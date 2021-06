ಇಸ್ರೇಲ್‌: ಫೈಜರ್ ಲಸಿಕೆ ಪಡೆದ ಯುವಕರಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ ಮಯೋಕಾರ್ಡಿಟಿಸ್

International

ನವದೆಹಲಿ, ಜೂನ್ 02: ಇಸ್ರೇಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಫೈಜರ್ ಲಸಿಕೆ ಪಡೆದ ಯುವಕರಲ್ಲಿ ಮಯೋಕಾರ್ಡಿಟಿಸ್(ಹೃದಯ ಸ್ನಾಯುವಿನ ಉರಿಯೂತ) ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಆತಂಕಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.

ಇದು ಕೊರೊನಾ ಲಸಿಕೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ್ದು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಮಯೋಕಾರ್ಡಿಟಿಸ್ ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಇದು ದೇಹದ ಪ್ರತಿರಕ್ಷಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಹಾಗೂ ಹೃದಯದ ಸ್ನಾಯುಗಳಲ್ಲಿ ಉರಿಯೂತವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ಆಗಾಗ ಹೃದಯಕ್ಕೆ ಪಂಪ್ ಮಾಡುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಅಥವಾ ಅಸಹಜ ನೋವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.

ಮಯೋಕಾರ್ಡಿಟಿಸ್ ಎಂದರೆ ಹೃದಯ ಸ್ನಾಯುವಿನ ಉರಿಯೂತ (ಮಯೋಕಾರ್ಡಿಯಂ). ಹೃದಯ ಸ್ನಾಯುವಿನ ಉರಿಯೂತವು ಹೃದಯ ಸ್ನಾಯು ಕೋಶಗಳ ಕ್ಷೀಣತೆ ಅಥವಾ ಸಾವಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ.

ಮಯೋಕಾರ್ಡಿಟಿಸ್ ಅನೇಕ ವಿಭಿನ್ನ ಕಾರಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಮತ್ತು ಇದು ಸೌಮ್ಯವಾದ (ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಪರಿಹರಿಸುವುದು) ಮಾರಣಾಂತಿಕ ಕಾಯಿಲೆಗೆ ವೇಗವಾಗಿ ಪ್ರಗತಿಯಾಗುವ ಫಲಿತಾಂಶಗಳ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು.

ಮಯೋಕಾರ್ಡಿಟಿಸ್ ಅನ್ನು ಪೆರಿಕಾರ್ಡಿಟಿಸ್‌ನಿಂದ ಬೇರ್ಪಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಏಕೆಂದರೆ ಪೆರಿಕಾರ್ಡಿಟಿಸ್ ಎನ್ನುವುದು ಹೃದಯವನ್ನು ಸುತ್ತುವರೆದಿರುವ ಚೀಲದ ಉರಿಯೂತವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಮಯೋಕಾರ್ಡಿಟಿಸ್ ಮಾಡುವಂತೆ ಹೃದಯ ಸ್ನಾಯುಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಪೆರಿಕಾರ್ಡಿಟಿಸ್ ಮತ್ತು ಮಯೋಕಾರ್ಡಿಟಿಸ್ ಎರಡನ್ನೂ ಹೊಂದಿರುವ ರೋಗಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದು ಅಸಾಮಾನ್ಯವೇನಲ್ಲ.

Israel's Health Ministry said on Tuesday it found the small number of heart inflammation cases observed mainly in young men who received Pfizer's COVID-19 vaccine in Israel were likely linked to their vaccination.