ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅತ್ಯಂತ ದಯನೀಯ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ತಲುಪುತ್ತಿದೆ. ತಾಲಿಬಾನ್‌ಗಳ ಆಕ್ರಮಣದಿಂದ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ನಿಯಂತ್ರಣ ಸಂಪೂರ್ಣ ಕುಸಿದು ಹೋಗಿದೆ. ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳ ಮೇಲೆ ತಾಲಿಬಾನ್ ಅನೇಕ ನಿರ್ಬಂಧಗಳನ್ನು ಹೇರಿದೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಪತ್ರಕರ್ತರು ಹಾಗೂ ಮಹಿಳೆಯರನ್ನು ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದು ತುಂಬಾ ನೋವಿನ ಸಂಗತಿಯಾಗಿದೆ. ಇನ್ನೂ ಫುಟ್‌ಬಾಲ್ ಮೇಲಿನ ಪ್ರೀತಿಯು ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನದ ಮಹಿಳೆಯರು ಮತ್ತು ಹುಡುಗಿಯರ ಮೇಲೆ ದೇಶವನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡ ತಾಲಿಬಾನ್‌ನನ್ನು ಕೆರಳಿಸಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಆಟಗಾರರು ತಾಲಿಬಾನಿಗಳಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡು ಬ್ರಿಟನ್‌ಗೆ ವಲಸೆ ಹೋಗುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವೇಳೆ ತಾವು ಅನುಭವಿಸಿದ ಪ್ರಯಾಣದ ಭಯಾನಕತೆಯನ್ನು ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಫುಟ್‌ಬಾಲ್ ಆಟಗಾರ್ತಿ ಸಬೆರಿಯಾ

ಪುಡ್ಬಾಲ್ ಆಟಗಾರ್ತಿ ಸಬೆರಿಯಾ ಅಫ್ಘಾನ್ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಯುವ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ತಂಡದ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ 24 ವರ್ಷದ ಚೆಲ್ಸಿಯಾ ಅವರ ಅಭಿಮಾನಿ. ಫುಡ್ಬಾಲ್ ಅವರ ಕನಸಿನ ಕ್ರೀಡೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಅವರು ಇದರಲ್ಲಿ ಸಾಧನೆ ಮಾಡುವ ಮಹದಾಸೆ ಹೊಂದಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಮಹಿಳೆಯರು ಆಡುವುದು ತಾಲಿಬಾನ್ ನಿಯಮಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿದ್ದು, ಹೀಗಾಗಿ ಅಪಾಯದಲ್ಲಿದ್ದ ಆಟಗಾರ್ತಿಯರು ಬ್ರಿಟನ್‌ಗೆ ವಲಸೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗೆ ವಲಸೆ ಹೋದ ಆಟಗಾರ್ತಿ ಸಬೆರಿಯಾ ಮತ್ತು ಅವರ ತಂಡ ತಮ್ಮ ಪ್ರಯಾಣದ ಬಗ್ಗೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದೆ.

ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಮಾಧ್ಯಮ ಸಂಸ್ಥೆ ದಿ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಪ್ರಕಾರ, ಈಗ ತನ್ನ ತಂಡ ಮತ್ತು ಅವರ ಕೆಲವು ಸಂಬಂಧಿಕರೊಂದಿಗೆ ಯುಕೆಯಲ್ಲಿರುವ ಹೋಟೆಲ್‌ನಲ್ಲಿದೆ. ಸಬೆರಿಯಾ ಮತ್ತು ಅವರ ತಂಡದವರು ತಾಲಿಬಾನ್ ತಮ್ಮ ತಾಯ್ನಾಡನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡ ನಂತರ ತಿಂಗಳುಗಳ ಕಾಲ ಹಿಂಸೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದೆ. ಅಫ್ಘಾನ್‌ನಲ್ಲಿ ತಾಲಿಬಾನಿಗಳಿಂದ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಆಟಗಾರರು ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಹೇಗೆ? ಅನ್ನೋದನ್ನು ಆಟಗಾರ್ತಿ ಸಬೆರಿಯಾ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

