ಇಟಲಿಯಲ್ಲಿ 60 ವರ್ಷದ ಒಳಗಿನವರಿಗೆ ಅಸ್ಟ್ರಾಜೆನೆಕಾ ಲಸಿಕೆ ನಿಷೇಧ

ರೋಮ್, ಜೂನ್ 12: ಇಟಲಿಯಲ್ಲಿ 60 ವರ್ಷದೊಳಗಿನವರಿಗೆ ಅಸ್ಟ್ರಾಜೆನೆಕಾ ಲಸಿಕೆ ನೀಡದಂತೆ ನಿಷೇಧ ಹೇರಲಾಗಿದೆ. ಯುವತಿಯೊಬ್ಬಳು ಲಸಿಕೆ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ಬಳಿಕ ಮೃತಪಟ್ಟಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಲಸಿಕೆ ನೀಡದಂತೆ ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಮೇ 25 ರಂದು ಅಸ್ಟ್ರಾಜೆನೆಕಾದ ಲಸಿಕೆ ಪಡೆದಿದ್ದ ಕ್ಯಾಮಿಲಾ ಕ್ಯಾನೆಫೆ ಎಂಬ 18 ವರ್ಷದ ಯುವತಿ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದರು. ಈ ವಿಚಾರ ಅಲ್ಲಿನ ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ಹಾಗೂ ರಾಜಕೀಯ ವಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆಯ ವಿಷಯವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಟ್ಟಿತ್ತು.

ಆಂಗ್ಲೋ-ಸ್ವೀಡಿಶ್ ಕಂಪನಿಯ ಲಸಿಕೆಯನ್ನು ಆತಂಕಗಳ ಹೊರತಾಗಿಯೂ ಎಲ್ಲಾ ವಯಸ್ಸಿನವರಿಗೆ ಬಳಸುತ್ತಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಲಸಿಕೆ ಪಡೆದ ಯುವತಿಯು ರಕ್ತ ಹೆಪ್ಪುಗಟ್ಟಿ ಮೃತಪಟ್ಟ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಟಲಿ ಸರ್ಕಾರ ಈ ತೀರ್ಮಾನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ.

ಅಸ್ಟ್ರಾಜೆನೆಕಾದ ಮೊದಲ ಡೋಸ್ ಪಡೆದ 60 ವರ್ಷದೊಳಗಿನ ಜನರಿಗೆ ಎರಡನೇ ಡೋಸ್ವೆಳೆ ಬೇರೆ ಲಸಿಕೆ ನೀಡುವುದಾಗಿ ಸರ್ಕಾರದ ಮುಖ್ಯ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಲಹೆಗಾರ ಫ್ರಾಂಕೊ ಲೊಕೊಟೆಲ್ಲಿ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ಟೀಕೆಗಳ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿತನ್ನ ನಿರ್ಧಾರ ಪ್ರಕಟಿಸಿರುವ ಇಟಲಿ ಸರ್ಕಾರ, ಇನ್ನುಮುಂದೆ 60 ವರ್ಷ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟಿವರಿಗೆ ಮಾತ್ರವೇ ಅಸ್ಟ್ರಾಜೆನೆಕಾ ಲಸಿಕೆ ನೀಡುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಆದರೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲಾ ಆರೋಪ ಬಂದಿದ್ದರೂ ಅಸ್ಟ್ರಾಜೆನೆಕಾ ಇದುವರೆಗೂ ಯಾವುದೇ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ನೀಡಿಲ್ಲ.

The Italian government said on Friday it was restricting the use of the AstraZeneca Covid-19 vaccine to people over the age of 60, after a teenager who had received the shot died from a rare form of blood clotting.