ನಾಸಾದ ಗಗನಯಾತ್ರಿಗಳ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಮೂಲದ ಅನಿಲ್ ಮೆನನ್

ತರಬೇತಿ ಗಗನಯಾತ್ರಿಗಳ 10 ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ನಾಸಾ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಮೂಲದ ಅನಿಲ್ ಮೆನನ್ ಕೂಡಾ ಇದ್ದಾರೆ ಎನ್ನುವುದು ಸಂತಸದ ಸಂಗತಿಯಾಗಿದೆ.

ಎರಡು ವರ್ಷಗಳ ಆರಂಭಿಕ ಗಗನಯಾತ್ರೆ ತರಬೇತಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಜನವರಿ 2022ರಲ್ಲಿ ಕರ್ತವ್ಯಕ್ಕೆ ವರದಿ ಮಾಡಲಿರುವ ಹೊಸ ನೇಮಕಾತಿಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಮೂಲದ ಅನಿಲ್ ಮೆನನ್ ಕೂಡ ಸೇರಿದ್ದಾರೆ.

ಉಕ್ರೇನಿಯನ್ ಹಾಗೂ ಭಾರತೀಯ ವಲಸಿಗರಿಗೆ ಜನಿಸಿದ ಅವರು 2014ರಲ್ಲಿ ನಾಸಾ ಫ್ಲೈಟ್ ಸರ್ಜನ್ ಆಗಿ ನೇಮಕವಾಗಿದ್ದರು.

2018ರಲ್ಲಿ ಅವರು ಸ್ಪೇಸ್ ಎಕ್ಸ್‌ಗೆ ಸೇರಿದರು ಅವರು ಐದು ಉಡಾವಣೆಗಳಿಗೆ ಪ್ರಮುಖ ವಿಮಾನ ಸರ್ಜನ್ ಆಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು. ಅವರು ತುರ್ತು ಔಷಧ ಹಾಗೂ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಔಷಧದ ಕುರಿತು ಹಲವು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಪ್ರಬಂಧಗಳನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಅಮೆರಿಕಾವನ್ನುಪ್ರತಿನಿಧಿಸಲು ಮತ್ತು ನಾಸಾದ ಭವಿಷ್ಯದ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳಿಗಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು 12,000 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಅರ್ಜಿದಾರರಿಂದ ಆಯ್ಕೆಯಾದ 10 ಹೊಸ ಗಗನಯಾತ್ರಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಸೋಮವಾರ ನಾಸಾ ಘೋಷಿಸಿದೆ.

ಈ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳ ಆರಂಭಿಕ ಗಗನಯಾತ್ರಿ ತರಬೇತಿ ಜನವರಿ 2022 ಆರಂಭವಾಗಲಿದೆ. 10 ಗಗನಯಾತ್ರಿಗಳ ತರಬೇತಿ ನಂತರ, ಅವರನ್ನು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ನಿಲ್ದಾಣ ,ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶದಲ್ಲಿನ ಇತರ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳಿಗೆ ಅಥವಾ ನಾಸಾ ಚಂದ್ರಯಾನ ಯೋಜನೆ ಆರ್ಟೆಮಿಸ್ ಮಿಷನ್‌ಗೂ ಈ ಗಗನಯಾತ್ರಿಗಳನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ವರದಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.

ನಾವು ನಾಸಾದ 2021 ಗಗನಯಾತ್ರಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಬ್ಯಾಚ್‌ನ ಹೊಸ Explorers, ಆರ್ಟೆಮಿಸ್‌ನ 10 ಸದಸ್ಯರುನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತೇವೆ" ಎಂದು ನೆಲ್ಸನ್ ಹೇಳಿದರು. ತಂಡದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ವಿವಿಧ ವಿಷಯ ಪರಿಣಿತರಿದ್ದಾರೆ ಆದರೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅವರು ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಧರ್ಮವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತಾರೆ ಇ ಪ್ಲುರಿಬಸ್ ಯುನಮ್ - ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನಾಸಾದ ಹೇಳಿಕೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ಗಗನಯಾತ್ರಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ತರಬೇತಿಯನ್ನು ಐದು ಪ್ರಮುಖ ವರ್ಗಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಅವರು ತುರ್ತು ಔಷಧ ಮತ್ತು ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಔಷಧದ ಕುರಿತು ಹಲವಾರು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಪ್ರಬಂಧಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಪ್ರಕಟಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ನಾಸಾದ ನಿರ್ವಾಹಕರಾದ ಬಿಲ್ ನೆಲ್ಸನ್ ಅವರು 2021 ರ ಗಗನಯಾತ್ರಿ ಬ್ಯಾಚ್‌ನ ಸದಸ್ಯರನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿದರು.

ಇದು ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿನ ಮೊದಲ ಹೊಸ ಬ್ಯಾಚ್‌ ಅಗಿದ್ದು ಹ್ಯೂಸ್ಟನ್‌ನಲ್ಲಿರುವ NASA ದ ಜಾನ್ಸನ್ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಕೇಂದ್ರದ ಬಳಿ ಇರುವ ಎಲಿಂಗ್ಟನ್ ಫೀಲ್ಡ್‌ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಬ್ಯಾಚ್‌ನ ಸದಸ್ಯರನ್ನು ಪರಿಚಯಮಾಡಿಕೊಡಲಾಯಿತು.

*ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ನಿಲ್ದಾಣದ ಸಂಕೀರ್ಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವುದು ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಿಸುವುದು

*ಸಂಕೀರ್ಣ ರೊಬೊಟಿಕ್ಸ್ ಕೌಶಲ್ಯಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು

*ರಷ್ಯನ್ ಭಾಷಾ ಕೌಶಲ್ಯ ತರಬೇತಿ

*ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ನಡಿಗೆ ತರಬೇತಿ

*T-38 ತರಬೇತಿ ಜೆಟ್ ಅನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸುವುದು

