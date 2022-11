ಪರಮಾಣು ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರ ಸಂಗ್ರಹ: ಭಾರತ, ಚೀನಾ-ಪಾಕಿಸ್ತಾನಗಿಂತಲೂ ಹಿಂದೆ ಇದೆಯೇ?

International

oi-Minuddin Nadaf

ಕಳೆದ 8 ತಿಂಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ರಷ್ಯಾ-ಉಕ್ರೇನ್ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಪರಮಾಣು ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳ ಚರ್ಚೆಯ ನಂತರ ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ಆತಂಕ ಮತ್ತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಏಷ್ಯಾ-ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಚೀನಾದ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಆಕ್ರಮಣವನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು, ಅಮೆರಿಕ ಕೂಡ ವಿನಾಶಕಾರಿ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳ ನಿಯೋಜನೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತಿದೆ. ನಮ್ಮ ನೆರೆಯ ಚೀನಾ ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನಗಳು ಪರಮಾಣು ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಹಿಂದಿಕ್ಕಿವೆ.

ಹಾಗಾದರೆ ಅಣ್ವಸ್ತ್ರ ತಯಾರಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಚೀನಾ ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕಿಂತ ಹಿಂದೆ ಬಿದ್ದಿದೆಯೇ?. ಹೊಸ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿದರೆ, ಭಾರತವೂ ಪರಮಾಣು ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳ ಸಂಗ್ರಹವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕೇ? ಈ ಕುರಿತು ರಕ್ಷಣಾ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಕುರಿತು ಮಾಜಿ ಡಿಆರ್‌ಡಿಒ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಮತ್ತು ಜೆಎನ್‌ಯು ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಸತ್ಯೇಂದ್ರ ಶರ್ಮಾ ಅವರು ಒಂದಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಇಂದು ಚೀನಾ ಒಟ್ಟು 350 ಪರಮಾಣು ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಮುಂದಿನ ಎಂಟು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಇದು 1000ಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಇನ್ನು ಪಾಕಿಸ್ತಾನವು ಹದಿನೈದು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ 60 ಪರಮಾಣು ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿತ್ತು. ಇಂದು 165ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಎರಡೂ ನೆರೆಯ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ನಮಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಪರಮಾಣು ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ. ಮತ್ತು ಅವರು ತಮ್ಮ ಸ್ಟಾಕ್ ವೇಗವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

