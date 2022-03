ರಷ್ಯಾದಿಂದ ಯುಎಸ್ ಆಮದು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಪ್ರಮಾಣ ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾ?

International

oi-Rajashekhar Myageri

ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್, ಮಾರ್ಚ್ 3: ರಷ್ಯಾ ಮತ್ತು ಉಕ್ರೇನ್ ನಡುವಿನ ಮಹಾಸಮರ ಎಂಟನೇ ದಿನಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟಿದೆ. ಇದರ ಮಧ್ಯೆ ರಷ್ಯಾದ ಮೇಲೆ ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ವಿಧಿಸಿದ ನಿರ್ಬಂಧಗಳಿಂದ ಜಾಗತಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬೆಲೆ ಗಗನಮುಖಿ ಆಗಲಿದೆ ಎಂದು ವಿಶ್ಲೇಷಕರು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ರಷ್ಯಾದಿಂದಲೇ ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಶೇ.8ರಷ್ಟು ಇಂಧನವನ್ನು ಆಮದು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದು, ಈಗ ಅದೆಲ್ಲಕ್ಕೂ ನಿರ್ಬಂಧ ವಿಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಇಂಧನ ಆಮದು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಪರ್ಯಾಯ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಯುಎಸ್‌ಗೆ ಅತಿಹೆಚ್ಚು ತೈಲ ಆಮದಾಗುತ್ತದೆ. ವಿಶ್ವದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ತೈಲ ಗ್ರಾಹಕ ಎನಿಸಿರುವ ಯುಎಸ್‌ಗೆ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ಬಿಸಿ ತಟ್ಟಲಿದೆ ಎಂದ ವಿಶ್ಲೇಷಕರು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಉಕ್ರೇನ್ ಮತ್ತು ರಷ್ಯಾ ನಡುವಿನ ಯುದ್ಧವು ಇಂಧನ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಗೆ ಹೇಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ?, ರಷ್ಯಾದಿಂದ ಯುಎಸ್‌ಗೆ ಆಮದು ಆಗುವ ಇಂಧನ ಪ್ರಮಾಣ ಎಷ್ಟು?, ರಷ್ಯಾದ ಮೇಲೆ ಯುಎಸ್‌ ಜಾರಿಗೊಳಿಸಿರುವ ನಿರ್ಬಂಧಗಳ ಪರಿಣಾಮ ಹೇಗಿರಲಿದೆ?, ಜಗತ್ತಿನ ಇತರೆ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಮೇಲೂ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರಲಿದೆಯೇ ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ಒಂದು ವಿಶೇಷ ವರದಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ಓದಿ.

English summary

Russia doesn't export much oil to the United States, but it's just enough that the threat of banning its crude from American shores is driving gas prices, experts say.