'ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ' ಡೆಲ್ಟಾ ರೂಪಾಂತರಿಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಅಪಾಯಕಾರಿ

oi-Nayana Bj

ನವದೆಹಲಿ, ಜುಲೈ 07: ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಕೊರೊನಾ ತಳಿಯು ಡೆಲ್ಟಾ ರೂಪಾಂತರಿಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಅಪಾಯಕಾರಿ ಎಂದು ಅಧ್ಯಯನ ಹೇಳಿದೆ.

ದೇಶದಲ್ಲಿ ಕೊರೊನಾ ಪ್ರಕರಣ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹಿಡಿತಕ್ಕೆ ಬಂದಿಲ್ಲ, ಒಂದು ದಿನ ಕಡಿಮೆ ಒಂದು ದಿನ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಕರಣಗಳು ಪತ್ತೆಯಾಗುತ್ತಿವೆ, ಮಂಗಳವಾರ ಹಾಗೂ ಬುಧವಾರದ ಪ್ರಕರಣಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡಿದರೆ 10 ಸಾವಿರ ಪ್ರಕರಣ ಇಂದು ಹೆಚ್ಚಿದೆ.

ಲಸಿಕೆ ಪಡೆದವರಿಗೆ ಕೊರೊನಾ ಸೋಂಕು ತಗುಲಿದರೆ ಲಕ್ಷಣ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ?

ಬಹುತೇಕ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಲಾಕ್​ಡೌನ್​ ಸಡಿಲಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು, ವ್ಯಾಪಾರ, ವಹಿವಾಟು, ಜನ ಸಂಚಾರ ಮತ್ತೆ ಆರಂಭವಾಗುತ್ತಿದೆ.

ದೇಶದಲ್ಲಿ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ತಳಿಯ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದ್ದು, ಮೂರನೇ ಅಲೆಗೆ ಇದು ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು ಎಂದು ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

English summary

A new COVID-19 strain called 'Lambda' is much more dangerous than the Delta variant, said the UK Health Ministry adding that it has been detected in more than 30 countries in the past four weeks.