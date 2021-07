ಅತಿ ವೇಗವಾಗಿ ವಿಶ್ವವನ್ನು ಆಕ್ರಮಿಸುತ್ತಿರುವ ಡೆಲ್ಟಾ ರೂಪಾಂತರಿಯ ಸುತ್ತ...

International

ಜಿನಿವಾ, ಜುಲೈ 1: ಕೋವಿಡ್ 19 ಡೆಲ್ಟಾ ರೂಪಾಂತರಿ ಒಟ್ಟು 96 ದೇಶಗಳಿಗೆ ವ್ಯಾಪಿಸಿದೆ ಎಂದು ವಿಶ್ವ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದೆ. ಈ ಡೆಲ್ಟಾ ರೂಪಾಂತರಿಯಲ್ಲಿ ಎರಡು ರೂಪಾಂತರಿಗಳಿವೆ, ಅಲ್ಫಾಗಿಂತ ಸೋಂಕು ತಗುಲುವ ಪ್ರಮಾಣ ಶೇ.55ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿರುತ್ತದೆ.

ಜುಲೈ 1 ರಂದು ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಕೋವಿಡ್-19 ವೀಕ್ಲಿ ಎಪಿಡೆಮಿಯೋಲಾಜಿಕಲ್ ಅಪ್‌ಡೇಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶ್ವ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದು, ಡೆಲ್ಟಾ ರೂಪಾಂತರಿ ಇದೀಗ ಜಗತ್ತಿನ 93 ದೇಶಗಳಿಗೆ ವ್ಯಾಪಿಸಿದ್ದು, ಕಳೆದೊಂದು ವಾರದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ 11 ದೇಶಗಳಿಗೆ ರೂಪಾಂತರಿ ಸೋಂಕು ವ್ಯಾಪಿಸಿದೆ.

ಕೊರೊನಾ ನಂತರ ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆ ಅಂಶದಲ್ಲಿ ಅಸಹಜ ಏರಿಕೆ; ಏಮ್ಸ್

ಡಿಸೆಂಬರ್ 2020ರ ಮೊದಲು ಜಪಾನ್‌ನಲ್ಲಿ ಚಲಾವಣೆಯಲ್ಲಿರುವ ರೂಪಾಂತರಗಳೊಂದಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ, ಅಲ್ಫಾ ರೂಪಾಂತರಿ ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿ ಪ್ರಮಾಣ 1.56ರಷ್ಟಿದ್ದರೆ. ಇದೇ ಪ್ರಮಾಣ ಡೆಲ್ಟಾದಲ್ಲಿ 1.78ರಷ್ಟಿದೆ ಎಂದು ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಅಂದಾಜಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಡೆಲ್ಟಾ ರೂಪಾಂತರಿ ಕುರಿತ ಕೆಲವು ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ...

The Delta COVID-19 variant, first identified in India, has already been detected in 96 countries, 11 more than last week, the World Health Organisation (WHO) said in its weekly epidemiological update on Wednesday.