"ತಾಲಿಬಾನ್ ಆಡಳಿತಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ, ನಾನು ಕೆಲಸದಲ್ಲಿದ್ದೆ. ನನ್ನ ಪತಿ ನನ್ನನ್ನು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಲು ಬಂದರು. ನಾವು ಹೆದರುತ್ತಿದ್ದೆವು ಏಕೆಂದರೆ ನಾವು ಬೀದಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡ ಏಕೈಕ ಜನರು ಅಂದ್ರೆ ಅದು ತಾಲಿಬಾನಿಗಳು ಮಾತ್ರ. ಅವರು ಕಂಡಕಂಡಲ್ಲಿ ಶೂಟಿಂಗ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಗುಂಡಿನ ಚಕಮಕಿ ನಡೆಯುತ್ತಿತ್ತು. ಹೀಗಾಗಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ತುಂಬಾ ಹೆದರುತ್ತಿದ್ದರು" ಎಂದು ಸಬೇರಿಯಾ ಕರಾಳ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ತಾಲಿಬಾನ್ ಇಡೀ ದೇಶವನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡ ನಂತರ ಅವಳು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯಕ್ಕೆ ಹಾಜರಾಗಲು ಅಥವಾ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಇನ್ನೂ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಕನಸು ದೂರವಾಗಿತ್ತು. ಸಬೆರಿಯಾ 13 ವರ್ಷದವಳಿದ್ದಾಗ ಹೆರಾತ್ ಅವರ ತವರು ಪ್ರಾಂತ್ಯದ ಬೀದಿಗಳಲ್ಲಿ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಆಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ಸಬೆರಿಯಾ ಅವರು ಹುಡುಗಿಯರ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಆಟಗಾರರಾಗಿ ಆಡುವುದು ಬಹಳ ಅಪಾಯಕಾರಿಯಾಗಿತ್ತು, ಆದರೆ ಅವರು ಆಟದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಗುರುತಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದರು. ಹೀಗಾಗಿ ಆಟದ ಕನಸು ಬಿಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಅವರು ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಯೋಜಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದಾಗ ಇದು ಸಂಭವಿಸಿದೆ.

ಫುಟ್‌ಬಾಲ್ ತಂಡ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಹೇಗೆ?

ಸಬೆರಿಯಾ ಮತ್ತು ಅವರ ತಂಡ ಮೊದಲು ರಾಜಧಾನಿ ಕಾಬೂಲ್‌ನ ಹಾಸ್ಟೆಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟುಗೂಡಿದರು. "ನಾವು ಕಾಬೂಲ್‌ಗೆ ಬಂದಾಗ, ತಾಲಿಬಾನ್‌ಗಳು ಎಲ್ಲೆಡೆ ಇದ್ದುದರಿಂದ ಅದು ತುಂಬಾ ಭಯಾನಕವಾಗಿತ್ತು" ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. "ತಾಲಿಬಾನ್‌ ಗಳು ಚೆಕ್‌ಪೋಸ್ಟ್‌ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರು. ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಅವರು ಜನರನ್ನು ಹೊಡೆಯುತ್ತಿದ್ದರು. ಅವರ ಬಳಿ ಬಂದೂಕುಗಳಿದ್ದವು. ನಾವು ಪ್ರತಿ ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ಹಿಂಸೆಯನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ. ಹೀಗಾಗಿ ನಾವು ಕಾಬೂಲ್ ಹಾಸ್ಟೆಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಅಡಗಿಕೊಂಡಿದ್ದೆವು, ಅವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಹುಡುಕುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಭರವಸೆಯಿಂದ ನಾವು ಎಲ್ಲಾ ಬಾಗಿಲುಗಳನ್ನು ಲಾಕ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವು"

