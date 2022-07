ಈಜಿಪ್ಟ್‌; ಮರಣದಂಡನೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ನೇರ ಪ್ರಸಾರಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ

International

ಕೈರೋ ಜುಲೈ 25: ಸ್ತ್ರೀಹತ್ಯೆಯ ಅಪರಾಧಿಗಳ ಮರಣದಂಡನೆ ಕಾನೂನನ್ನು ಈಜಿಪ್ಟ್ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡಿದೆ. ಮಹಿಳೆಯರ ಹತ್ಯೆಯ ಅಪರಾಧಿಗಳ ಮರಣದಂಡನೆಯನ್ನು ನೇರ ಪ್ರಸಾರ ಮಾಡಲು ಈಜಿಪ್ಟ್ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಆದೇಶಿಸಿದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಗಲ್ಲು ಶಿಕ್ಷೆ ಅಥವಾ ಮರಣದಂಡನೆ ನೇರ ಪ್ರಸಾರಕ್ಕಾಗಲಿ ಅಥವಾ ವೀಕ್ಷಣೆಗಾಗಲಿ ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ಸ್ತ್ರೀಹತ್ಯೆಗಳನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಈ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

ಈಜಿಪ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಬಾಲಕಿಯ ಕೊಲೆ ಪ್ರಕರಣ ಸಾಕಷ್ಟು ಸುದ್ದಿ ಮಾಡಿತ್ತು. ಕಳೆದ ತಿಂಗಳು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ನೈರಾ ಅಶ್ರಫ್ ಯೋಜಿತ ಕೊಲೆ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಆದಿಲ್ ತಪ್ಪಿತಸ್ಥ ಎಂದು ಸಾಬೀತಾಗಿದೆ. ಆದಿಲ್ ತನ್ನ ಅಪರಾಧವನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಈತನಿಗೆ ಮರಣದಂಡನೆ ಶಿಕ್ಷೆ ವಿಧಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಇದರ ನೇರ ಪ್ರಸಾರಕ್ಕೆ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಆದೇಶ ನೀಡಿದೆ.

ಕೈರೋದ ಉತ್ತರಕ್ಕೆ 130 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ (80 ಮೈಲಿ) ದೂರದಲ್ಲಿರುವ ಮನ್ಸೌರಾದಲ್ಲಿ ಆದಿಲ್‌ಗೆ ಶಿಕ್ಷೆ ವಿಧಿಸಿದ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ನ್ಯಾಯಾಲಯ, ಮರಣದಂಡನೆಯನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವ ಕಾನೂನನ್ನು ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡಲು ಶಾಸಕಾಂಗಕ್ಕೆ ಕರೆ ನೀಡಿದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಮರಣದಂಡನೆಗಳನ್ನು ನೇರ ಪ್ರಸಾರ ಮಾಡಬಹುದು. ಸಂಸತ್ತಿಗೆ ಬರೆದ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಪರಾಧಿಯನ್ನು ಶಿಕ್ಷಿಸುವ ಮೂಲಕ ಈ ತಪ್ಪನ್ನು ಮತ್ತೆ ಮಾಡದ ಸಂದೇಶವನ್ನು ರವಾನಿಸಬಹುದು ಎಂದು ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಹೇಳಿದೆ. ಅಪರಾಧಿಗೆ ನೀಡಿದ ಶಿಕ್ಷೆ ಹಾಗೂ ಅದರ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಜನರು ನೋಡಿದಾಗ, ಅವರು ಅಪರಾಧ ಮಾಡಲು ಹೆದರುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ನ್ಯಾಯಾಲಯ ತಿಳಿಸಿದೆ.

An Egyptian court called Sunday for a legal amendment to allow the live broadcast of the execution of the killer of a female student, as a deterrent to frequent homicides.