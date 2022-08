ಅಮೆರಿಕ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಚುನಾವಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಹಲವು ಭಾರತೀಯ ಮೂಲದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಗೆಲವು

International

oi-Naveenkumar N

ಈ ವಾರ ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್‌ನ ಹಲವು ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಚುನಾವಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಭಾರತೀಯ-ಅಮೆರಿಕನ್ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಪದ್ಮಾ ಕುಪ್ಪಾ, 56, ಮಿಚಿಗನ್‌ನಲ್ಲಿ ಎರಡು ಅವಧಿಯ ರಾಜ್ಯ ಪ್ರತಿನಿಧಿಯಾಗಿದ್ದು, ಈಗ 9 ಜಿಲ್ಲೆಯಿಂದ ರಾಜ್ಯ ಸೆನೆಟ್‌ಗೆ ಸ್ಪರ್ಧಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಅವರು ಆಗಸ್ಟ್ 2 ರಂದು ಡೆಮಾಕ್ರಟಿಕ್ ಪ್ರಾಥಮಿಕಕ್ಕೆ ಅವಿರೋಧವಾಗಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಿದರು ಮತ್ತು ಈಗ ನವೆಂಬರ್ 2022 ರ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ರಿಪಬ್ಲಿಕನ್ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಮೈಕೆಲ್ ವೆಬರ್ ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ.

"ರಾಜಕೀಯ ರಂಗಕ್ಕೆ ಬರಲು ನನ್ನ ಕಾರಣಗಳೆಂದರೆ, ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ವೇತನದಲ್ಲಿ ಇಕ್ವಿಟಿಯಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಅಮೇರಿಕದಲ್ಲಿ ಅಂತರವನ್ನು ಗುರುತಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಎಲ್ಲಾ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಮಾನ ಅವಕಾಶಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕಾಗಿ ಧನಸಹಾಯ ಮಾಡುವುದು ನನ್ನ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ" ಎಂದು ಪದ್ಮಾ ಕುಪ್ಪಾ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

"ಮಹಿಳೆಯರ ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿ ಹಕ್ಕುಗಳು ಮತ್ತು ವೈದ್ಯಕೀಯ ನಿರ್ಧಾರಗಳಲ್ಲಿ ಗೌಪ್ಯತೆ ಕೆಲವು ಡೆಮಾಕ್ರಟಿಕ್ ಪಕ್ಷದ ಮೌಲ್ಯಗಳು ನನ್ನನ್ನು ಪಕ್ಷದ ಕಡೆ ಸೆಳೆದಿವೆ. ನಾನು ಮಿಚಿಗನ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ಸಮುದಾಯದ ಜೊತೆ ಬೆರೆತುಹೋಗಿದ್ದೇನೆ. ಸಾಮಾನ್ಯ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಜನರನ್ನು ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೊಂದಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸುತ್ತೇನೆ." ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

English summary

