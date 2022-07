ದೇಶ ತೊರೆಯಲು ಯತ್ನಿಸಿದ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಮಾಜಿ ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವನಿಗೆ ಚಳಿ ಬಿಡಿಸಿದ ಜನತೆ

International

oi-Naveenkumar N

ಕೊಲಂಬೊ, ಜುಲೈ11: ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿನಿಂದ ತತ್ತರಿಸಿರುವ ದ್ವೀಪರಾಷ್ಟ್ರ ಶ್ರೀಲಂಕಾದಿಂದ ಮಾಜಿ ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವ ಬಾಸಿಲ್ ರಾಜಪಕ್ಸ ದುಬೈಗೆ ಪರಾರಿಯಾಗಲು ಪ್ರಯತ್ನ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ಗುರುತಿಸಿದ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಅವರು ದುಬೈಗೆ ತೆರಳದಂತೆ ಅಡ್ಡಗಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ವಲಸೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಕೂಡ ಅವರ ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕೆ ಅನುಮತಿ ನೀಡಲು ನಿರಾಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಗೊಟಬಯ ರಾಜಪಕ್ಸ ಅವರ ಸಹೋದರನಾಗಿರುವ ಬಾಸಿಲ್ ರಾಜಪಕ್ಸ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಪ್ರತಿಭಟನೆಗೆ ಹೆದರಿ ಪಲಾಯನ ಮಾಡಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದರು. ಪ್ರತಿಭಟನಾಕಾರರು ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಗೋಟಬಯ ರಾಜಪಕ್ಸ ಅವರ ನಿವಾಸಕ್ಕೆ ಮುತ್ತಿಗೆ ಹಾಖುವ ಮುನ್ನವೇ ಪರಾರಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಈ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಮಾಜಿ ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವ ಕೂಡ ದೇಶ ತೊರೆಯಲು ಯತ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಅವರ ಪ್ರಯತ್ನ ವಿಫಲವಾಗಿದೆ.

Sri Lanka crisis:ಪ್ರಮುಖ 10 ಅಂಶಗಳು

ಬಾಸಿಲ್ ರಾಜಪಕ್ಸ ಮಂಗಳವಾರ ಕೊಲಂಬೋ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದ ವಿಐಪಿ ಟರ್ಮಿನಲ್‌ನ ಮೂಲಕ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ತೊರೆದು ಹೋಗಲು ತೆರಳಿದ್ದರು. ಆಗ ಕೆಲವು ಜನರು ಅವರನ್ನು ಗುರುತಿಸಿದರು. ದೇಶದಿಂದ ಹೊರಗೆ ಹೋಗುವುದಕ್ಕೆ ತೀವ್ರ ಆಕ್ಷೇಪ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು ಎಂದು ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ.

English summary

Former finance minister Basil Rajapaksa has tried to escape to Dubai from the island nation reeling from financial crisis. But the public spotted him at the airport and prevented him from going to Dubai. Immigration officials have also refused to allow him to travel.