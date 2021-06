International

ಹೆಲ್ಸಿಂಕಿ, ಜೂ.22: ಭೂಮಿಯ ಮೇಲಿನ ಅತ್ಯಂತ ಸಂತೋಷದಾಯಕ ರಾಷ್ಟ್ರ ಎಂದು ಆಗಾಗೆ ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಫಿನ್‌ಲ್ಯಾಂಡ್ ಈಗ ವಲಸಿಗರನ್ನು ಕೈ ಬೀಸಿ ಕರೆಯುತ್ತಿದೆ. ಈ ರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ಕೊರತೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆ ವಲಸಿಗರ ಅತ್ಯಂತ ಸಂತೋಷದಾಯಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತಿದೆ ಈ ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ಸಂತೋಷದಾಯಕ ರಾಷ್ಟ್ರ.

ಈ ಬಗ್ಗೆ ಎಎಫ್‌ಪಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿರುವ ಏಜೆನ್ಸಿ ಟ್ಯಾಲೆಂಟೆಡ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್‌ನ ನೇಮಕಾತಿ ಸಕು ತಿಹವೆರೈನ್, "ದೇಶಕ್ಕೆ ಬರುವ ಜನರ ಹೆಚ್ಚಳ ನಮಗೆ ಅಗತ್ಯವಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ನಾವು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ," ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

"ವೃದ್ದರ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಭರಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ಕಾರ್ಮಿಕರ ಅಗತ್ಯವಿದೆ," ಎಂದು ಹೇಳಿರುವ ಸಕು ತಿಹವೆರೈನ್, ನೇಮಕಾತಿ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರಣೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಅನೇಕ ಪಾಶ್ಚಿಮಾತ್ಯ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಇಳಿಕೆಯು ದುಡಿಯುವ ವರ್ಗದ ಕುಂಠಿತಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.

English summary

Repeatedly dubbed the happiest nation on the planet with world-beating living standards, Finland should be deluged by people wanting to relocate, but in fact it faces an acute workforce shortage.