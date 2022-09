ಅಮೆರಿಕದ ಫ್ಲೋರಿಡಾದಲ್ಲಿ ಚಂಡಮಾರುತ: ಭಯಾನಕ ದೃಶ್ಯಗಳು ವೈರಲ್

International

ಇಯಾನ್ ಚಂಡಮಾರುತ ಬುಧವಾರದಂದು ಅಮೆರಿಕದ ಫ್ಲೋರಿಡಾ ಕರಾವಳಿಗೆ ಅಪ್ಪಳಿಸಿದೆ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮ ಫ್ಲೋರಿಡಾ ಧಾರಾಕಾರ ಮಳೆ ಮತ್ತು ತೀವ್ರ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಗಾಳಿ ಬೀಸುತ್ತಿದೆ. ಚಂಡಮಾರುತದ ದೃಶ್ಯಗಳು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿವೆ. ಇದು ಯುಎಸ್‌ನಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾದ ಅತ್ಯಂತ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಚಂಡಮಾರುತಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ವರದಿಗಾರರು ಬಿರುಗಾಳಿಗೆ ನಿಂತುಕೊಳ್ಳಲು ಆಗದ ಮತ್ತು ಶಾರ್ಕ್‌ಗಳು ತೀರಕ್ಕೆ ಕೊಚ್ಚಿಹೋದ ವಿಡಿಯೋಗಳು ಬಹಿರಂಗಗೊಂಡಿವೆ. ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಮರಗಿಡಗಳು ಬಿರುಗಾಳಿಗೆ ಹಾರಿಹೋಗುವ ದೃಶ್ಯಗಳು ಕಾಣಬಹುದು.

ಈ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳೀಯರು ಸೆರೆಹಿಡಿದ ಕೆಲವು ದೃಶ್ಯಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ:

4 ಚಂಡಮಾರುತವು ಫ್ಲೋರಿಡಾ ಕರಾವಳಿಯನ್ನು ಅಪ್ಪಳಿಸಿದೆ. ಈ ವೇಳೆ ಗಂಟೆಗೆ 241 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಗಾಳಿ ಬೀಸಿದೆ. PowerOutage.us ಪ್ರಕಾರ ಫ್ಲೋರಿಡಾದಲ್ಲಿ 1.8 ದಶಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನರು ವಿದ್ಯುತ್ ಇಲ್ಲದೆ ಕಾಲಕಳೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮೂರು ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮನೆ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಾರವು ವಿದ್ಯುತ್ ಇಲ್ಲದೆ ಇತ್ತು ಎಂದು ವರದಿಗಳಾಗಿವೆ.

Ian Hurricane- ಕ್ಯೂಬಾ ಹಾಳುಗೆಡವಿ ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಡುತ್ತಿರುವ ಇಯಾನ್ ಚಂಡಮಾರುತ

ಚಂಡಮಾರುತದಿಂದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಫಾರ್ಮರ್‌ಗಳು ಸ್ಫೋಟಗೊಂಡಿವೆ. ಚಂಡಮಾರುತದಿಂದಾಗಿ ಕ್ಯೂಬಾದಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಜನರು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ಇದು ಫ್ಲೋರಿಡಾದಲ್ಲಿ ಭೂಕುಸಿತವನ್ನೂ ಉಂಟು ಮಾಡಿದೆ. ದೇಶದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಗ್ರಿಡ್ ಅನ್ನು ಸಹ ಹಾನಿಗೊಳಿಸಿದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ 11 ಮಿಲಿಯನ್ ಜನರು ವಿದ್ಯುತ್ ಇಲ್ಲದೆ ಕಾಲಕಳೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಚಂಡಮಾರುತ ಕರಾವಳಿಯನ್ನು ಸಮೀಪಿಸುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಫ್ಲೋರಿಡಾ ಕರಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ದೋಣಿ ಮುಳುಗಿ 20 ಕ್ಯೂಬನ್ ವಲಸಿಗರು ನಾಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಯುಎಸ್ ಗಡಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ವರದಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

Transformers blowing all around us,lighting up the sky taking out communications and electricity. I just took this video seconds ago #bradentonfl #hurricaneian @CNNweather @CNNweather @cnnbrk pic.twitter.com/0cDfseLolx

ಸರ್ಕಾರದ ನೆರವು

ಚಂಡಮಾರುತವು ಫ್ಲೋರಿಡಾದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಭಾರಿ ಪ್ರವಾಹವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಿದಾಗ, ಫೆಡರಲ್ ಸರ್ಕಾರವು ವೈದ್ಯಕೀಯ ತಂಡಗಳೊಂದಿಗೆ 300 ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್‌ಗಳನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿತು. ಚಂಡಮಾರುತ ಹಾದುಹೋದ ನಂತರ 3.7 ಮಿಲಿಯನ್ ಊಟ ಮತ್ತು 3.5 ಮಿಲಿಯನ್ ಲೀಟರ್ ನೀರನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ಸಿದ್ಧತೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

We were in the eye wall of Cat. 4 #Hurricane #Ian for over 5 hours and the back side was the worst.

I haven't experienced anything close to this in over 30 years @weatherchannel pic.twitter.com/wfEqcuEBAm