ಹಾಸ್ಟೆಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಹುಡುಗಿಯರು ಇದ್ದರು ಅವರೊಂದಿಗೆ ಅವರ ಪೋಷಕರು ಇರಲಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಹಣದ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಅವರನ್ನು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವುದು ಕಷ್ಟಕರವಾಗಿತ್ತು. ಹೀಗಾಗಿ ಅವರು ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಹೆಣಗಾಡಿದರು. ಆದರೆ ಇತರ ತಂಡದ ಸದಸ್ಯರು ಬೆಂಬಲದಿಂದ ಅವರನ್ನು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬರಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿದೆ. ಅವರು ಕಾಬೂಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ಸುಮಾರು 30 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಕೆಟ್ಟ ಮತ್ತು ಅಪಾಯಕಾರಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದರು ಎಂದು ಸಬೆರಿಯಾ ಅವರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಅವರ ಮುಖವನ್ನು ಮುಚ್ಚದ ಹೊರತು ಅವರು ಹಾಸ್ಟೆಲ್‌ನಿಂದ ಹೊರಬರಲು ಸಾಧ್ಯವಿರಲಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಅವರೊಂದಿಗೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇರಬೇಕು. ಭಯೋತ್ಪಾದನೆಯ ಬೆದರಿಕೆಯಿಂದಾಗಿ ಹುಡುಗಿಯರನ್ನು ಕಾಬೂಲ್ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣಕ್ಕೆ ಬರದಂತೆ ನಿರ್ಬಂಧಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಎಷ್ಟೋ ಬಾರಿ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ವಿಫಲವಾದವು. 'ನಾವು ಹೇಗೆ ಹೊರಬರಬಹುದು?'. ನನ್ನ ಬಳಿ ಉತ್ತರವಿರಲಿಲ್ಲ. ತಾಲಿಬಾನ್‌ರಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಯಾವುದೇ ಭರವಸೆ ಇರಲಿಲ್ಲ" ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ.

ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ವೀಸಾ

10 ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ಈ ಹುಡುಗಿಯರಿಗೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಗಡಿ ದಾಟಲು ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ವೀಸಾ ಸಿಕ್ಕಿತು. ಆ ಪ್ರಯಾಣದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಹುಡುಗಿಯರು ಹಳೆಯ ಬಟ್ಟೆ ಮತ್ತು ಬುರ್ಖಾವನ್ನು ಧರಿಸುವಂತೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಲಾಯಿತು. ಅವರು ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ ದಾಟಲು ಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಯುತ್ತಿರುವಾಗ, ಕಿಕ್ಕಿರಿದ ಜನಸಂದಣಿಯ ಬಿರುಸಿನ ಬಿಸಿಲಿನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಮುಖವನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಹುಡುಗಿಯರನ್ನು ತಾಲಿಬಾನ್‌ಗಳು ಥಳಿಸಿದರು.

"ನಮ್ಮ ಮುಖವನ್ನು ಮುಚ್ಚಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ತಾಲಿಬಾನ್ ನಮ್ಮ ಕೈಗಳ ಮೇಲೆ ಮತ್ತು ಬೆನ್ನಿನ ಮೇಲೆ ಬಾರುಗಳಿಂದ ಹೊಡೆಯುತ್ತಿದ್ದರು" ಎಂದು ಸಬೆರಿಯಾಹ್ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. "ನಾವು ಕಿರುಚುತ್ತಿದ್ದೆವು. ಆದರೆ ನಾವು ಜನಸಂದಣಿಯ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿದ್ದೆವು ಮತ್ತು ಹವಾಮಾನವು ತುಂಬಾ ಬಿಸಿಯಾಗಿತ್ತು, ನಾವು ನಮ್ಮ ಬಾಯಿ ಮತ್ತು ಮೂಗು ಮುಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ.

