ಲಡಾಖ್ ಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಚೀನಾ ಬಂತು ಹುಷಾರ್ ಎಂದ ಯುಎಸ್!

ನವದೆಹಲಿ, ಜೂನ್ 8: ಭಾರತ ಮತ್ತು ಚೀನಾದ ಗಡಿಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿರುವ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಚೀನಾ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಬಾಲ ಬಿಚ್ಚಿದೆ. ಲಡಾಖ್‌ನಲ್ಲಿ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದು ಸೇರಿದಂತೆ ಚೀನಾದ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಆತಂಕಕಾರಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಯುಎಸ್ ಉನ್ನತ ಜನರಲ್ ಎಚ್ಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಯುಎಸ್ ಸೇನಾ ಪೆಸಿಫಿಕ್‌ನ ಕಮಾಂಡಿಂಗ್ ಜನರಲ್ ಜನರಲ್ ಚಾರ್ಲ್ಸ್ ಎ ಫ್ಲಿನ್, ಹಿಮಾಲಯದ ಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಚೀನಾದ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ನಿರ್ಮಾಣದ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿದ್ದು ಚೀನಾದಿಂದ "ಅಸ್ಥಿರಗೊಳಿಸುವ ಮತ್ತು ವಿನಾಶಕಾರಿ ನಡವಳಿಕೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ," ಎಂದು ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.

"ಅಲ್ಲಿ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಕಣ್ಣು ತೆರೆಯುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತವೆ ಎಂದು ನಾನು ನಂಬುತ್ತೇನೆ. ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಥಿಯೇಟರ್ ಕಮಾಂಡ್‌ನಲ್ಲಿ ರಚಿಸಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಕೆಲವು ಮೂಲಸೌಕರ್ಯಗಳು ಆತಂಕಕಾರಿ ಎಂದು ನಾನು ಭಾವಿಸುತ್ತೇನೆ. ಚೀನಾದ ಎಲ್ಲಾ ಮಿಲಿಟರಿ ಶಸ್ತ್ರಾಗಾರದಂತೆಯೇ, ಅದೂ ಏಕೆ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಒಬ್ಬರು ಕೇಳಬೇಕಾಗಿದೆ," ಎಂದು ಏಷ್ಯಾ-ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಜನರಲ್, ಆಯ್ದ ಪತ್ರಕರ್ತರ ಗುಂಪಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಕಪಟ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತಿಹುದು ಚೀನಾ:

ಚೀನಾದಿಂದ "ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಮತ್ತು ಕಪಟ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಗಡಿಯನ್ನು ಅಸ್ಥಿರಗೊಳಿಸುವ ಹಾಗೂ ನಾಶಕಾರಿ ನಡವಳಿಕೆಯು" ಈ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸಹಾಯಕವಾಗಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ," ಎಂದು ಯುಎಸ್ ಸೇನಾ ಪೆಸಿಫಿಕ್‌ನ ಕಮಾಂಡಿಂಗ್ ಜನರಲ್ ಜನರಲ್ ಚಾರ್ಲ್ಸ್ ಎ ಫ್ಲಿನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

"ಚೀನಿಯರು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುತ್ತಿರುವ ಕೆಲವು ವಿನಾಶಕಾರಿ ಮತ್ತು ಭ್ರಷ್ಟ ನಡವಳಿಕೆಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯಾಗಿ ಒಗ್ಗಟ್ಟಿನಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದು ಅತ್ಯವಶ್ಯಕ ಎಂದು ನಾನು ಭಾವಿಸುತ್ತೇನೆ," ಎಂದು ಜನರಲ್ ಹೇಳಿದರು.

10,000 ಅಡಿ ಎತ್ತರದಲ್ಲಿ ಯುಎಸ್-ಭಾರತ ತರಬೇತಿ:

ಭಾರತ ಮತ್ತು ಯುಎಸ್ ಸೇನೆಯು ಈ ಅಕ್ಟೋಬರ್‌ನಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧಾಭ್ಯಾಸದ ಭಾಗವಾಗಿ ಹಿಮಾಲಯದಲ್ಲಿ 9,000-10,000 ಅಡಿ ಎತ್ತರದಲ್ಲಿ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸಲು ಸಿದ್ಧವಾಗಿವೆ. ಈ ಸ್ಥಳವನ್ನು ನಿರ್ದಿಷ್ಟಪಡಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ. ಭಾರತೀಯ ಪಡೆಗಳು ಅಲಾಸ್ಕಾದಲ್ಲಿ ಇದೇ ರೀತಿಯ ತೀವ್ರ-ಶೀತ ಹವಾಮಾನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ತರಬೇತಿ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಈ ವ್ಯಾಯಾಮಗಳು ಉನ್ನತ-ಎತ್ತರದ ಯುದ್ಧದ ಜಂಟಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳಾಗಿವೆ.

ಹೊಸ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ, ವಾಯುಪಡೆಯ ಸ್ವತ್ತುಗಳು, ದಾಳಿಯ ವಾಯುಯಾನ, ಲಾಜಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ನೈಜ-ಸಮಯದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಮಾಹಿತಿ ಹಂಚಿಕೆ ಅನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. "ಇವೆಲ್ಲವೂ ಭಾರತೀಯ ಸೇನೆ ಮತ್ತು ಯುಎಸ್ ಸೇನೆಯನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಅಮೂಲ್ಯ ಅವಕಾಶಗಳಾಗಿವೆ," ಎಂದು ಜನರಲ್ ಫ್ಲಿನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಪ್ಯಾಂಗಾಂಗ್ ತ್ಸೋ ಸರೋವರಕ್ಕೆ ಸೇತುವೆ:

ಕಳೆದ ಜನವರಿಯಲ್ಲಿ ಉಪಗ್ರಹ ಚಿತ್ರಗಳ ಮೇಲೆ ವರದಿ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು, ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾಂಗಾಂಗ್ ತ್ಸೋ ಸರೋವರದ ಮೇಲೆ ಚೀನಾದ ಸೇತುವೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತೋರಿಸಿತು. ದೂರದಲ್ಲಿ, ಚೀನಿಯರು ತಮ್ಮ ವಾಯುನೆಲೆಗಳು ಮತ್ತು ರಸ್ತೆ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯಗಳನ್ನು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ನವೀಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ವಿಸ್ತರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಹಿಮಾಲಯದ ಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ನೇರ ಬೆದರಿಕೆಯನ್ನು ಒಡ್ಡಿದ್ದಾರೆ.

ಹನ್ನೆರಡು ಸುತ್ತಿನ ಮಿಲಿಟರಿ ಮಾತುಕತೆಗಳ ಹೊರತಾಗಿಯೂ, ಲಡಾಖ್‌ನಲ್ಲಿ ನೈಜ ನಿಯಂತ್ರಣ ರೇಖೆಯನ್ನು (ಎಲ್‌ಎಸಿ) ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿದ ನಂತರ ಚೀನಿಯರು ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಆಕ್ರಮಿಸಿಕೊಂಡ ಹಲವಾರು ಪ್ರದೇಶಗಳಿಂದ ಹಿಂದೆ ಸರಿಯಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದೆ.

