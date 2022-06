ಭಾರತ ಇರುವ ಗುಂಪಿಗೆ ಸೇರಲು ಬಯಸುತ್ತಿರುವ ಇರಾನ್, ಅರ್ಜೆಂಟೀನಾ

International

ದುಬೈ, ಜೂನ್ 28: ವಿಶ್ವದ ಪ್ರಮುಖ ಶಕ್ತಿ ಕೇಂದ್ರವಾಗುವ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿರುವ ಬ್ರಿಕ್ಸ್ ದೇಶಗಳ ಗುಂಪು (BRICS Group) ಬಹಳ ದೇಶಗಳ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ. ಬ್ರೆಜಿಲ್, ರಷ್ಯಾ, ಭಾರತ, ಚೀನಾ ಮತ್ತು ಸೌತ್ ಆಫ್ರಿಕಾ ದೇಶಗಳು ಈ ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿವೆ. ಈಗ ಇರಾನ್ ಮತ್ತು ಅರ್ಜೆಂಟೀನಾ ದೇಶಗಳೂ ಬ್ರಿಕ್ಸ್ ಗುಂಪಿಗೆ ಸೇರಲು ಬಯಸುತ್ತಿವೆ.

ಬ್ರಿಕ್ಸ್ ಗುಂಪು ಸೇರಲು ಇರಾನ್ ದೇಶ ಈಗಾಗಲೇ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿರುವುದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ. "ಬ್ರಿಕ್ಸ್ ಗುಂಪಿಗೆ ಇರಾನ್ ಸೇರಿದರೆ ಮೌಲ್ಯ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ" ಎಂಬುದು ಇರಾನ್‌ನ ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವಾಲಯದ ವಕ್ತಾರರು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.

ಅರ್ಜೆಂಟೀನಾ ಕೂಡ ಈ ಗುಂಪು ಸೇರಲು ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ ಎಂದು ರಷ್ಯಾದ ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವಾಲಯದ ವಕ್ತಾರೆ ಮಾರಿಯಾ ಜಕಾರೊವಾ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅರ್ಜೆಂಟೀನಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಆಲ್ಬರ್ಟೊ ಫರ್ನಾಂಡಿಸ್ ಇತ್ತೀಚೆಗಷ್ಟೇ ತಮ್ಮ ದೇಶವನ್ನು ಬ್ರಿಕ್ಸ್‌ಗೆ ಜೋಡಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಇಚ್ಛೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದರು.

ಮೂಲಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಇರಾನ್ ಮತ್ತು ಅರ್ಜೆಂಟೀನಾ ದೇಶಗಳನ್ನು ಬ್ರಿಕ್ಸ್ ಗುಂಪಿಗೆ ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ರಷ್ಯಾ ಪ್ರಬಲ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಬಹುದು. ಚೀನಾ ಕೂಡ ಬೆಂಬಲ ನೀಡಬಹುದು. ಭಾರತದ ನಡೆ ಏನಿರುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ಕುತೂಹಲ.