ನಂತರ ಅವರು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಗಡಿ ತಲುಪುವ ಮುನ್ನ ಅನುಮಾನ ಬಂದು ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಆಟಗಾರರು ಎಂದು ತಕ್ಷಣವೇ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ ಪತ್ರವನ್ನು ತೋರಿಸಲು ಒತ್ತಾಯಿಸಲಾಯಿತು. ನಾನು "ತಾಲಿಬಾನ್ ಅವರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರವನ್ನು ನೋಡಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಫೆಡರೇಶನ್ (ಎಎಫ್ಎಫ್) ಲೋಗೋವನ್ನು ನೋಡಿದೆ. ನಂತರ ಅವರು ಹೇಳಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು: 'ನೀವು ಯಾರು? ನೀವು ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಆಟಗಾರರೇ? 'ಹೌದು, ನಾವೇ' ಎಂದು ಹೇಳುವುದಕ್ಕಿಂತ ನನಗೆ ಬೇರೆ ಆಯ್ಕೆ ಇರಲಿಲ್ಲ. ತಾಲಿಬಾನ್ ಹೇಳತೊಡಗಿತು: 'ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಮುಸ್ಲಿಮೇತರರು. ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಇದ್ದರೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕೊಲ್ಲಲಾಗುತ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಎಲ್ಲರ ಮುಂದೆ ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಎಳೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತದೆ. ನಿನ್ನನ್ನು ಗಲ್ಲಿಗೇರಿಸಲಾಗುವುದು. ಅದೃಷ್ಟವಶಾತ್ ಹುಡುಗಿಯರಿಗೆ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಗಡಿ ನಿಯಂತ್ರಣವು ದೇಶಕ್ಕೆ ಬರಲು ಅನುಮತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಪಾಕಿಸ್ತಾನವು ತನಗೆ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸಿದ್ದರೆ ತಾಲಿಬಾನ್ ಅವರನ್ನು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಬಹುದೆಂದು ಸಬೇರಿಯಾ ಹೆದರಿದ್ದರು.

ತಾಲಿಬಾನ್ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಆಫ್ಘನ್ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಕ್ರೀಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲು ಅವಕಾಶವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಘೋಷಿಸಿತು. ಕಳೆದ ಬಾರಿ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ಇಸ್ಲಾಮಿಸ್ಟ್ ಗುಂಪು ದೇಶವನ್ನು ಆಳಿದಾಗ, ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದನ್ನು ನಿರ್ಬಂಧಿಸಲಾಯಿತು. ಹುಡುಗಿಯರನ್ನು ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗದಂತೆ ನಿರ್ಬಂಧಿಸಲಾಯಿತು ಮತ್ತು ಮಹಿಳೆಯರು ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಹೋಗಲು ಬಯಸಿದರೆ ಪುರುಷ ಸಂಬಂಧಿಯೊಂದಿಗೆ ಬರಬೇಕಿತ್ತು.

'ಮಹಿಳೆಯರ ಆತ್ಮಗಳನ್ನು ಕೊಂದ ತಾಲಿಬಾನ್'

2014 ರಲ್ಲಿ ತಾಲಿಬಾನ್‌ನಿಂದ ತಮ್ಮ ಫುಟ್‌ಬಾಲ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ಹಲವು ಮಾರಣಾಂತಿಕ ಬೆದರಿಕೆಗಳು ಬಂದಿದ್ದವು, ಇದರಿಂದಾಗಿ ಅವರು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದವರೆಗೆ ತರಬೇತಿಯನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಯಿತು ಎಂದು ಸಬೆರಿಯಾ ಹೇಳಿದರು. ಫುಟ್‌ಬಾಲ್ ಆಡುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸುವಂತೆ ಅವರಿಗೆ ಪತ್ರಗಳು ಬಂದಿದ್ದವು. "ಆದರೆ ಈಗ ವಿಷಯಗಳು ತುಂಬಾ ಕೆಟ್ಟದಾಗಿದೆ" ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು. "ದೇಶವನ್ನು ತೊರೆಯುವುದು ನನಗೆ ಏಕೈಕ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ. ಅವರು ಮಹಿಳೆಯರ ಆತ್ಮಗಳನ್ನು ಕೊಂದು ಅವರ ದೇಹವನ್ನು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ" ಎಂದು ಸಬೆರಿಯಾ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.

ಮುಗಿಯದ ತೊಂದರೆಗಳು

ಆದರೆ ಸಬೆರಿಯಾ ಯುಕೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಜೀವನವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವ ಭರವಸೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಬ್ರಿಟನ್‌ಗೆ ಅವರ ಆಗಮನವು ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ಮುಳುಗಿದೆ. ಹುಡುಗಿಯರು ತಾಲಿಬಾನ್‌ನಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದ ಮಾಜಿ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ ಮಹಿಳಾ ತಂಡದ ನಾಯಕಿ ಖಾಲಿದಾ ಪೋಪಾಲ್, ಅವರು ತಂಗಿರುವ ಹೋಟೆಲ್‌ನ ಹೊರಗೆ ಜನಾಂಗೀಯ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ.

