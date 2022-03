ಪುಟಿನ್ ವೈರಿ ಅಲೆಕ್ಸಿ ನವಲ್ನಿಗೆ 9 ವರ್ಷಗಳ ಜೈಲು ಶಿಕ್ಷೆ

International

oi-Mahesh Malnad

ಮಾಸ್ಕೋ, ಮಾರ್ಚ್ 23: ರಷ್ಯಾದ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕ ಅಲೆಕ್ಸಿ ನವಲ್ನಿ ಅವರನ್ನು ವಂಚನೆ ಮತ್ತು ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ನಿಂದನೆಯ ಅಪರಾಧಿ ಎಂದು ಘೋಷಿಸಲಾಗಿದೆ ಜೊತೆಗೆ ಗರಿಷ್ಠ ಭದ್ರತೆಯ ಜೈಲಿನಲ್ಲಿ ಒಂಬತ್ತು ವರ್ಷಗಳ ಶಿಕ್ಷೆ ವಿಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹಣ ದುರುಪಯೋಗ, ನ್ಯಾಯಾಂಗ ನಿಂದನೆ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ನವಲ್ನಿಗೆ 1.2 ಮಿಲಿಯನ್ ರೂಬಲ್ಸ್ (ಸುಮಾರು $11,500) ದಂಡವನ್ನು ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು ತೀರ್ಪು ನೀಡಿದರು.

ನವಲ್ನಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಮಾಸ್ಕೋದ ಪೂರ್ವದ ಜೈಲು ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿರುವ ಜೈಲಿನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ 2 1/2 ವರ್ಷಗಳ ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ವಿಷದ ದಾಳಿಯಿಂದ ಬದುಕುಳಿದ ನಂತರ ಪೆರೋಲ್ ಉಲ್ಲಂಘನೆಗಾಗಿ ಈಗಾಗಲೇ ಎರಡೂವರೆ ವರ್ಷಗಳ ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಪುಟಿನ್ ರಾಜಕೀಯ ವೈರಿ ನವಲ್ನಿಗೆ 13 ವರ್ಷಗಳ ಶಿಕ್ಷೆಗೆ ಆಗ್ರಹ

ಅಧ್ಯಕ್ಷ ವ್ಲಾಡಿಮಿರ್ ಪುಟಿನ್ ಅವರ ದೀರ್ಘಕಾಲದ ವೈರಿ ನವಲ್ನಿ ಅವರನ್ನು ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಕಾಲ ಕಂಬಿಗಳ ಹಿಂದೆ ಇರಿಸಲು ಹೊಸ ಪ್ರಯೋಗವನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅವರ ಸಹಚರರು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದು, ನವಲ್ನಿ ಮೇಲಿನ ಆರೋಪಗಳನ್ನು ಸತ್ಯಕ್ಕೆ ದೂರವಾದದ್ದು ಎಂದು ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಪ್ರಾಸಿಕ್ಯೂಟರ್ ನಡೆಜ್ಡಾ ಟಿಖೋನೋವಾ ಅವರು ನವಲ್ನಿಗೆ 13 ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿಗೆ ಮತ್ತು ನಂತರದ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಶಿಕ್ಷೆ ವಿಧಿಸಬೇಕೆಂದು ಕರೆ ನೀಡಿದರು. ನವಲ್ನಿಗೆ "ಎರಡು ವರ್ಷಗಳ ನಿರ್ಬಂಧಿತ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ" ಮತ್ತು 1.2 ಮಿಲಿಯನ್ ರೂಬಲ್ಸ್ ($10,600 ಅಥವಾ €9,700) ದಂಡ ವಿಧಿಸುವಂತೆ ಕೋರಿದರು.

ನವಲ್ನಿ ವಿರುದ್ಧದ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರದ ಆರೋಪಗಳು ಗರಿಷ್ಠ 10 ವರ್ಷಗಳ ದಂಡವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, 9 ವರ್ಷಗಳ ಶಿಕ್ಷೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ನಿಂದನೆಗೆ ಆರು ತಿಂಗಳವರೆಗೆ ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ನವಲ್ನಿ ಅವರ ಬೆಂಬಲಿಗರು ಮಾಸ್ಕೋದ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಿಂದ ವಿಚಾರಣೆಯನ್ನು ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸುವ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಟೀಕಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಇದು ಮಾಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ಬೆಂಬಲಿಗರಿಗೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳಿಗೆ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಸೀಮಿತಗೊಳಿಸಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ನವಲ್ನಿ, 45, ಜೈಲು ವೇಷವನ್ನು ಧರಿಸಿ ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಹಾಜರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ವಿಚಾರಣೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ವಿಸ್ತಾರವಾದ ಭಾಷಣಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಅವರ ವಿರುದ್ಧದ ಆರೋಪಗಳನ್ನು ನಕಲಿ ಎಂದು ಖಂಡಿಸಿದರು. ಜರ್ಮನಿಯಿಂದ ಹಿಂದಿರುಗಿದ ತಕ್ಷಣ ನವಲ್ನಿಯನ್ನು ಜನವರಿ 2021 ರಲ್ಲಿ ಬಂಧಿಸಲಾಯಿತು, ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಕ್ರೆಮ್ಲಿನ್ ಮೇಲೆ ಆರೋಪಿಸಿದ ವಿಷದಿಂದ ಚೇತರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಐದು ತಿಂಗಳುಗಳನ್ನು ಕಳೆದರು, ಬಂಧನದ ನಂತರ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದ ನಂತರ, ಒತ್ತಾಯಿಸುವ ವಂಚನೆ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ 2014 ರ ಅಮಾನತುಗೊಳಿಸಿದ ಶಿಕ್ಷೆಯಿಂದ ಉಂಟಾದ ಪೆರೋಲ್ ಉಲ್ಲಂಘನೆಗಳ ಮೇಲೆ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಅವರಿಗೆ 2 1/2 ವರ್ಷಗಳ ಜೈಲು ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ವಿಧಿಸಿತು.

ನವಲ್ನಿಯವರ ಸೆರೆವಾಸದ ನಂತರ, ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಅವರ ಸಹಚರರು ಮತ್ತು ಬೆಂಬಲಿಗರ ಮೇಲೆ ವ್ಯಾಪಕವಾದ ದಬ್ಬಾಳಿಕೆಯನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದರು. ಅವರ ನಿಕಟ ಮಿತ್ರರು ಅನೇಕ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಆರೋಪಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿದ ನಂತರ ರಷ್ಯಾವನ್ನು ತೊರೆದಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಅವರ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ವಿರುದ್ಧದ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಫಾರ್ ಫೈಟಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಸುಮಾರು 40 ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಕಚೇರಿಗಳ ಜಾಲವನ್ನು ಉಗ್ರಗಾಮಿ ಎಂದು ನಿಷೇಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕಳೆದ ತಿಂಗಳು, ರಷ್ಯಾದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ನವಲ್ನಿ ಮತ್ತು ಅವರ ಹಲವಾರು ಸಹಚರರನ್ನು ಉಗ್ರಗಾಮಿಗಳು ಮತ್ತು ಭಯೋತ್ಪಾದಕರ ಸರ್ಕಾರ ಗುರುತಿಸಿದೆ.

English summary

Alexei Navalny, Russian opposition leader, on Tuesday was convicted of fraud and contempt of court and sentenced to nine years in a maximum-security prison on Tuesday. A judge also ruled that Navalny would have to pay a fine of 1.2 million rubles (about $11,500).