆ ಕುಡಿಯಲು ಅಥವಾ ಸುಲಭವಾಗಿ ತಿನ್ನಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ.

ಮಾಸ್ಕ್ ಅನೇಕ ಆನ್ ಲೈನ್ ಪ್ಲಾಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ ಮತ್ತು ಇದನ್ನು ಕೆಎಫ್80 ಮಾಸ್ಕ್ ಎಂದು ಟ್ಯಾಗ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಕೆಎಫ್ ಎಂದರೆ 'ಕೊರಿಯನ್ ಫಿಲ್ಟರ್' ಮತ್ತು ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತರೂಪದೊಂದಿಗೆ ಇರುವ ಸಂಖ್ಯೆಯು 0.3 ಮೈಕ್ರಾನ್ ಗಳಷ್ಟು ಸಣ್ಣ ಕಣಗಳನ್ನು ಫಿಲ್ಟರ್ ಮಾಡುವ ದಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಮಾಸ್ಕ್ ಹೊಂದಿದೆ.

ಆದ್ದರಿಂದ, ಅದರ ಪ್ರಕಾರ, ಕೆಎಫ್ 80 ಮಾಸ್ಕ್ 80 ಪ್ರತಿಶತ ದಕ್ಷತೆಯೊಂದಿಗೆ 0.3 ಮೈಕ್ರಾನ್ ಗಳಷ್ಟು ಸಣ್ಣ ಕಣಗಳನ್ನು ಫಿಲ್ಟರ್ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.

ಕೆಲವರು ಈ ವಿಚಿತ್ರ ಮುಖವಾಡಗಳ ವಿನ್ಯಾಸ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಬಳಕೆಯನ್ನು ಇನ್ನೂ ಜೀರ್ಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಕೆಲವರು ಧರಿಸುವವರನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಕೋಸ್ಕ್‌ನ ದಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಲಾಗಿದೆ.

South Korean mask manufacturing company has come up with a unique mask that covers only nose and can be worn while eating and drinking. This unique mask is on sale on different websites globally.