ಜಪಾನ್ ಹಾಗೂ ತೈವಾನ್ ನಡುವೆ ಭಾರಿ ಭೂಕಂಪ, No ಸುನಾಮಿ ಅಲರ್ಟ್

ಟೋಕಿಯೋ, ಮೇ 9: ಜಪಾನ್ ಹಾಗೂ ತೈವಾನ್ ನಡುವೆ ಭಾರಿ ಭೂಕಂಪ ಸಂಭವಿಸಿದೆ. ಪೂರ್ವ ತೈವಾನ್ ಮತ್ತು ನೈಋತ್ಯ ಜಪಾನ್ ನಡುವಿನ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಸೋಮವಾರ ಪ್ರಬಲ ಭೂಕಂಪ ಸಂಭವಿಸಿದೆ, ಆದರೆ ಸುನಾಮಿ ಅಪಾಯವಿಲ್ಲ, ಈ ಬಗ್ಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ತೈಪೆಯಲ್ಲಿ ಲಘು ಕಂಪನದ ಅನುಭವವಾಗಿದೆ, ಆದರೆ ಯಾವುದೇ ಹಾನಿ ವರದಿಯಾಗಿಲ್ಲ.

ತೈವಾನ್‌ನಿಂದ ಪೂರ್ವಕ್ಕೆ 110 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ (66 ಮೈಲುಗಳು) ದೂರದಲ್ಲಿರುವ ಯೋನಾಗುನಿಯ ದಕ್ಷಿಣ ಮತ್ತು ಪಶ್ಚಿಮದ ದ್ವೀಪದಲ್ಲಿ 6.6 ತೀವ್ರತೆಯ ಭೂಕಂಪ ಸಂಭವಿಸಿದೆ ಎಂದು ಜಪಾನಿನ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ರಿಕ್ಟರ್ ಮಾಪಕದಲ್ಲಿ 6.1 ತೀವ್ರತೆಯ ಭೂಕಂಪವು 27 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ (17 ಮೈಲಿ) ಆಳದಲ್ಲಿದೆ ಎಂದು ತೈವಾನ್‌ನ ಕೇಂದ್ರ ಹವಾಮಾನ ಬ್ಯೂರೋ ಹೇಳಿದೆ.

ಭೂಕಂಪದ ತೀವ್ರತೆ 6.3 ರಷ್ಟಿತ್ತು ಎಂದು ಯುಎಸ್ ಜಿಯೋಲಾಜಿಕಲ್ ಸರ್ವೆ ಹೇಳಿದೆ. ಪೂರ್ವಭಾವಿ ಅಳತೆಗಳು ಕಂಪನದ ನಂತರ ತಕ್ಷಣವೇ ಭಿನ್ನವಾಗಿರುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯ ನಂತರ ಪರಿಷ್ಕರಿಸಬಹುದು.

ಸುನಾಮಿಯ ಅಪಾಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಜಪಾನ್ ಹವಾಮಾನ ಸಂಸ್ಥೆ ತಿಳಿಸಿದೆ. 3:23 ಕ್ಕೆ ಹವಾಮಾನ ಸಂಸ್ಥೆ ಹೇಳಿದೆ. (0623GMT) ಭೂಕಂಪವು ಸಮುದ್ರದ ಮೇಲ್ಮೈಯಿಂದ 20 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ (12 ಮೈಲುಗಳು) ಕೆಳಗೆ ಅಪ್ಪಳಿಸಿತು. ಸಣ್ಣ ಮಟ್ಟದ ಅಲೆಗಳ ಏರಿಳಿತ ಇದ್ದರೂ ಸುನಾಮಿ ಸಂಭವಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಕಡಿಮೆ ಎಂದು ಹವಾಮಾನ ಇಲಾಖೆ ಹೇಳಿದೆ.

English summary

A strong earthquake shook seas between eastern Taiwan and southwestern Japan on Monday, but authorities said there was no danger of a tsunami. Light shaking was felt in Taipei, but no damage has been reported.