"ನಾನು ಅವರನ್ನು ತಾಲಿಬಾನ್‌ನಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದೆ. ಆದರೆ ವರ್ಣಭೇದ ನೀತಿಯಿಂದ ಅವರನ್ನು ಹೇಗೆ ರಕ್ಷಿಸಬೇಕು ಎಂದು ನನಗೆ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ" ಎಂದು 2011 ರಲ್ಲಿ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನದಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಹಿಳಾ ಫುಟ್‌ಬಾಲ್ ತಂಡವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ Ms ಪೋಪಾಲ್ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಇದು ತನ್ನ ಜೀವವನ್ನು ಅಪಾಯಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿಸಿದೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ. "ಅವರ ಆಗಮನದ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ನೆಗೆಟಿವ್ ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳಿವೆ. ಬಹಳಷ್ಟು ದ್ವೇಷ ಮತ್ತು ಜನಾಂಗೀಯ ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ.

ಎಲ್ಲಾ ಹುಡುಗಿಯರು ತಮ್ಮ ಮನೆಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಕೆಲವರು ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರನ್ನು ಸಹ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಪೋಪಾಲ್ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನವನ್ನು ತೊರೆಯಲು ಅವರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವುದು ತನಗೆ ಅಪಾಯವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಕೆಲವು ಮನೆಗಳಿಗೆ ದಾಳಿ ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ.

ಆಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನದಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದ ಫುಡ್ಬಾಲ್ ಆಟಗಾರ್ತಿಯರನ್ನು ತಮ್ಮ ಹೊಸ ಮನೆಗೆ ಬಂದಾಗ, ಅವರನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅವರು ಭಾವಿಸಿದರು. ಆದರೆ ಅವರು ಎದುರಿಸಿದ ಮೊದಲ ವಿಷಯವೆಂದರೆ ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರತಿಭಟನೆ. ಅವರು ಮನುಷ್ಯರು, ಅವರು ಎರಡನೇ ಅವಕಾಶಕ್ಕೆ ಅರ್ಹರು, ಅವರು ದಯೆಗೆ ಅರ್ಹರು ಎಂದು ನಾನು ಮನವರಿಕೆ ಮಾಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದೆ ಆದರೆ ಪ್ರತಿಭಟನಕಾರರು ಕೇಳಲಿಲ್ಲ. ಅವರನ್ನು ಹೊರಡಲು ಒತ್ತಾಯಿಸಲಾಯಿತು. ಅವರಿಗೆ ಬೇರೆ ಆಯ್ಕೆ ಇರಲಿಲ್ಲ.

ಯುಕೆ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಅವಕಾಶ

ಆದರೆ ಪೋಪಾಲ್ ಹುಡುಗಿಯರ ಭವಿಷ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಭರವಸೆಯನ್ನಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಲೀಡ್ಸ್ ಯುನೈಟೆಡ್ ಚೇರ್ಮನ್ ಆಂಡ್ರಿಯಾ ರಾಡ್ರಿಝಾನಿ ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ತಂಡಕ್ಕಾಗಿ ಆಡಿದ ಲಂಡನ್ ಮೂಲದ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಆಟಗಾರ ಕಾಶಿಫ್ ಸಿದ್ದಿಕಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಕೋರಿದ್ದಾರೆ. ಹುಡುಗಿಯರು ಮೈದಾನಕ್ಕೆ ಮರಳಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ತರಗತಿಗಳಿಗೆ ಹಿಂತಿರುಗುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

"ಯುಕೆ ಸರ್ಕಾರವು ನಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ನಮಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಅವಕಾಶವನ್ನು ನೀಡಿದೆ" ಎಂದು 23 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನ ಮತ್ತು ಅಫ್ಘಾನ್ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ತಂಡಕ್ಕಾಗಿ ಆಡುತ್ತಿರುವ ಸುಸಾನ್ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. "ನನ್ನ ತಾಯಿ, ತಂದೆ ಮತ್ತು ಸಹೋದರಿ ಇನ್ನೂ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಅವರನ್ನು ನನ್ನ ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ನೋಡುತ್ತೇನೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

ಅಫ್ಘಾನ್ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯ ಅಭ್ಯಾಸ

ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಕೊನೆಯ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ವಿವರಿಸುತ್ತಾ, ಸಹ ಆಟಗಾರ ಸಹರ್ ಅವರು ಭಯೋತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಂಡಾಗ ಅವರ ಜೀವನವು ಬದಲಾಯಿತು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. "ಬಾಂಬ್ ಸ್ಫೋಟಗಳು, ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಜನರ ಕಿರುಚಾಟದಿಂದ ತರಬೇತುದಾರರು ತರಬೇತಿಯನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿದರು ಮತ್ತು ತಾಲಿಬಾನ್ ಆಫ್ಘಾನನ್ನು ವಹಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ಅವರು ನಿರಾಶೆಗೊಂಡು ತರಬೇತುದಾರರೊಂದಿಗೆ ಕೊನೆಯ ತಂಡದ ಫೋಟೋ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಮನೆಗೆ ಹೋಗುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಿದರು. ತಾಲಿಬಾನ್ ಸ್ವಾಧೀನದ ಸುದ್ದಿಯೊಂದಿಗೆ ಬರಲು ಹುಡುಗಿಯರು ಹೆಣಗಾಡಿದರು ಎಂದು ಸಹರ್ ಹೇಳಿದರು. "ನಾವು ಹೇಳಿದ್ದೇವೆ, ನಮ್ಮ ದೇಶವು ಅಷ್ಟು ಸುಲಭವಾಗಿ ಕುಸಿಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ, ನಾವು ಬಿಟ್ಟುಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ. ಮಧ್ಯ ಏಷ್ಯನ್ ವಿಶ್ವಕಪ್‌ನಲ್ಲಿ ಆಡಲು ತಜಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗಲು ನಾವು ನಮ್ಮ ಬ್ಯಾಗ್‌ಗಳನ್ನು ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ" ಎಂದು ಸಹರ್ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.

20 ವರ್ಷದ ಮಿಡ್‌ಫೀಲ್ಡರ್ ಫಾತಿಮಾ ಕೂಡ ತನ್ನ ತಾಯ್ನಾಡಿನ ಬಗ್ಗೆ ದುಃಸ್ವಪ್ನಗಳನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. "ಪ್ರತಿ ರಾತ್ರಿ ಉದ್ದನೆಯ ಗಡ್ಡ, ಪೇಟ ಮತ್ತು ಬಂದೂಕು ಹೊಂದಿರುವ ತಾಲಿಬಾನ್ ವ್ಯಕ್ತಿ ನನ್ನನ್ನು ಹಿಂಬಾಲಿಸಿದನು" ಎಂದು ಫಾತಿಮಾ ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡರು. "ನನ್ನ ನಗರ ಹೆರಾತ್ ರಕ್ತದಿಂದ ತುಂಬಿರುವುದನ್ನು ನಾನು ನೋಡಿದ್ದೇನೆ. ಸತತ 15 ಹಗಲು ರಾತ್ರಿ ಹೆರಾತ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ನನ್ನ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕವಿಲ್ಲ. ನಿರಂತರ ಹೋರಾಟ, ಗುಂಡಿನ ಚಕಮಕಿ, ಬಾಂಬ್ ದಾಳಿ, ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್‌ಗಳಿಂದ ದಾಳಿಯಿಂದ ನಾನು ವಾಸವಿದ್ದ ಮನೆಯ ಅರ್ಧದಷ್ಟು ಭಾಗ ಕುಸಿದಿತ್ತು" ಎಂದು ಹೇಳಿಕೋಂಡಿದ್ದಾರೆ. ತನ್ನ ಒಂಬತ್ತು ಜನರ ಇಡೀ ಕುಟುಂಬವು ಒಂಬತ್ತು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ನೆಲಮಾಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಅಡಗಿಕೊಂಡಿದೆ. ನಾವು ಕಿಟಕಿಯ ಹತ್ತಿರ ಹೋಗಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಫಾತಿಮಾ ಹೇಳಿದರು.

English summary

The love for football has earned the women and girls in Afghanistan the ire of the Taliban that took over the country earlier this year. They recount the horror of their arduous and harrowing journey to safety in Britain.